Comment Biden espère gagner des indépendants découragés par Trump

WASHINGTON − La victoire à deux chiffres de Donald Trump mardi à la primaire républicaine du New Hampshire a renforcé son emprise sur l’investiture du parti tout en révélant sa plus grande faiblesse en tant que candidat aux élections générales, renforçant ainsi la feuille de route du président Joe Biden pour le battre à l’automne.

Les mauvais résultats de Trump auprès des électeurs indépendants du New Hampshire – combinés à ceux de certains républicains qui ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas l’ancien président s’il était le candidat républicain – ont souligné le risque que Trump représente pour le Parti républicain en tant que candidat.

L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a remporté 58 % des électeurs indépendants du New Hampshire, qui représentaient environ 44 % de l’électorat primaire, contre 39 % pour Trump. selon les sondages à la sortie des urnes. Haley a dépassé Trump de 56 à 42 % parmi les électeurs titulaires d’un diplôme universitaire.

Ce qui est peut-être le plus alarmant pour l’ancien président, c’est qu’environ 90 % des électeurs de Haley dans le New Hampshire – un champ de bataille pour les élections générales – ont déclaré qu’ils ne seraient pas satisfaits si Trump était le candidat. Et 83 % des électeurs de Haley ont déclaré que Trump, qui fait face à de multiples inculpations pénales, serait inapte à exercer ses fonctions s’il était reconnu coupable.

“Les signes avant-coureurs sont là”, a déclaré Simon Rosenberg, stratège démocrate de longue date. “Cette idée selon laquelle Trump est fort et fait mieux qu’en 2016 et 2020 est une blague. Ce que nous constatons, c’est que l’aile non-MAGA du Parti républicain est très réticente à s’associer à MAGA en 2024.”

Préparation des sondages : Découvrez qui se présente à la présidence et comparez sa position sur les questions clés dans notre Guide de l’électeur.

Le droit à l’avortement et les arguments en faveur de la démocratie ont à l’esprit les indépendants

Les électeurs indépendants et instruits, en particulier dans les banlieues à croissance rapide, sont devenus le vote clé lors des récentes élections présidentielles. Les solides performances de Biden au sein de ce groupe en Géorgie, au Michigan et dans d’autres États du champ de bataille ont alimenté sa victoire contre Trump en 2020.

“La question est : où va ce milieu critique ? Où va-t-il ?” “Et je pense que le Parti républicain devrait avoir très peur, en sortant du New Hampshire, que Biden ait l’avantage sur les indépendants”, a déclaré la stratège démocrate et auteure Melissa DeRosa.

Même si Haley a juré de continuer à se battre, Biden s’est pleinement tourné vers une revanche contre Trump après le résultat dans le New Hampshire, déclarant dans un communiqué qu’« il est désormais clair que Donald Trump sera le candidat républicain ». C’est un concours auquel la campagne a déjà commencé à se préparer.

Biden, qui s’en prend depuis longtemps aux républicains « extrêmes du MAGA », s’est efforcé de faire du rétablissement du droit à l’avortement un thème majeur de sa candidature et a présenté Trump comme une menace pour la démocratie – en s’appuyant sur des messages qui dynamisent non seulement les démocrates mais aussi les électeurs indépendants.

L’avortement « est un cas dans lequel une nette majorité d’électeurs se range du côté des démocrates et où l’on peut pointer du doigt Donald Trump et ce qu’il a fait en tant que président en supprimant les droits ou en sapant les droits en matière d’accès à l’avortement », a déclaré DeRosa.

Cette semaine, la campagne Biden a lancé une attaque à grande échelle contre Trump sur le droit à l’avortement, rappelant aux électeurs que ce sont les trois nominations de Trump à la Cour suprême qui ont produit la majorité conservatrice qui a annulé la décision historique Roe contre Wade, qui garantissait un droit constitutionnel à l’avortement. .

“Donald Trump parie que nous ne voterons pas sur cette question”, a déclaré Biden mardi lors d’un rassemblement à Manassas, en Virginie, une banlieue de Washington. “Il parie que nous ne le tiendrons pas pour responsable non plus.”

Biden a lancé la nouvelle année avec un discours dramatique à Valley Forge, en Pennsylvanie, affirmant que la démocratie était à l’ordre du jour en 2024 et accusant les « voix MAGA » d’abandonner la vérité sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Biden a appelé “les démocrates, les indépendants et les républicains traditionnels” à faire un choix : “Nous savons tous qui est Donald Trump. La question est : qui sommes-nous ?”

Biden a ses propres faiblesses face à Trump

Malgré les signes avant-coureurs pour Trump dans le New Hampshire, Biden est derrière Trump dans la plupart des sondages directs, perdant parmi les indépendants et sous-performant avec les factions clés de la coalition démocrate : les électeurs noirs, hispaniques et les jeunes.

