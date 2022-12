Comment Bellingham est devenu le joueur le plus important d’Angleterre

AL WAKRAH, Qatar – Lorsque l’Angleterre est revenue à sa base d’Al Wakrah aux premières heures du lundi matin après avoir battu le Sénégal 3-0 en huitièmes de finale de la Coupe du monde, elle a été accueillie par ce qui est devenu une fête de bienvenue habituelle d’un hôtel dansant. personnel et musique forte. Jack Grealish s’agita de joie; Le sourire radieux de Mason Mount illumina la pièce. Quelque part dans la mêlée, Jude Bellingham a poliment, mais ostensiblement juste marché tout droit, en disant “Je n’ai aucun mouvement.”

2 Connexe

Le reste du monde serait en désaccord. En fait, c’est pratiquement la seule fois où Bellingham a ne pas sur le devant de la scène depuis son arrivée au Qatar. Avant une rencontre en quart de finale avec la France, championne en titre, samedi, le joueur de 19 ans menace de devenir la vedette du tournoi, révolutionnant le milieu de terrain anglais avec une série d’affichages dynamiques, tout en semblant délicieusement inconscient de l’ampleur de l’occasion.

Bellingham n’était pas un inconnu avant cette Coupe du monde, ayant progressé rapidement au cours des deux dernières années et demie au Borussia Dortmund. Sa maturité a été reconnue en octobre en étant nommé capitaine pour plusieurs matches et en devenant le plus jeune skipper à avoir marqué en Ligue des champions contre Séville.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Support

L’ancien club de Birmingham City a retiré son maillot n ° 22 lors de son départ à l’été 2020, choisissant Dortmund plutôt que Manchester United. Birmingham a été ridiculisé à l’époque parce que l’adolescent Bellingham n’était dans l’équipe première que depuis une saison, mais cela commence à ressembler à une reconnaissance du talent unique qu’ils avaient découvert.

C’est toujours un signe de l’impression qu’un joueur fait à l’échelle mondiale lorsque des journalistes du monde entier arrivent aux conférences de presse en Angleterre et posent des questions sur un individu. Maintes et maintes fois, le Qatar s’est concentré sur Bellingham et, par conséquent, les membres du camp ont essayé de le minimiser.

QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE Ven Croatie vs Brésil 10 h HE Ven Pays-Bas contre Argentine 14 h HE Assis Maroc vs Portugal 10 h HE Assis Angleterre contre France 14 h HE 10 h HE = 15 h GMT

14 h HE = 19 h GMT

Phil Foden était un excellent exemple d’essayer et d’échouer à suivre la ligne du parti en cherchant à éviter le genre d’hyperbole qui pourrait exercer une pression sur un adolescent qui continue de faire son chemin dans le jeu. “Je ne veux pas trop le grossir parce qu’il est encore jeune”, a commencé Foden après une autre masterclass de Bellingham contre le Sénégal, avant d’ajouter : “Mais c’est l’un des joueurs les plus doués que j’aie jamais vus. Il n’a aucune faiblesse dans son jeu. Je pense qu’il sera le meilleur milieu de terrain du monde.”

Foden n’est pas le seul à ne pas pouvoir s’empêcher de s’emballer. “Je dis toujours qu’il est l’avenir, mais il est le présent”, a déclaré l’ailier Bukayo Saka, tandis que le capitaine anglais Harry Kane décrit le jeu de Bellingham comme “sans faiblesse”.

Même Steve Holland, l’assistant aux manières douces et considéré de Gareth Southgate, s’est émerveillé de la contribution globale de Bellingham à ce tournoi. “Il n’y a que trois choses que vous pouvez faire dans le football : arrêter des buts, marquer des buts, marquer des buts”, a-t-il déclaré lundi. “C’est comme ça que vous contribuez. Jude peut faire toutes ces choses. Et récemment, il a commencé à marquer des buts, ce qui rend les plus grands joueurs gros. C’est une capacité à gagner des matchs qu’il ajoute à son jeu.”

