S’exprimant au Queen Theatre de Wilmington, Delaware, le 15 janvier, le président élu Joe Biden détaille son plan de lutte contre le coronavirus. | Alex Wong / Getty Images

Moratoires d’expulsion, mandat de masque et fin des politiques de l’ère Trump: ce que Biden a prévu pour ses 10 premiers jours au pouvoir.

Le président élu Joe Biden a peut-être déjà un plan de sauvetage législatif ambitieux, mais il n’attend pas que le Congrès commence à s’attaquer à ce que son équipe appelle les «quatre crises qui se chevauchent et s’aggravent» auxquelles l’Amérique est confrontée.

Biden prévoit également un vaste ensemble d’actions exécutives pour faire face aux quatre crises – le coronavirus, l’économie, le climat et la justice raciale – selon un note décrivant les 10 premiers jours de mandat du président élu, envoyés par le chef de cabinet de Biden, Ron Klain, aux nouveaux cadres supérieurs de la Maison Blanche samedi.

Selon Klain, un ancien de l’administration Obama qui a également été chef de cabinet de Biden pendant sa vice-présidence, les priorités du premier jour de Biden incluent l’extension des gels sur les paiements de prêts étudiants fédéraux, les expulsions et les saisies; mise en œuvre d’un mandat de masque national sur la propriété fédérale et pendant les voyages interétatiques; et faire reculer plusieurs actions de l’ère Trump, y compris l’interdiction de voyager dans les pays à majorité musulmane.

La note, qui a été envoyée quelques jours à peine avant l’inauguration de Biden le 20 janvier, aborde également les questions d’immigration, de justice pénale et de soins de santé et souligne qu’il y aura d’autres actions exécutives à venir.

«Ces actions ne sont que le début de notre travail», écrit Klain. «Il reste encore beaucoup à faire … Mais d’ici le 1er février, l’Amérique ira dans la bonne direction sur ces quatre défis – et plus encore – grâce au leadership du président élu Joe Biden.

Ce que Biden prévoit de faire dans ses 10 premiers jours

La liste des actions exécutives prévues par le président élu est à la fois «en partie substantielle et en partie symbolique», comme l’ont dit Michael Shear et Peter Baker du New York Times.

Certaines de ces mesures, telles que l’extension des restrictions aux expulsions, auront un impact sur des millions de personnes sans travail et incapables de payer un loyer en raison de la pandémie de coronavirus, comme l’a expliqué Vox’s Jerusalem Demsas en décembre.

Le Congrès a prolongé le moratoire fédéral sur les expulsions jusqu’à la fin du mois de janvier dans son plus récent paquet de secours Covid-19, que Trump a signé en décembre, mais la pandémie n’est pas près d’être terminée – et au lieu d’un allégement à grande échelle des loyers. Le Congrès, que Biden a également proposé, prolonger le gel des expulsions est une étape importante pour éviter que la crise ne s’aggrave encore pour pas moins de 40 millions d’Américains.

Le plan de Biden d’exiger le port de masque sur les terres fédérales, quant à lui, est considéré comme plus symbolique, car son pouvoir d’imposer un mandat plus large est limité. Le mémo décrit la règle proposée dans le cadre du «100 Day Masking Challenge» de Biden, qui a consisté à travailler avec des représentants des États et des autorités locales pour «mettre en œuvre des mandats de masquage dans leurs villes et États».

Lors de son premier jour en fonction, Biden annulera également la décision de Trump en 2017 de se retirer de l’accord de Paris sur le climat et mettra fin à l’interdiction de voyager de Trump, qui visait principalement les pays à majorité musulmane (ainsi que le Venezuela et la Corée du Nord) et a subi un une série de défaites judiciaires au début de la présidence de Trump.

En plus de rejoindre l’accord de Paris, Biden a promis en décembre de «[convene] les dirigeants des principales économies pour un sommet sur le climat dans les 100 premiers jours de mon mandat »et ont réaffirmé leur intention de« mettre le pays sur une voie durable pour atteindre des émissions nettes nulles au plus tard en 2050 ».

Au total, le mémo de Klain indique que Biden prendra «environ une douzaine d’actions» le premier jour de son mandat pour «faire fonctionner le gouvernement pour le peuple».

Les jours suivants, Biden signera des actions exécutives concernant la réouverture des écoles et des entreprises en «prenant des mesures pour atténuer la propagation [of Covid-19] grâce à des tests élargis, à la protection des travailleurs et à l’établissement de normes de santé publique claires.

