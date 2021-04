Le programme PONZI, Bernie Madoff, a arnaqué 65 milliards de dollars auprès de 37 000 victimes, dont des célébrités.

Madoff est décédé cette semaine au Federal Medical Center de Butner, en Caroline du Nord.

Madoff serait décédé au centre médical fédéral de Butner Crédit: Splash News

Avant sa mort, Madoff a admis avoir escroqué des milliers de clients sur des milliards de dollars d’investissements sur des décennies.

Cela comprenait des célébrités telles que les acteurs Kevin Bacon et John Malkovich et le défunt présentateur Larry King.

Un fiduciaire nommé par le tribunal a récupéré plus de 13 milliards de dollars sur environ 17,5 milliards de dollars que les investisseurs ont investis dans l’entreprise de Madoff.

Au moment de son arrestation, de faux relevés de compte indiquaient aux clients qu’ils détenaient des avoirs d’une valeur de 60 milliards de dollars.

Pendant des décennies, Madoff a bénéficié d’une image de gourou de la finance autodidacte dont la touche Midas a défié les fluctuations du marché.

Bernie Madoff serait décédé Crédits: Getty

Madoff avait 82 ans Crédit: AP

Ancien président de la bourse du Nasdaq, il a attiré une légion dévouée de clients d’investissement – des retraités de Floride à des célébrités telles que le célèbre réalisateur Steven Spielberg, l’acteur Kevin Bacon et le lanceur du Hall of Fame Sandy Koufax.

Mais son activité de conseil en investissement a été exposée en 2008 comme un stratagème de Ponzi de plusieurs milliards de dollars qui a anéanti la fortune des gens et ruiné des organisations caritatives et des fondations. Il est devenu tellement détesté qu’il a dû porter un gilet pare-balles au tribunal.

Dans une interview en 2017, Bacon a décrit s’être fait escroquer des millions de dollars comme «une très mauvaise journée».

« Mais assez rapidement, nous avons pu voir tout ce que nous avions par opposition à tout ce que nous avons perdu, et ce sont les plus gros clichés: les enfants, la santé, l’amour, une belle maison », a-t-il déclaré. « Alors nous avons traversé ça ensemble. Je ne pense pas du tout à Madoff. »

Kevin Bacon et sa femme Kyra Sedgwick ont ​​tous deux été victimes de Madoff Crédit: Alamy

John Malkovich a perdu 2 millions de dollars d’investissements Crédits: Getty – Contributeur

Le regretté Larry King a également déclaré avoir perdu 700000 $ de Madoff Crédit: EPA

Son collègue acteur John Malkovich a également perdu 2 millions de dollars d’investissements au profit de Madoff, mais a insisté sur le fait que « je ne considère pas cela comme une expérience négative » dans une interview en 2013.

«Pour moi, c’était: ‘Vous pensez que vous avez beaucoup d’argent – et vous n’en avez pas.’ La plupart des gens n’ont pas (beaucoup d’argent). Je pense que cela m’a en quelque sorte reconnecté à la façon dont la plupart des gens vivent tout le temps. Et, contrairement à beaucoup de gens qui étaient impliqués dans l’affaire Madoff, je pourrais juste retourner au travail, et tout allait bien. «

Le survivant de l’Holocauste et prix Nobel de la paix Elie Wiesel a également été trompé d’argent et a décrit Madoff comme « l’un des plus grands scélérats, voleurs, menteurs, criminels ».

Wiesel et sa femme, Marion, ont perdu leurs économies de 12 millions de dollars aux côtés de 15 millions de dollars de leur organisation à but non lucratif en son nom.

« Pourrais-je lui pardonner? Non », a déclaré Wiesel en 2009. « Pardonner, tout d’abord, signifierait qu’il se mettrait à genoux et demanderait pardon. Il ne ferait pas ça. »

Le survivant de l’Holocauste et prix Nobel de la paix Elie Wiesel a été dupé d’argent Crédit: Reuters

Steven Spielberg s’est également fait voler de l’argent Crédits: Getty Images – Getty

L’organisme de bienfaisance du directeur Steven Spielberg, la Fondation Wunderkinder, a également subi un coup financier de Madoff, mais le montant n’a jamais été divulgué.

Lorsque Madoff a été arrêté en 2008, le regretté légende de la radiodiffusion Larry King a perdu 700 000 $ – mais a heureusement été en mesure de le récupérer après un certain temps.

« Si je pouvais interviewer une personne sur la planète, ce serait Bernie Madoff et l’évidence [question] serait «Pourquoi? Pourquoi avez-vous fait cela aux gens? », A déclaré King à l’époque.

Madoff a plaidé coupable en mars 2009 de fraude sur les valeurs mobilières et d’autres accusations, affirmant qu’il était « profondément désolé et honteux ».

Après avoir vécu plusieurs mois en résidence surveillée dans son appartement-terrasse de 7 millions de dollars à Manhattan, il a été emmené en prison menotté sous les applaudissements dispersés d’investisseurs en colère dans la salle d’audience.

« Il a volé aux riches. Il a volé aux pauvres. Il a volé les intermédiaires. Il n’avait aucune valeur », a déclaré l’ancien investisseur Tom Fitzmaurice au juge lors de la condamnation.

«Il a trompé ses victimes sur leur argent afin que lui et sa femme… puissent vivre une vie de luxe au-delà de toute croyance.»

Le juge de district américain Denny Chin n’a montré aucune pitié, condamnant Madoff à un maximum de 150 ans de prison.

Les deux fils de Madoff sont décédés, Andrew d’un cancer à 48 ans et Mark d’un suicide à 46 ans en 2010. L’épouse de Madoff, Ruth, est toujours en vie.