Jude Bellingham a impressionné lors de cette Coupe du monde et est désormais au centre du milieu de terrain anglais. ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

L’entraîneur-chef de Dortmund, Edin Terzic, a qualifié Bellingham de “le joueur de 19 ans le plus âgé que j’aie jamais vu”, et la maturité dont il a fait preuve au Qatar a peut-être été l’aspect le plus impressionnant de son développement.

Très peu de choses l’ont déconcerté. Seuls les États-Unis ont fait clignoter Bellingham dans leur affrontement 0-0 dans le groupe B, car ils l’avaient identifié comme la principale menace au milieu de terrain. Le propre trio infatigable de Gregg Berhalter – Weston McKennie, Tyler Adams et Yunus Musah – a réussi à l’annuler au point qu’il a été retiré pour Jordan Henderson.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais dans les trois autres matches, Bellingham a apporté des contributions qui changent la donne. Il a marqué le premier but de l’Angleterre du tournoi lors d’une victoire 6-2 contre l’Iran, et a inscrit le premier but de l’Angleterre lors de la victoire 3-0 contre le Pays de Galles. Contre le Sénégal, la manière dont il a avancé, faisant des tacles avant d’exécuter une passe parfaitement chronométrée dans une contre-attaque qui s’est terminée par le premier but de Kane lors de cette finale, a été un moment décisif dans sa carrière. (Il a également aidé sur le but de Henderson, qui a ouvert le score.)

Bellingham menace de résoudre une position avec laquelle l’Angleterre lutte depuis des années. Le milieu de terrain central a été la faiblesse de l’Angleterre, même en période de force récente. Habituellement, ils ne gardent pas assez bien le ballon contre les meilleures équipes, et le schéma familier de leur défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie et de la défaite finale de l’Euro 2020 l’été dernier contre l’Italie a souligné l’un des rares domaines qui doivent encore être améliorés sous Southgate.

On a longtemps pensé que l’Angleterre ne possédait pas un joueur de style Luka Modric ou Marco Verratti, quelqu’un avec l’intelligence nécessaire pour contrôler un jeu, agissant presque comme un métronome, si nécessaire. Bellingham n’est pas tout à fait ce type non plus, mais il devient rapidement le milieu de terrain complet.

jouer 2:15 Steve Nicol et Alejandro Moreno discutent de la façon dont l’Angleterre cherchera à gérer Kylian Mbappe face à la France.

Depuis les quatre premiers matches de l’Angleterre, Bellingham a amassé un but, une passe décisive, un taux de réussite de 93% (amélioré uniquement par John Stones et Declan Rice parmi les habitués anglais) et 23 récupérations de balle, plus que tout autre joueur anglais. La composition du milieu de terrain anglais a été conçue pour tirer le meilleur parti de lui. Southgate a inclus Henderson aux côtés de Rice dans une forme 4-3-3 contre le Sénégal, car cela a permis à Bellingham un peu plus de sécurité pour aller et affecter le jeu dans les zones d’attaque.

Le milieu de terrain français a été affaibli par les blessures avant le tournoi de N’Golo Kante et Paul Pogba, donc Southgate doit peser à quel point il pense que l’Angleterre peut être expansive contre les champions en titre, mais donner à Bellingham autant de possibilités d’influencer le jeu que possible sera très important. dans sa pensée.

Et il n’y a pas que les Français qui l’ont remarqué. L’avenir du club de Bellingham fait l’objet de nombreuses spéculations, avec des discussions sur des frais de transfert de 150 millions d’euros. ESPN a précédemment rapporté que Liverpool menait la course pour sa signature, mais le Real Madrid et Manchester City font partie des clubs qui n’ont pas encore perdu espoir.

La vue de Bellingham formant un lien si étroit avec Henderson de Liverpool lors de ce voyage est positive pour Southgate, mais il pourrait également en être de même pour le patron des Reds Jurgen Klopp, qui a fait de l’adolescent sa principale cible de transfert au milieu de terrain.

Les clubs d’élite européens le veulent tous. Bellingham a vraiment plus de mouvements qu’il ne le pense.