Comment Biden a mal calculé l’Iran

Joe Biden espérait qu’un Iran inquiet pourrait être un problème auquel il pourrait échapper au cours de son premier mandat présidentiel. L’Iran a montré des signes de stabilisation, et il y avait de nombreux problèmes plus urgents : l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le bellicisme croissant de la Chine, ainsi que les déficits énergétiques mondiaux qui ont fait grimper les prix de l’essence américaine et ont entamé la popularité de Biden.

Biden s’est trompé. Comme le démontre l’attaque dévastatrice du Hamas contre Israël le 7 octobre, l’Iran reste une présence virulente et meurtrière au Moyen-Orient. Le niveau d’implication directe de l’Iran dans l’attaque reste incertain, mais l’Iran est le principal soutien et suzerain stratégique du groupe Hamas. « Il est inconcevable que le Hamas ait entrepris une attaque d’une telle ampleur et d’une telle complexité sans une certaine connaissance préalable et un soutien positif de la part des dirigeants iraniens », a déclaré Suzanne Maloney, directrice du programme de politique étrangère de la Brookings Institution. a écrit dans Affaires étrangères le 10 octobre.

L’Iran et l’escalade de la guerre entre Israël, le Hamas et peut-être d’autres groupes palestiniens domineront désormais les mois précédant l’élection présidentielle de 2024. Biden doit d’abord répondre aux critiques qui disent qu’il s’est montré indulgent envers l’Iran et a indirectement permis l’attaque du Hamas. Il pourrait également y avoir de nouvelles pressions à la hausse sur les prix du pétrole alors que les États-Unis sont inévitablement appelés à annuler leurs récents efforts d’engagement avec l’Iran – le septième producteur mondial de pétrole – et à appliquer des sanctions maximales. Et la volonté de l’Iran de déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient détournera désormais l’attention des autres priorités de Biden et aspirera davantage de ressources américaines dans une région dont Biden essayait de s’éloigner.

Les Trumpers et autres critiques de Biden devraient faire preuve de schadenfreude. L’Iran a tourmenté presque tous les présidents américains depuis la révolution islamique de 1979, et quiconque propose des moyens apparemment simples pour contenir la soi-disant république islamiste joue aux jeux vidéo et ne pratique pas la géopolitique. Bombarder ou envahir l’Iran produirait une effroyable conflagration. Les sanctions agressives sont toujours décevantes. Tenter de fomenter un coup d’État serait une folie.

L’histoire continue

La courte histoire de l’impasse actuelle avec l’Iran remonte à 2002, lorsqu’il est devenu publiquement connu que l’Iran développait un programme d’armes nucléaires. Diverses sanctions américaines et internationales ont suivi, la plupart d’entre elles visant à punir l’Iran en réduisant les exportations de pétrole et le développement des gisements de pétrole iraniens, qui sont les troisièmes plus importants au monde.

Le président Barack Obama a mené en 2015 un accord américano-européen qui a assoupli certaines sanctions contre l’Iran en échange d’accords visant à limiter son développement d’armes nucléaires. Alerte spoiler : l’accord n’était pas parfait et il y avait des craintes légitimes que l’Iran puisse tricher. Pourtant, les Iraniens semblaient intimidés par des années de sanctions sévères et, en conséquence, disposés à laisser les inspecteurs internationaux surveiller le développement de leurs armes.

Le président Trump, opposé à pratiquement tout ce qu’Obama a fait, a révoqué l’implication des États-Unis dans l’accord sur le nucléaire iranien en 2018, tout en réimposant bon nombre des sanctions assouplies par Obama. L’Iran a adopté un «économie de résistance» destiné à trouver des moyens de contourner les sanctions américaines et a repris les travaux sur son programme nucléaire. Les experts pensent désormais que l’Iran dispose de suffisamment de matières nucléaires de qualité nucléaire pour assembler une arme nucléaire en quelques semaines s’il choisit de le faire. L’affirmation de Trump selon laquelle des sanctions plus sévères perturberaient le programme nucléaire iranien était fausse.

Le président iranien Ebrahim Raisi rencontre le plus haut dirigeant du groupe palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, Iran, le 20 juin 2023. Présidence iranienne/WANA (agence de presse de l’Asie de l’Ouest)/document via REUTERS

[Drop Rick Newman a note, follow him on Twitter, or sign up for his newsletter.]

Lorsque Biden a pris ses fonctions en 2021, il a tenté de relancer l’accord nucléaire de l’ère Obama. Mais le génie était sorti de la bouteille et il n’a pas fonctionné. Après que la Russie a envahi l’Ukraine au début de 2022, l’équipe Biden a entrepris une diplomatie sournoise avec l’Iran. « L’administration Biden s’est engagée à mettre en œuvre une série d’accords avec Téhéran pour garder le dossier iranien hors du bureau du président avant sa campagne de réélection », Joseph Brodsky de l’Atlantic Council. a écrit le 10 octobre.

L’Iran, dans le cadre de cet arrangement, ferait sa part en décourageant ses diverses milices mandataires d’attaquer les troupes américaines en Syrie et en Irak. Cela ralentirait également un peu son programme nucléaire. En retour, les États-Unis négligeraient certaines ventes de pétrole iranien, autrement soumis à des sanctions, ce qui aurait l’avantage supplémentaire d’augmenter l’offre mondiale et de faire baisser les prix du pétrole et de l’essence.

