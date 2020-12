Le sénateur Bernie Sanders prend la parole lors d’une manifestation contre le choix de la Cour suprême de Trump, Amy Coney Barrett, le 22 octobre à Washington, DC. | Jemal Countess / Getty Images pour Care In Action

Un mélange de chaos trumpien, d’élections imminentes et de vacances donne aux démocrates une chance d’obtenir plus de secours pour Covid-19.

Dans un peu plus de trois semaines, Donald Trump ne sera plus président, mais il a passé son dernier mois au pouvoir à semer la discorde. Sa dernière muppetry chaos – une demande pour que le Congrès augmente la dernière série de chèques de relance de 600 $ à 2000 $ – a maintenant donné aux démocrates une mince chance de fournir plus d’aide aux Américains. Et, à part cela, une chance de rendre la vie du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, plus difficile.

Après que la Chambre a adopté lundi un projet de loi augmentant les «paiements d’impact économique» – en d’autres termes, les chèques de relance – le sénateur Bernie Sanders (I-VT) est prêt à poursuivre le combat.

Sanders, avec le soutien du caucus démocrate du Sénat, prévoit d’utiliser une série de mesures procédurales pour retarder un vote sur un projet de loi bipartite sur l’autorisation de la défense. Ces manœuvres ne peuvent pas empêcher le projet de loi sur la défense de devenir loi, mais ce n’est pas vraiment la question. Le projet de loi est considéré comme un passage obligé, et les objections de Sanders peuvent retarder son adoption, agacer les républicains du Sénat et potentiellement forcer le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY) à soulever une série d’objections qui pourraient nuire à la capacité de son parti de conserver son Sénat. majorité.

Et Sanders a également une demande claire: il lèvera ses objections à un vote immédiat sur le projet de loi de la défense si McConnell autorise un vote sur une législation prévoyant des chèques de 2000 dollars aux Américains gagnant moins de 75000 dollars par an.

Cette semaine, au Sénat, Mitch McConnell veut voter pour annuler le veto de Trump sur le projet de loi de financement de la défense de 740 milliards de dollars, puis rentrer chez lui pour la nouvelle année. Je vais m’opposer jusqu’à ce que nous obtenions un vote sur un projet de loi prévoyant un paiement direct de 2 000 $ à la classe ouvrière. – Bernie Sanders (@BernieSanders) 28 décembre 2020

Le premier tour de ce combat s’est déroulé peu après midi au Sénat, lors d’un échange entre McConnell, Sanders et le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY). McConnell a demandé un vote sur le projet de loi sur la défense, et Sanders s’y est opposé à moins que le Sénat ne tienne immédiatement un vote à la hausse ou à la baisse sur les paiements de 2000 $.

La politique de ce combat favorise les démocrates. Un récent sondage Data for Progress montre que 78% des électeurs probables soutiennent le paiement direct de 2 000 $. Trump lui-même le soutient également; il continue à tweeter son soutien pour les chèques de 2000 $. Lundi, la Chambre a voté en faveur de chèques de 2000 dollars, 44 républicains se joignant à presque tous les démocrates en faveur de la législation.

Et tout cela se produit alors que les républicains se battent pour conserver deux sièges au Sénat en Géorgie, un État qui a récemment voté pour le président démocrate élu Joe Biden – deux sièges, il convient de noter, qui décideront qui contrôlera le Sénat en 2021.

Si le gambit de Sanders échoue, ce ne serait pas la première fois qu’une législation très populaire mourrait au Sénat de Mitch McConnell. Et McConnell a encore des moyens de sortir; il a suggéré mardi qu’il pourrait lier les propositions défavorables aux démocrates à l’augmentation des contrôles de relance, afin de rendre l’ensemble de la proposition plus désagréable.

Mais l’étrange mélange de circonstances qui nous a amenés au point donne aux démocrates une petite chance de faire des chèques de 2000 $ une réalité.

Les nombreux combats législatifs de fin 2020, brièvement expliqués

Le Congrès est entré dans la période des fêtes avec trois articles hautement prioritaires dans son assiette. La Loi sur l’autorisation de la défense nationale est une affaire annuelle qui définit une grande partie de la politique de défense du pays pour l’année prochaine, et qui indique à l’armée comment dépenser son budget. La législation finançant une grande partie du gouvernement fédéral devait également expirer lundi dernier, ce qui signifie que les agences non financées fermeraient à moins que de nouveaux fonds ne soient affectés pour les maintenir ouvertes.

Et puis, il y a les retombées économiques d’une pandémie qui a obligé une grande partie du pays à rester au pays et a fermé d’innombrables entreprises à travers le pays. Les démocrates de la Chambre ont adopté un paquet de 3 billions de dollars pour alléger ces fardeaux financiers en mai, mais le Sénat dirigé par le GOP a hésité sur le soulagement de Covid-19 pour les prochains mois.

Les républicains du Sénat, cependant, ont semblé s’intéresser de nouveau à l’aide une fois que leur majorité au Sénat a été mise en danger par les deux courses au Sénat de Géorgie, qui seront décidées lors du second tour des élections le 5 janvier.

Course contre la fin de l’année – et la fin de la session actuelle du Congrès le 3 janvier – le Congrès a réussi à adopter la NDAA sur une base extrêmement bipartisane et (après quelques retards) un méga projet de loi de financement et de relance gouvernemental.

Les candidats au Sénat démocrate de Géorgie, Raphael Warnock et Jon Ossoff, font tous deux campagne pour leur soutien à l’allégement de Covid-19, et la décision du Sénat de passer 900 milliards de dollars de financement de secours a permis aux sénateurs républicains sortants David Perdue et Kelly Loeffler de s’attribuer le mérite de ce projet de loi.

