Comment Belize essaie de sauver son récif corallien

Les pêcheurs utilisent des techniques peu modifiées au cours des siècles : ils plongent sur des surplombs de bois construits sur le fond marin et attrapent des crustacés ou utilisent de longues perches pour hisser les casiers à homard jusqu’à leurs bateaux.

Une dizaine de rangers patrouillent dans les eaux de l’atoll, vérifient les permis de pêche et la taille des homards pêchés pour protéger les stocks. Ils ont dit qu’ils avaient besoin de plus de carburant, de personnel, de radios et d’armes pour mieux protéger la réserve. En raison des pénuries de carburant, les garde-côtes stationnés sur l’atoll quittent rarement leur avant-poste.

“Si nous avons les ressources, nous pouvons atteindre le bon équilibre dans l’écosystème”, a déclaré Valdemar Andrade, le gestionnaire de la réserve.

The Nature Conservancy a conclu son troisième accord d’obligations bleues en septembre avec la Barbade, un autre petit pays des Caraïbes criblé de dettes et confronté aux menaces du changement climatique. Des pays aux économies plus importantes, dont l’Équateur et le Sri Lanka, ont fait des propositions similaires d’échange de dettes,

Les responsables gouvernementaux et les groupes environnementaux espèrent que la diffusion de tels arrangements fera du changement climatique un facteur dans la façon dont les investisseurs privés, les organisations multilatérales comme le Fonds monétaire international et les créanciers souverains comme la Chine prêtent et récupèrent des billions de dollars auprès des pays les plus pauvres.

“L’architecture financière mondiale n’est tout simplement pas conçue pour accorder aux pays un crédit significatif pour les investissements positifs dans la nature”, a déclaré Slav Gatchev, chef de la division de la dette durable de Nature Conservancy.