Le mois de septembre en Iran libération de cinq otages américains semblait signaler qu’un dégel était en place. Les États-Unis ont accepté de restituer 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens détenus comme mécanisme d’application des sanctions, suscitant des critiques selon lesquelles les États-Unis ne faisaient que payer une rançon. Une autre façon de voir les choses : cinq Américains qui auraient pu croupir dans les prisons iraniennes pour le reste de leur vie sont rentrés chez eux.

L’administration Biden semblait penser que son rapprochement avec l’Iran fonctionnait. Le 29 septembre, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a prononcé ces mots qui seront bientôt tristement célèbres : « La région du Moyen-Orient est plus calme aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis deux décennies. » Ses exemples : une trêve dans la guerre civile au Yémen, un Irak relativement stable, une suspension des attaques iraniennes contre les forces américaines au Moyen-Orient.

Les États-Unis ont également tenté de négocier un accord sans précédent visant à établir pour la première fois des relations normales entre l’Arabie saoudite et Israël. Les États-Unis fourniraient de nouvelles garanties de sécurité à l’Arabie saoudite, comme rempart contre l’intérêt croissant de la Chine dans la région. Mais un meilleur équilibre des pouvoirs entre les deux anciens rivaux permettrait à Washington de réduire la part démesurée des ressources et de l’attention américaines normalement consacrées au Moyen-Orient. Dans « Affaires étrangères », Maloney a qualifié cette stratégie de sortie de Biden au Moyen-Orient.

Le Hamas, aidé par l’Iran, a désormais scellé les sorties en perpétrant le pire meurtre de civils juifs depuis l’Holocauste. Israël a promis une campagne acharnée pour chasser le Hamas de son territoire dans la bande de Gaza, ce qui pourrait impliquer des semaines ou des mois de combats urbains exténuants et une solution incomplète, au mieux. D’autres factions soutenues par l’Iran, comme le Hezbollah au Liban, pourraient attaquer Israël, ou vice versa. Et les États-Unis sont une fois de plus en train de renverser d’autres priorités mondiales et de mettre un Moyen-Orient en flammes.

Il s’avère que l’Iran n’avait aucun intérêt à apaiser la région. Il considère Israël comme un ennemi mortel et l’Arabie saoudite comme un ennemi juré, et un rapprochement entre les deux aurait laissé à l’Iran moins de poids. Quel que soit son rôle dans l’attaque du Hamas, l’Iran bénéficierait du retard ou de l’arrêt de la normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, qui semble désormais gravement menacée.

L’Iran a noué des liens avec la Chine, le plus grand importateur mondial de pétrole, et pourrait penser qu’il peut vendre tout le pétrole dont il a besoin, quelles que soient les sanctions occidentales. Et son nouveau statut de marchand d’armes pour la Russie, qui utilise des drones iraniens pour bombarder les villes ukrainiennes, pourrait donner aux ayatollahs au pouvoir un nouveau type de statut qui remplacerait toute vieille ambition de se montrer gentil avec l’Occident.

Biden est désormais confronté à un tout nouveau problème géopolitique. Sa priorité la plus importante pourrait désormais être d’empêcher la guerre entre Israël et le Hamas de dégénérer en un conflit régional plus large, en particulier un conflit qui pourrait impliquer directement les forces armées iraniennes et américaines. Les généraux en fauteuil qui parlent durement de bombarder l’Iran, ou pire, d’invasion, ne mentionnent généralement pas que les prix du pétrole monteraient probablement en flèche jusqu’à leurs plus hauts niveaux jamais vus, et qu’une misérable récession s’ensuivrait.

Les Iraniens savent à quel point les électeurs américains sont sensibles aux prix de l’essence et ils savent aussi qu’une menace opportune d’interrompre les flux de pétrole du Golfe Persique passant par le détroit d’Ormuz – comme, disons, en août prochain, deux mois avant les élections américaines – enverrait du pétrole les prix montent en flèche et constituent un scénario de cauchemar pour Biden.

Une chose que Biden pourrait faire, pour commencer : recongeler les 6 milliards de dollars en pétrole iranien, l’argent a été fourni en septembre pour les cinq otages, qui ne sont apparemment pas encore entièrement sous contrôle iranien. Biden n’aura probablement d’autre choix que de renforcer toutes les sanctions possibles et d’en chercher d’autres. Les États-Unis vont probablement implorer l’Arabie Saoudite de produire davantage de pétrole pour compenser le pétrole iranien qui serait retiré du marché.

Biden, qui se présente comme l’homme politique le plus expérimenté de Washington, pourrait gérer tout cela avec habileté et obtenir des notes élevées pour son sens politique. Mais le Moyen-Orient est connu pour présenter aux dirigeants occidentaux de mauvais choix et des résultats désastreux qu’ils ne peuvent contrôler.

Jake Sullivan a émis une mise en garde lorsqu’il a parlé d’un Moyen-Orient plus calme : il a déclaré que les attaques iraniennes contre les troupes américaines avaient cessé « pour l’instant », puis il a précisé : « J’insiste sur « pour l’instant » parce que tout cela peut changer. Huit jours plus tard, tout cela a changé, et avec lui, la présidence Biden.

Rick Newman est chroniqueur principal pour Yahoo finance. Suivez-le sur Twitter à @rickjnewman.

Cliquez ici pour consulter l’actualité politique liée aux affaires et à l’argent

Lisez les dernières actualités financières et commerciales de Yahoo Finance