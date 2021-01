White a récemment parlé avec « Entertainment Tonight » de la façon dont elle passera le début de sa dernière année en tant que nonagénaire.

« Qu’est-ce que je fais pour mon anniversaire? », Dit-elle. « Courir un kilomètre chaque matin a été réduit par COVID, donc je travaille à faire rééditer The Pet Set et à nourrir les deux canards qui viennent me rendre visite tous les jours. »

« The Pet Set » était le spectacle de White des années 1970 dans lequel elle mettait en lumière des animaux et certains de ses amis célèbres amoureux des animaux.

L’actrice comique bien-aimée a déclaré au magazine People que la clé d’une longue vie consiste à «avoir le sens de l’humour».