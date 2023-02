Comment Bernard Arnault est soudainement devenu la personne la plus riche du monde

POINTS CLÉS Le milliardaire français Bernard Arnault est actuellement l’homme le plus riche du monde.

Il a patiemment construit son empire du luxe LMVH et tente d’éviter les feux de la rampe.

Ses cinq enfants occupent tous des postes de haut niveau chez LVMH, mais il montre peu de signes de ralentissement.

Quand Elon Musk a été évincé de sa couronne de personne la plus riche du monde après la chute des actions de Tesla l’année dernière, le nouveau roi de la richesse était quelqu’un dont beaucoup n’avaient jamais entendu parler.

La valeur nette personnelle du milliardaire français Bernard Arnault est actuellement de 223,2 milliards de dollars (322,3 milliards de dollars australiens), ce qui en fait l’homme le plus riche du monde aujourd’hui, selon Forbes.

Alors qui est exactement M. Arnault, pourquoi est-il si riche et qui va hériter de sa richesse ?

Et qui d’autre est en tête de liste des milliardaires ?

Un homme patient qui évite les feux de la rampe

M. Arnault, 73 ans, est président-directeur général de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, communément appelé LVMH, qu’il a progressivement érigé en un empire mondial du luxe.

LVMH compte désormais 75 marques, dont Louis Vuitton, Kenzo, Sephora et Tiffany.

“Une qualité essentielle dans notre famille est la patience”, a reconnu M. Arnault dans un profil télévisé de 2012.

En 2022, les ventes annuelles de LVMH avaient dépassé un record de 79,2 milliards d’euros (123,8 milliards de dollars australiens), tirées par une forte demande aux États-Unis et en Europe.

“Nous pouvons continuer à progresser – mais soyons patients”, a-t-il déclaré à Radio Classique en France l’année dernière. “Pas de précipitation.”

L’homme d’affaires a également investi dans les médias français, une décision qu’il a qualifiée lors d’une audition au Sénat en janvier 2022 de “plus du côté du clientélisme”.

Le milliardaire français Bérard Arnault a vaincu Elon Musk pour devenir l’homme le plus riche du monde. Source: Actualités SBS M. Arnault s’exprime rarement en public et n’aime pas les feux de la rampe.

Lorsque l’utilisation de jets privés par des célébrités a été suivie sur les réseaux sociaux plus tôt cette année, il a vendu le jet LVMH.

“Le résultat, maintenant, c’est que personne d’autre ne peut savoir où je vais parce que je loue des avions”, a-t-il déclaré sur Radio Classique.

D’où est sorti Bernard Arnault ?

M. Arnault est né à Roubaix, dans le nord de la France, en 1949 et a rejoint l’entreprise de travaux publics de son père à l’âge de 22 ans.

Il vient de quitter l’élite de l’Ecole Polytechnique et convainc son père de transformer plutôt l’activité de construction en promotion immobilière.

En 1981, après l’élection du socialiste François Mitterrand à la présidence, M. Arnault quitte la France pour les États-Unis. A son retour trois ans plus tard, il rachète l’entreprise textile Boussac criblée de dettes, l’emportant sur plusieurs concurrents sérieux avec la promesse de sauver des emplois.

Cependant, il se lance dans une réorganisation drastique de l’entreprise, ne conservant que certaines de ses activités, dont la maison de couture Christian Dior. Il avait alors 35 ans.

“Mon père a été surpris quand je suis allé le voir en lui disant : ‘On va rediriger le groupe familial et essayer d’investir dans quelque chose de plus prometteur, Christian Dior'”, se souvenait récemment l’homme d’affaires sur Radio Classique.

Ce serait la première pierre de son empire du luxe.

LVMH est né de la fusion en 1987 du malletier Louis Vuitton et du groupe de vins et spiritueux Moët Hennessy.

Une rivalité entre les familles propriétaires des deux sociétés a favorisé l’ascension de M. Arnault et il a pris le contrôle du groupe en 1989 après pas moins de 17 procédures judiciaires.

“C’est un négociateur coriace mais sans égal, un visionnaire qui sait s’entourer de bonnes personnes et qui finit toujours par trouver son compte d’une manière ou d’une autre”, a déclaré à l’AFP Arnaud Cadart, gérant de portefeuille du cabinet de services financiers Flornoy.

Échecs et controverses

L’ascension de M. Arnault ne s’est toutefois pas faite sans quelques échecs.