La note souligne également les plans visant à «renforcer les dispositions Buy American», «faire progresser l’équité et soutenir les communautés de couleur», «élargir l’accès aux soins de santé» et «restaurer la dignité de notre système d’immigration et de nos politiques frontalières» à l’aide d’actions exécutives, de mémos et les directives du Cabinet.

«Le président élu Biden démontrera que l’Amérique est de retour et prendra des mesures pour restaurer la place de l’Amérique dans le monde», écrit Klain.

Pour autant de terrain que couvre le mémo, cependant, il y a au moins une absence notable sur le front de l’action exécutive: il n’y a aucune mention spécifique de l’Organisation mondiale de la santé, que Biden a précédemment promis de rejoindre «le premier jour de ma présidence».

En juillet 2020, Trump a officiellement notifié aux Nations Unies que les États-Unis se retireraient de l’OMS et ne fourniraient plus de financement, accusant l’organisation de favoriser la Chine et de mal gérer la pandémie de coronavirus. Mais ce retrait n’a pas encore pris effet, laissant à Biden une fenêtre de temps pour rejoindre rapidement l’agence.

Biden prépare également un programme législatif ambitieux

Au début de la transition présidentielle de Biden, son équipe envisageait la possibilité d’une présidence sans contrôle unifié du gouvernement, ce qui aurait laissé l’action exécutive comme l’un des principaux leviers du pouvoir à sa disposition.

Après deux victoires démocrates lors du second tour du Sénat de Géorgie le 5 janvier, les choses semblent un peu plus brillantes pour le programme législatif de Biden. Avec les Sénateurs élus Jon Ossoff et Raphael Warnock dans la chambre, chaque parti disposera de 50 voix – et une fois que le vice-président élu Kamala Harris deviendra le vote décisif le 20 janvier, les démocrates auront la majorité.

Bien qu’une marge aussi mince ne facilite pas les choses pour Biden, en particulier en tant que démocrates modérés tels que West Virginia Sen. Joe Manchin continuer à s’opposer à la fin de l’obstruction systématique, cela signifie que l’agenda de Biden a une réelle chance.

Avec la règle de l’obstruction systématique en place, la législation nécessite une majorité de 60 voix à l’épreuve de l’obstruction systématique pour adopter le Sénat, ce qui signifie que Biden et les démocrates du Sénat auront besoin d’au moins un soutien républicain pour leur programme – ou poursuivent certaines politiques à travers une obscure échappatoire du Sénat connue sous le nom de « le rapprochement budgétaire », qui permet l’adoption à la majorité simple de certaines lois affectant principalement les impôts et les dépenses. (Dylan Matthews de Vox a déjà écrit un explicatif détaillé sur ce que Biden peut accomplir avec cette méthode – y compris des actions qui pourraient «transformer radicalement la vie américaine.»)

Mais les ambitions de Biden sont plus grandes que les politiques qu’il pourrait adopter sans le soutien du GOP. Selon le mémo de Klain samedi, Biden poussera le Congrès à agir sur un projet de loi sur l’immigration, un plan de reprise et d’emploi, et «une législation relative au droit de vote, au salaire minimum, à la lutte contre la violence à l’égard des femmes, etc.».

Déjà cette semaine, Biden a proposé un plan de relance économique de 1,9 billion de dollars et de secours Covid-19 – décrit comme «un pont vers la reprise économique» – cela appelle un financement de 400 milliards de dollars pour la réponse américaine au coronavirus et 1 billion de dollars en secours direct.

Le même plan augmenterait également le salaire minimum fédéral à 15 $ l’heure et élargirait le crédit d’impôt pour enfants, parmi une multitude d’autres mesures.

Des détails sont également apparus cette semaine sur le plan d’immigration de Biden, qui créerait un chemin vers la citoyenneté pour plus de 11 millions d’immigrants sans papiers et un chemin accéléré pour les DREAMers, les bénéficiaires du statut de protection temporaire et les travailleurs essentiels. La proposition est ambitieuse, mais comme le plan de secours Covid-19 de Biden, des marges étroites au Sénat pourraient rendre son adoption difficile.

Comme le note le note, cependant, Biden n’a pas l’intention de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ses priorités législatives seront accompagnées d’actions rapides de l’exécutif.

« Le président élu Biden prendra des mesures », écrit Klain, « non seulement pour annuler les dommages les plus graves de l’administration Trump – mais aussi pour commencer à faire avancer notre pays. »