Biden, qui a eu 81 ans en novembre, est confronté à ses propres défauts dans la revanche de Trump : inquiétudes des électeurs concernant son âge, manque d’enthousiasme au sein de la base démocrate, augmentation de la migration à la frontière sud et lutte persistante pour obtenir le crédit de ses plus grandes réalisations législatives. .

La campagne Biden a minimisé les difficultés des sondages, arguant qu’à mesure que les élections se rapprochent, un contraste entre la campagne de « vengeance et de châtiment » de Trump et la campagne de Biden « qui se présente pour faire avancer le pays » se cristallisera pour les électeurs.

Les inquiétudes accrues concernant l’économie dans un contexte d’inflation tenace restent un autre problème pour Biden. Les sondages ont régulièrement révélé qu’une majorité d’électeurs font plus confiance à Trump qu’à Biden pour gérer l’économie. Mais l’amélioration de la coïncidence des consommateurs suggère que Biden pourrait enfin commencer à capitaliser politiquement sur des indicateurs économiques positifs tels qu’un faible taux de chômage, un marché boursier en plein essor et un produit intérieur brut en croissance.

“Les choses commencent enfin à prendre conscience. Nous avons adopté beaucoup de très bonnes lois”, a déclaré Biden jeudi à Superior, dans le Wisconsin, vantant sa loi historique sur les infrastructures. “Nous savions qu’il faudrait du temps pour que cela commence à s’implanter. Mais il a pris racine maintenant et redresse l’économie.”

DeRosa a soutenu que l’économie pourrait devenir une faiblesse pour Trump.

« Ce que vous voulez vraiment pour que l’économie prospère et se développe, c’est la stabilité et la prévisibilité – deux choses que Donald Trump n’est pas », a-t-elle déclaré. “Donald Trump est un lance-flammes.”

Pourquoi Biden a déjà désigné Trump comme candidat

William Howell, politologue de l’Université de Chicago, a déclaré que la nomination précoce de Trump par Biden comme candidat républicain lui offrait l’occasion de créer une histoire « cohérente et puissante » qui manquait au milieu du drame constant entourant Trump et la primaire républicaine. .

“Ce que Biden doit faire, c’est commencer à façonner le récit de son premier mandat et les enjeux de sa prochaine élection, et il a eu du mal à y parvenir”, a déclaré Howell. “Il a été en marge de la couverture politique, et il ne peut pas l’être. Il est président, et il se présente à la réélection, et cela doit changer.”

Le stratège démocrate Josh Schwerin a déclaré que l’élection sera décidée non seulement par celui qui fera le meilleur travail pour former sa base, mais également par celui qui pourra convaincre les électeurs indécis qui ne sont amoureux d’aucun des deux candidats.

“Ce sont des électeurs qui n’aiment déjà pas Trump et qui ont probablement voté contre lui dans le passé, c’est donc le travail de Biden de leur montrer qu’il est la meilleure alternative”, a déclaré Schwerin. « Ce sont des électeurs qui aiment ce que Biden a fait en matière de soins de santé, d’emplois dans les énergies propres et de protection de la démocratie. Ils ont juste besoin d’en entendre parler plus souvent et d’une manière qui contraste avec la façon dont Trump va leur retirer ces bonnes choses.»

Trump présente des vulnérabilités extrêmes en dehors de sa base inconditionnelle du MAGA, ce qui représente une réelle opportunité pour les démocrates cet automne, a déclaré Schwerin.

Mais « cela va demander beaucoup de travail pour gagner ces votes », a-t-il déclaré.

Rosenberg, qui a soutenu que les démocrates avaient plus de raisons d’être optimistes que ne le suggère le sondage de Biden, a déclaré que “quelque chose s’est cassé au sein du Parti républicain” à la suite de la décision de la Cour suprême Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization qui a annulé Roe contre Wade.

Depuis la décision du tribunal en 2022, les démocrates ont dépassé les attentes lors des élections de mi-mandat de la même année, ont remporté plusieurs victoires lors des référendums d’État sur l’avortement et ont surpassé les républicains lors des élections hors année de l’année dernière.

“La charge de prouver qu’ils ont une stratégie pour gagner incombe aux Républicains ; ce n’est pas à nous”, a déclaré Rosenberg, arguant que l’objectif de la campagne Biden devrait être “d’impliquer pleinement Trump chaque jour”.

Pendant ce temps, Trump a passé une grande partie de 2024 à faire campagne depuis le palais de justice, a noté Rosenberg. Trump a comparu vendredi devant un tribunal de New York pour sa propre défense dans le procès en diffamation intenté par E. Jean Carroll, qui accusait Trump de l’avoir violée dans la loge d’un grand magasin dans les années 1990.

“La vérité est que, pour nous tous qui travaillons dans ce secteur, nous savons que Donald Trump a plus de points négatifs qu’aucun candidat n’en a jamais eu dans l’histoire du pays”, a déclaré Rosenberg.

Contactez Joey Garrison sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, @joeygarrison et Michael Collins @mcollinsNEWS.