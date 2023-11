Comment Biden a traversé la périlleuse grève de l’automobile et a vécu, politiquement, pour en parler

Les responsables syndicaux affirment que ce sont les grévistes, et non le président, qui sont en fin de compte responsables de ces contrats records. Mais plusieurs attribuent également à l’adhésion de Biden – couronnée par sa décision de se tenir aux côtés des grévistes – une couverture politique qui a contribué à conclure un accord.

Cette étreinte n’était pas sans risque.

Les dirigeants du secteur automobile appelés par Sperling ce jour-là jouent un rôle déterminant dans le programme économique et énergétique de Biden. La PDG de General Motors, Mary Barra, est largement considérée comme l’une de ses plus proches alliées du monde des affaires. Ils n’étaient pas seulement surpris que Biden se rende au piquet de grève, ils étaient également contrariés. Certaines personnes au sein des entreprises et d’autres entreprises concernées y ont vu la fin de toute prétention d’impartialité et une trahison des assurances données par la Maison Blanche selon lesquelles tout ce qu’elle voulait, c’était un accord équitable.

“C’est la première fois dans l’histoire américaine qu’un président prend parti et marche sur un piquet de grève”, a déclaré Chris Spear, président de l’American Trucking Associations. “Ce n’est pas seulement anti-business, cela met aux oubliettes 90 ans de médiation impartiale menée par un président.”

La décision de Biden de franchir la ligne de piquetage, a-t-il ajouté, était « un nouveau plus bas quant à ce que l’on fera pour obtenir des soutiens politiques ».

L’histoire de la gestion par la Maison Blanche de la grève de l’UAW, telle que racontée par une douzaine de collaborateurs de la Maison Blanche, de représentants du monde des affaires, de responsables syndicaux et d’élus proches des négociations, fournit l’une des illustrations les plus claires à ce jour des paris qui ont fini par définir La plateforme économique de Biden. Le président a adopté un programme national à bien des égards plus ambitieux que ses prédécesseurs démocrates et il ignore parfois les mœurs politiques pour y parvenir.

Il a également fait une tentative majeure pour arrêter la chute de son parti parmi les électeurs de la classe ouvrière avec – dans ce cas-ci, des manifestations historiques – de soutien à leur cause. Dans le même temps, il a essayé de maintenir l’industrie automobile proche malgré ses sérieuses réticences, la Maison Blanche et les constructeurs automobiles témoignant qu’ils entretiennent aujourd’hui de bonnes relations.

“Le président considère l’accord comme un coup de pouce pour son programme pour l’emploi de la classe moyenne et une réfutation ferme de ceux qui suggèrent que les politiques pour un avenir automobile fabriqué en Amérique se retourneront contre eux”, a déclaré Sperling dans une interview. « Parcourez simplement la liste. Au lieu de salaires plus bas pour les travailleurs de l’automobile, de moins d’emplois et de moins d’investissements dans les usines, 148 000 travailleurs de l’UAW de l’automobile recevront une augmentation plus importante au cours des quatre prochaines années et demie qu’au cours des 22 années précédentes.»

La période précédant la grève était incertaine pour les relations de Biden avec le syndicat. La campagne de réélection du président a été soutenue par la plupart des grandes organisations syndicales.

Mais l’UAW était l’exception obstinée. Son président Shawn Fain avait déclaré que son syndicat refuserait pour l’instant son soutien à Biden et l’a publiquement critiqué pour les subventions de son administration aux véhicules électriques. Il s’agissait d’une rare marque rouge dans le bilan syndical de Biden, une marque que le candidat probable du Parti républicain, Donald Trump, essayait d’exploiter dans les États clés du champ de bataille.

La Maison Blanche, pour sa part, a travaillé en coulisses pour tenter d’établir de meilleures relations avec le syndicat.