Il a perdu la maison italienne de mode et de maroquinerie Gucci au profit de son rival français François Pinault, patron du groupe PPR, en 1999.

Il a également tenté en vain de reprendre Hermès, connu pour ses foulards en soie et ses sacs à main en cuir, en prenant secrètement une participation dans l’entreprise.

Il n’est pas non plus étranger à la controverse.

L’année dernière, LVMH a payé une amende de 10 millions d’euros (15,6 millions de dollars australiens) pour régler une affaire dans le cadre d’une enquête sur l’espionnage.

M. Arnault a également abandonné sa tentative d’obtenir la nationalité belge en 2013 en émettant un mea culpa après avoir déclenché une tempête de controverse qui a grondé pendant des mois au milieu d’un débat public sur les dispositions fiscales des riches.

Comme de nombreux milliardaires, le magnat du luxe a également accès aux plus grands dirigeants au Japon, en Chine, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

En 2011, il est reçu à la Maison Blanche par l’ancien président Barack Obama ; Le président russe Vladimir Poutine l’a accueilli à Moscou cinq ans plus tard ; l’ancien président français François Hollande a coupé le ruban de sa fondation Louis Vuitton, tandis que l’ancien président américain Donald Trump a fait de même pour un atelier Vuitton au Texas.

Et lorsque le grand magasin historique Samaritaine, propriété de LVMH, a rouvert l’année dernière, le président français Emmanuel Macron était l’invité de l’inauguration.

Qui prendra le relais ?

M. Arnault a cinq enfants, qui occupent tous des postes de haut niveau chez LVMH, mais ne montrent que peu de signes de ralentissement – ​​ou de remise des rênes pour l’instant.

Lors de sa dernière assemblée générale, la limite d’âge pour son rôle de directeur général de LVMH a été portée à 80 ans, garantissant que le conglomérat de luxe reste entre les mains de la famille.

Marié à une pianiste et amateur d’art, M. Arnault a également créé la Fondation Louis Vuitton, l’un des lieux d’exposition les plus prestigieux de Paris pour l’art contemporain.

Chef de la multinationale française LVMH Bernard Arnault (C) et son épouse Hélène (2R), entourés de leurs enfants (de L) Frédéric, Delphine, Antoine et Alexandre. Source: Getty / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP via Getty Images

Qui d’autre est en tête de liste des riches ?

M. Musk, qui a cofondé six sociétés, dont Tesla, le fabricant de transport spatial et aérospatial SpaceX et la startup de tunnels Boring Company, se classe toujours comme le deuxième homme le plus riche du monde avec une valeur nette de 184,2 milliards de dollars (266 milliards de dollars australiens). .

Il est suivi par le fondateur et président d’Amazon, Jeff Bezos, d’une valeur de 126,5 milliards de dollars (182,7 milliards de dollars australiens).

L’homme d’affaires indien Gautam Adani était troisième sur la liste jusqu’à la semaine dernière avec une fortune de 130 milliards de dollars (187,8 milliards de dollars), mais son empire a brusquement perdu 100 milliards de dollars (144 milliards de dollars) suite à des allégations de fraude comptable.

Forbes répertorie désormais M. Adani comme le 17e homme le plus riche du monde, avec une fortune de 61,7 milliards de dollars américains (89,1 milliards de dollars australiens).

Fait intéressant, la femme la plus riche du monde est également française et à la tête d’une centrale de luxe. Françoise Bettencourt Meyers, la petite-fille du fondateur de L’Oréal, a amassé une fortune de 84 milliards de dollars (121,3 milliards de dollars australiens).

La personne la plus riche d’Australie, Gina Rinehart, est actuellement classée 44e sur la liste des riches de Forbes, avec une fortune de 30,7 milliards de dollars (44,3 milliards de dollars australiens).

Au total, il y avait 2 668 milliardaires dans le classement Forbes 2022 des personnes les plus riches du monde, soit 87 de moins qu’en 2021.

Les baisses les plus spectaculaires ont eu lieu en Russie, où il y avait 34 milliardaires de moins qu’en 2021 après l’invasion de l’Ukraine par le président Vladimir Poutine, et en Chine, où une répression gouvernementale contre les entreprises technologiques a conduit à 87 milliardaires chinois de moins sur la liste 2022.

Néanmoins, plus de 1 000 milliardaires ont terminé 2022 plus riches qu’il y a un an, a ajouté Forbes.

– Avec AFP