Mais alors que tout semblait réglé pour l’année, Trump a décidé de passer les deux dernières semaines à augmenter le niveau de difficulté.

Le président sortant a opposé son veto au projet de loi d’autorisation de la défense, invoquant son objection à une disposition obligeant l’armée à renommer les installations nommées d’après les traîtres confédérés, ainsi qu’à une demande que le projet de loi abroge une disposition légale vieille d’un quart de siècle qui permet aux sites Web tels comme Twitter pour exister.

Il a également brièvement menacé de mettre son veto au projet de loi de financement du gouvernement de secours Covid-19 – bien qu’il ait reculé sur cette menace et signé la loi omnibus dimanche soir. Entre autres choses, Trump a affirmé que le projet de loi d’allégement Covid-19 aurait dû fournir un chèque de 2000 dollars aux Américains à faible et moyen revenu. La facture qu’il a signée ne fournit qu’un chèque de 600 $.

La conclusion est que le Sénat doit retourner à Washington cette semaine pour annuler le veto de Trump sur le projet de loi sur la défense (la Chambre a déjà voté pour annuler le veto de Trump lundi). Et cela donne aux démocrates du Sénat une brève fenêtre pour faire pression pour les chèques de 2000 $.

Les sénateurs républicains de Géorgie sont dans une impasse

Même avant la victoire de Biden, McConnell a résisté à de nombreux appels à des dépenses supplémentaires de secours pour Covid-19, affirmant parfois qu’il était plus préoccupé par la dette nationale. Pendant les années d’Obama, McConnell et ses collègues républicains du Congrès ont fréquemment cité des craintes de déficit pour faire pression pour des budgets d’austérité, bien qu’ils soient tombés amoureux de la fauconnerie déficitaire presque dès qu’un républicain a élu domicile à la Maison Blanche.

Alors que Biden devrait prendre ses fonctions le mois prochain, les républicains devraient normalement revenir à leur position sous Obama – résistant aux projets de loi de dépenses qui pourraient stimuler l’économie sous un président démocrate.

Mais Biden n’est pas encore président, et la préoccupation électorale la plus immédiate pour les républicains du Sénat est de conserver les deux sièges de Géorgie. Ni Perdue ni Loeffler ne veulent être du côté impopulaire d’une bagarre sur les chèques de 2000 $, et les deux se sont prononcés pour les soutenir – Perdue l’a fait aussi récemment que mardi matin.

Président @realdonaldtrump a raison – je soutiens cette poussée de 2 000 $ en aide directe au peuple américain. https://t.co/Al3USM7zPr – David Perdue (@Perduesenate) 29 décembre 2020

Le soutien rhétorique de Perdue et Loeffler aux chèques de 2 000 $ ne signifiera pas grand-chose pour les Américains qui bénéficieraient de ces chèques si le Sénat ne votait jamais pour les approuver. Et les deux sénateurs ne gagneront peut-être pas beaucoup d’avantage politique à approuver un soulagement plus direct si leur propre chef du Sénat manœuvrait pour bloquer un tel vote – c’est là que Bernie Sanders entre en jeu.

Les règles du Sénat sont un labyrinthe de tactiques dilatoires, de périodes d’attente obligatoires et d’autres procédures qui permettent à la minorité de reporter les votes à plus tard. Un chef de la majorité déterminé peut toujours présenter des projets de loi, mais pas avant de perdre des jours à surmonter ces obstacles.

En règle générale, ces retards sont évités grâce au consentement unanime. Si aucun sénateur ne s’oppose à la demande du chef de la majorité de contourner les nombreux retards autorisés par les règles du Sénat, alors les affaires de la Chambre peuvent avancer très rapidement. McConnell espérait obtenir le consentement unanime pour passer à un vote immédiat sur l’annulation du veto du projet de loi de défense mardi, mais Sanders prévoit de refuser à McConnell un tel consentement.

Sans le consentement unanime, McConnell devra utiliser un processus de plusieurs jours pour amener le vote de contournement du veto au parquet suite à l’objection de Sanders. Les démocrates, quant à eux, peuvent passer ce temps à chercher à plusieurs reprises un vote sur les chèques de 2000 $ – forçant McConnell à accepter cette demande ou à s’opposer officiellement au vote.

McConnell pourrait également essayer de joindre une pilule empoisonnée à la législation prévoyant des chèques de 2000 $ et appeler un vote sur un projet de loi modifié que les démocrates trouveraient inacceptable, mais Sanders et d’autres membres du caucus démocrate pourraient encore retarder un vote sur le projet de loi sur la défense à moins que les républicains n’acceptent de supprimer la pilule empoisonnée.

Encore une fois, agissant seule, la minorité démocrate ne peut pas forcer un vote sur les 2 000 $ de secours direct. Mais ils peuvent ne pas avoir à le faire. Le moyen le plus simple de voter immédiatement sur le projet de loi sur la défense est de tenir un vote à la hausse ou à la baisse sur les chèques de 2 000 $ et de permettre à chaque sénateur de déclarer officiellement pour ou contre eux. Si le Sénat contrôlé par le GOP a adopté le projet de loi de secours amélioré de Covid-19, Perdue et Loeffler pourraient même être en mesure de réclamer de manière plausible une part du crédit pour son adoption.

Les républicains du Sénat, en d’autres termes, sont susceptibles de se retrouver déchirés entre une volonté de basculer vers le faucon déficitaire en prévision de la présidence de Biden et une volonté de soutenir deux sénateurs vulnérables dont les républicains ont besoin s’ils espèrent maintenir une majorité au Sénat.

Il est loin d’être certain que ce dernier désir suffira à faire passer les 2000 dollars de paiements directs, mais les partisans d’un allégement plus important de Covid-19 ont un peu plus de raisons d’être optimistes qu’ils ne le faisaient il y a à peine une semaine.