En juin, Matt Frantzen, président de la section locale 1268 de l’UAW, basée dans l’Illinois, a été invité à rencontrer le président à huis clos alors qu’il se rendait à Chicago pour des collectes de fonds et un discours sur l’économie. Frantzen, qui représente les travailleurs d’une usine appartenant à Stellantis qui a été inactive pour une durée indéterminée en février, a exhorté Biden à aider à remettre l’usine d’assemblage de Belvidere en service.

Biden lui a dit qu’il appellerait les entreprises et « verrait ce qui devait être fait », a déclaré Frantzen, et a ordonné à ses principaux collaborateurs de se concentrer sur Belvidere. Lorsque le président s’est entretenu avec Mark Stewart, directeur opérationnel nord-américain de Stellantis, en septembre, il lui a posé des questions sur les chances de restaurer les emplois dans ce pays.

En fin de compte, selon le syndicat, l’entreprise a accepté de relancer l’usine fermée à la suite de l’accord de principe conclu la semaine dernière.

Biden a également travaillé pour développer une relation personnelle avec Fain.

Joe Biden s’adresse à Shawn Fain à l’aéroport métropolitain de Detroit Wayne County, le 26 septembre 2023, à Romulus, Michigan | Evan Vucci/AP Photo

En juillet, les collaborateurs du président ont organisé une rencontre à la Maison Blanche avec le leader syndical. Ils ne savaient pas comment Biden réagirait. Quelques semaines auparavant, Fain avait illuminé le président sur un prêt pour une usine de batteries, arguant que cela créerait des emplois mal rémunérés et se demandant : « Pourquoi l’administration de Joe Biden facilite-t-elle cette cupidité des entreprises avec l’argent des contribuables ?

Mais Biden a déclaré à son équipe qu’il souhaitait parler lui-même à Fain. Les deux hommes ont fini par se parler en tête-à-tête pendant environ 30 minutes.

Puis, au cours de l’été, alors que leur contrat d’alors approchait de sa date d’expiration, les responsables de l’UAW ont demandé à l’équipe de Biden si le président prévoyait de se faire plus entendre, ont déclaré deux personnes proches du dossier qui ont obtenu l’anonymat pour discuter de discussions privées. Les collaborateurs du président ont déclaré aux responsables de l’UAW qu’un mois avant la date limite du contrat, Biden publierait une déclaration de soutien. Dans celui-ci, il est allé plus loin qu’avantaffirmant que « l’UAW mérite un contrat qui soutient la classe moyenne ».

Mais les deux camps n’étaient pas toujours sur la même longueur d’onde. Le jour de la fête du Travail, Biden a prédit que le syndicat ne ferait pas grève, une déclaration qui a incité le représentant. Debbie Dingell (D-Mich.) pour demander en privé à un haut collaborateur de la Maison Blanche : « Êtes-vous fou ? Alors que l’équipe de Biden commençait à travailler pour contenir les retombées, le président a décidé d’appeler Fain lui-même et de clarifier les choses.

Alors que Biden et son équipe essayaient de garder Fain dans le giron, ils faisaient de même avec les constructeurs automobiles et autres entreprises concernées. Tout au long du conflit du travail, Biden s’est entretenu à plusieurs reprises avec des dirigeants du secteur automobile, notamment quelques jours après la fête du Travail. Le message que Biden leur a alors adressé était de poursuivre les négociations, a déclaré un responsable de la Maison Blanche : « Ignorez le bruit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous pensez de la stratégie de médias sociaux de quelqu’un. Restez à table. Continuez à progresser.

Le back-channeling semblait fonctionner. Ann Wilson, vice-présidente principale des affaires gouvernementales à la Motor & Equipment Manufacturers Association, a félicité la Maison Blanche pour ses actions de sensibilisation fréquentes. « Le président n’a pas caché sa position à l’égard des travailleurs et des syndicats, mais je pense que ce qui a été particulièrement utile, ce sont les conversations », a-t-elle déclaré.

