À l’époque, elle travaillait sur son album de 2006 B’Day, qui mettait en vedette « Irreplaceable » et taquinerait le côté ultra-indépendant, personne ne me retiendra jamais de Beyoncé qui aurait sa soirée de sortie officielle en 2008 Je suis … Sasha Fierce. Tout au long de sa carrière solo, elle a également exploré le plaisir qu’elle a trouvé à traiter son homme comme un roi. 2013 Beyoncé rendrait à son tour le mariage aussi chaud que n’importe quelle fréquentation, l’artiste détaillant plus explicitement que jamais le type d’activités qui a contribué à maintenir la romance vivante.

« Je sais que je suis plus forte dans les chansons que je ne le suis vraiment », elle songé à Marie Claire en 2009. « Parfois, j’ai besoin de l’entendre moi-même. Nous avons tous besoin d’entendre ces chansons stimulantes pour nous le rappeler. »

Mais en 2005, elle Raconté Vanity Fair à propos de la juxtaposition de thèmes dans sa musique, « J’ai grandi. Je pense que c’est toujours très fort, parce que pour être une femme forte, il faut avoir un homme fort. Il n’y a rien de mal à ce que les femmes fassent ça pour leur homme si leur l’homme le mérite et il fait de même pour vous. «

En l’absence de nombreux détails, il y avait des spéculations un jour donné que Bey et Jay étaient fiancés, secrètement mariés ou attendaient peut-être.

À la fin de la journée, « il n’y a aucun moyen que je puisse connaître chaque personne dans le monde, et les gens vous connaissent simplement d’après ce qu’ils ont lu », a conclu Beyoncé. « Quand les gens me rencontrent, ils disent qu’ils pensent que je suis si normal … Si quelqu’un dit que je suis marié ou fiancé et que je ne le suis pas, je n’y prête pas attention. Mais quand quelqu’un dit quelque chose sur mon famille, Je n’aime pas ça. «

En 2007, Jay-Z a esquivé toutes les questions de petite amie au cours d’une Pierre roulante entrevue, disant seulement: « C’est déjà assez difficile d’avoir une relation avec vos proches impliqués. Avoir des millions de personnes impliquées – c’est foiré! »