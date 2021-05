Comment bercer une paire de jeans sans la culpabilité supplémentaire de nuire à la planète?

Une nouvelle exposition à Paris revisite l’histoire de cet article le plus emblématique du vêtement, du jean et des secrets de fabrication du denim. Présentée maintenant jusqu’en janvier 2022 à la Cité des sciences et de l’industrie, l’exposition nous invite à explorer les conditions de production de l’un des vêtements les plus polluants (et les plus gourmands en eau). Alors, y a-t-il moyen de porter des jeans aujourd’hui sans (trop) grand impact sur l’environnement? Nous mettons en évidence certaines des alternatives et des initiatives qui font avancer le vêtement.

Environ 2 milliards de paires de jeans sont vendues dans le monde chaque année, soit 60 bonnes paires par seconde, ce qui en fait l’un des vêtements les plus usés. Le seul problème est qu’ils sont également l’un des articles les plus nocifs pour l’environnement, car il faut près de 10000 litres d’eau pour fabriquer une seule paire de jeans, et ils parcourent généralement des dizaines de milliers de kilomètres avant d’atterrir dans votre placard. Un problème que l’industrie tente de résoudre depuis plusieurs années maintenant, mais qui persiste malgré les efforts de nombreuses marques.

Matériaux et méthodes de production plus propres

Il suffit de jeter un œil aux dernières collections de marques de prêt-à-porter, ou de spécialistes du denim, pour constater que beaucoup ont récemment pris un virage à 180 degrés pour proposer de nouvelles collections de jeans plus durables. Matériaux naturels ou plus propres, fabrication moins gourmande en eau, voire teintures et lavages nouvelle génération (avec moins de produits chimiques ou sans produits chimiques): les marques s’engagent progressivement à réduire l’impact environnemental généré par la production d’un jean. Cela ne concerne actuellement qu’une ou plusieurs gammes dans une mer de jeans plus polluants en grande quantité, mais il faut bien commencer quelque part, non? Des marques comme COS, Weekday, Marks & Spencer et Levi’s, pour n’en citer que quelques-unes, proposent désormais toutes des gammes plus durables pour répondre aux attentes des consommateurs et aux enjeux environnementaux.

Certaines marques sont allées jusqu’à intégrer les jeans durables dans leur ADN. C’est le cas de DL1961, basée à New York, qui commence par «déchiqueter le vieux denim et les déchets post-consommation» en petits morceaux qui sont tissés en un nouveau fil avec des fibres respectueuses de l’environnement. L’entreprise utilise également la «technologie sans eau». une paire moyenne de jeans utilise 1500 gallons d’eau dans sa production, une paire de jeans utilise moins de 10 gallons. Pendant ce temps, la marque Outerknown, fondée par Kelly Slater, est certifiée commerce équitable, et ses jeans SEA sont assortis d’une garantie: «Pour garder les JEANS SEA usés ou déchirés hors de la décharge, nous les réparerons, les remplacerons ou les recyclerons», promettent-ils. , d’autres marques de denim durables comme Nudie Jeans prennent en compte l’ensemble du cycle de vie de chaque produit et la société néerlandaise MUD Jeans utilise du coton certifié GOTS et des colorants non toxiques.

À la recherche de location ou d’occasion

Les plateformes d’occasion ont rapidement gagné en popularité depuis les premiers verrouillages de l’année dernière. Du plus généraliste au plus spécialisé, il y en a une multitude. DePop, Vinted, thredUp, Vestiaire Collective et The RealReal sont parmi les plus connus, mais de nos jours, les marques traditionnelles se lancent également dans la seconde main. Dans de tels cas, le concept est simple, les marques donnent généralement des bons à leurs clients en échange de pièces inutilisées ou de vêtements en fin de vie qui se verront offrir une seconde vie sous une forme ou une autre. Une alternative au port de jeans avec moins d’impact environnemental (et souvent à moindre coût).

Dans le même esprit, la location peut être une alternative plus écologique. Initialement réservée aux tenues de soirée ou aux tenues d’événements spéciaux, les services de location s’étendent progressivement aux vêtements de tous les jours. C’est le cas de Selfridges Rental, récemment lancé, mais aussi de Haverdash, ou Armoire qui proposent des vêtements à la location en une seule fois, ou en abonnement, selon que l’on souhaite éviter la surconsommation. A ne pas sous-estimer, en cas de véritable coup de cœur vestimentaire, il est souvent possible d’acheter les pièces à un tarif préférentiel. Le procédé vous permet de profiter du confort du jean, et de tester une multitude de coupes, sans nuire à la planète.

Jeans recyclables à l’infini

L’avenir de la mode sera (inévitablement) dans des vêtements qui pourront être retournés pour être réutilisés ou recyclés. De nombreuses marques investissent dans cette nouvelle alternative, qui permet le recyclage presque sans fin des vêtements, collants, baskets et jeans. Le concept est assez simple. Lorsque vous achetez votre jean, vous payez un peu plus (une caution), que vous récupérez lorsque vous retournez la pièce en fin de vie. La marque s’occupe alors de toute la logistique pour transformer votre ancien jean en un tout nouveau modèle. Le nec plus ultra de la mode circulaire.