Mais d’autres membres du monde des affaires ont été découragés par ce qu’ils pensaient être une approche favorable aux syndicats de la part d’un président qui – bien que partisan autoproclamé des syndicats – était censé être impartial dans toute impasse. Steven Rattner, le financier devenu tsar de l’automobile sous le président Barack Obama, a déclaré que cela représentait le président « prenant un parti agressif ».

« Je ne pensais pas que c’était approprié à l’époque, et je ne pense pas que ce soit approprié maintenant », a-t-il déclaré.

Le 15 septembre, les travailleurs de l’UAW ont quitté trois usines d’assemblage, déclenchant officiellement la grève. Ce jour-là, le président A prononcé un discours dans lequel il a fait écho à une phrase de Fain, affirmant que « des bénéfices records pour les entreprises signifient des contrats records pour l’UAW ».

Cette déclaration a surpris les dirigeants des constructeurs automobiles, ont déclaré des sources proches du dossier, car ils s’attendaient à plus d’impartialité.

Mais l’UAW était également vexé, après que Biden ait annoncé lors de son discours qu’il envoyait ses principaux collaborateurs à Détroit. Ils craignaient que les émissaires de la Maison Blanche ne donnent l’impression à leurs membres qu’ils contrôlaient les négociations.

Ils avaient des raisons de s’inquiéter. L’équipe de Biden était en privé nerveuse à l’idée d’une frappe longue et douloureuse. Dans le pire des cas, certains craignaient même que cela ne se prolonge au-delà de Thanksgiving.

Biden a finalement renoncé à envoyer immédiatement ses collaborateurs à Détroit.

Mais quelques jours seulement après le lancement de la grève, la pression politique montait sur Biden lui-même pour qu’il se présente à la ligne en signe de solidarité. Les démocrates du Michigan et d’ailleurs le poussaient publiquement à rejoindre les travailleurs de ce pays, et les dirigeants de l’UAW voulaient qu’il manifeste son soutien de manière plus agressive.

Le 20 septembre, alors qu’il se trouvait entre deux réunions à New York pour une session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président a suggéré à ses collaborateurs qu’il voulait se rendre au piquet de grève. Il a pris la dernière décision deux jours plus tard, un jour après sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. La Maison Blanche a envoyé un SMS à Fain pour lui annoncer la nouvelle.

“Le président nous a dit sans équivoque qu’il était là en 2009 lorsque les travailleurs de l’automobile ont tant sacrifié pour sauver les Trois Grands et qu’il comptait être clair comme une cloche qu’il était aux côtés des travailleurs de l’UAW”, a déclaré Sperling. .

Gene Sperling a été chargé de surveiller les négociations entre les Travailleurs unis de l’automobile et les « Trois Grands » constructeurs automobiles. | Susan Walsh/AP

Le voyage dans le canton de Van Buren, dans le Michigan, était un acte politique sur la corde raide. Biden a parlé pendant environ une minute et demie et a déclaré aux travailleurs « vous avez gagné bien plus que ce que vous êtes payé actuellement ». Certains responsables syndicaux, avec le recul, y ont vu non seulement une accolade, mais aussi un épisode consécutif pour faire franchir la ligne d’arrivée aux accords.

“Cela le rend national et attire l’attention”, a déclaré LaShawn English, directeur régional de l’UAW basé au Michigan. « J’ai trouvé que c’était génial parce que c’est la première fois que nous avons un président qui n’est pas là pour demander notre soutien lors d’une élection et qui se présente réellement pour recruter des membres. »

Mais plusieurs moments du voyage ont également créé des maux de tête au président et à son équipe.

Une personne impliquée dans les négociations du côté du constructeur automobile a déclaré que les entreprises avaient été particulièrement consternées lorsque le président, interrogé par un journaliste qui l’accompagnait, a déclaré qu’il soutenait les négociations syndicales pour une augmentation de salaire de 40 pour cent. Ils ont également été troublés par le fait que Biden ait regardé Fain, sur la ligne de piquetage, invoquer une phrase de Franklin Roosevelt que certains dans les entreprises considéraient comme les comparant aux nazis…