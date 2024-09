Comment « Beetlejuice » est revenu aux fondamentaux avec des effets pratiques

C’était une journée typique sur le tournage de « Beetlejuice » de Tim Burton, et un mime mort hurlait.

Le problème le plus dérangeant ? La langue de l’acteur avait toujours une teinte rose visible et décidément pas fantomatique.

Christine Blundell et son équipe de coiffeurs et de maquilleurs ont rapidement obtenu un mélange de colorant alimentaire bleu que l’acteur a dû gargariser et recracher pour que sa langue devienne noire. C’est un exemple du type d’effets pratiques sur lesquels Burton s’est appuyé pour la suite de 36 ans de son classique culte « Beetlejuice » – lui-même connu pour faire de véritables illusions devant la caméra.

« Il y a toutes ces petites choses », a déclaré Blundell, responsable du département coiffure et maquillage sur le film de Warner Bros. « On augmente sans cesse le niveau de mort. »

Dernièrement, les productions ont de plus en plus mis en avant le nombre d’effets dits pratiques utilisés dans leurs films, en particulier parce que le public dénonce les films qui s’appuient largement sur des images de synthèse perceptibles.

Des films tels que « Alien : Romulus » de Fede Alvarez et ses facehuggers physiques et « Beetlejuice Beetlejuice », avec son utilisation extensive de prothèses et de marionnettes et une animation en stop-motionsont les derniers à avoir suscité le buzz autour de l’utilisation d’effets pratiques. (Blundell a déclaré qu’au moins 85 à 90 % du travail du département coiffure et maquillage n’a pas été touché par les améliorations numériques dans la version finale du film.)

Jusqu’à présent, le public semble récompenser ces efforts. Beetlejuice Beetlejuice a déjà connu un succès au box-office avec un chiffre d’affaires mondial de 153 millions de dollars à ce jour, sur une base de 1,2 million de dollars. budget de production annoncé de 100 millions de dollars. « Alien : Romulus » de Disney a récolté 314 millions de dollars sur une budget annoncé de 80 millions de dollars.

Burton a expliqué à Blundell lors d’une première réunion qu’il souhaitait que les effets spéciaux de Beetlejuice Beetlejuice soient très proches du style artisanal du film original et que tout ce qu’ils pourraient faire de pratique pour la caméra, « nous le ferons de pratique pour la caméra ». De nos jours, de nombreux films sont réalisés à un rythme soutenu et les décisions d’ajouter des effets, comme du sang ou une version plus poussée de ce qui était filmé, sont souvent prises lors des montages de post-production.

« Quand un réalisateur vous dit ce genre de choses, vous vous dites : « Waouh, c’est génial. Je peux littéralement revenir à l’époque où je n’avais pas besoin de CGI pour nettoyer les lacets des perruques et ce genre de choses », a-t-elle déclaré. « C’était réduit à l’essentiel, et on se disait : « OK, ce que nous voyons ici est ce qui va finir dans le film. »

Les effets numériques existent depuis des décennies au cinéma. Leur véritable moment décisif a eu lieu en 1991 avec « Terminator 2 : Le Jugement dernier » de James Cameron et en 1993 avec le blockbuster « Jurassic Park » de Steven Spielberg.

Bien que les films aient eu un nombre limité de prises de vue en CGI, les effets — un liquide se transformant en robot et des dinosaures parcourant la planète — ont montré à l’industrie qu’une telle technologie pouvait plaire au public, même si l’exécution était encore coûteuse et difficile à réaliser, a déclaré Julie Turnock, professeur d’études médiatiques et cinématographiques à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

« Ils représentaient pour l’industrie une sorte de preuve de concept que, d’un point de vue esthétique, ils pouvaient réussir et qu’ils pouvaient également être commercialisés comme une attraction : « Venez voir ce que font les films aujourd’hui » », a-t-elle déclaré.

Au début des années 2000, des franchises à succès telles que « Le Seigneur des anneaux » et « Harry Potter » ont montré aux studios qu’ils pouvaient créer des environnements dignes d’un conte de fées, principalement à partir de technologies numériques. Cependant, l’enthousiasme a également été tempéré par des effets spéciaux largement critiqués dans des films comme « Le retour de la momie ».

« Le but de la narration est d’amener le public à mettre de côté son incrédulité et à croire au monde que vous avez créé », explique Daniel Leonard, professeur et doyen associé du Dodge College of Film and Media Arts de l’université Chapman. « S’ils ont l’impression que c’est faux, cela les fait sortir de l’histoire. »

Au cours des 15 dernières années, la technologie s’est améliorée et les effets numériques sont devenus plus abordables, ce qui a permis aux grands studios comme aux productions à petit budget de s’appuyer sur la magie du cinéma informatisé. La plupart des films à succès comportent une certaine quantité d’effets visuels dans chaque plan – et le plus souvent, ce n’est pas évident, a déclaré Turnock.

Souvent, les effets physiques peuvent servir de modèle sur lequel les effets visuels sont projetés. Une production pourrait par exemple filmer une marionnette, mais utiliser des images de synthèse pour améliorer ses expressions faciales.

Dans « Beetlejuice Beetlejuice », Blundell a déclaré qu’elle et le superviseur des effets animatroniques et de maquillage spéciaux Neal Scanlan ont travaillé ensemble pour fabriquer un masque rapide avec des balles de ping-pong peintes en jaune pour simuler les yeux soudainement globuleux de Beetlejuice lorsqu’il regarde le soleil.

D’autres effets ont été délibérément conçus pour être grossiers.

Le cerveau latéral exposé du personnage de l’acteur-détective Wolf Jackson interprété par Willem Dafoe était censé ressembler à une sorte de prothèse lourde et ancienne, un gag visuel qui joue sur la nature dramatique et datée de Dafoe dans le film.

La brève apparition de Danny DeVito en tant que concierge mort dans l’au-delà impliquait une peinture verte sur le visage, de fausses dents et des lentilles de contact colorées qui l’empêchaient de se déplacer seul, a déclaré Blundell. Puis Burton a dit qu’il voulait que le concierge de DeVito laisse échapper de la glu de sa bouche. L’équipe a fouetté un mélange de blancs d’œufs et d’autres liquides.

« C’est le genre de choses que vous auriez faites il y a des années », a-t-elle déclaré.

Dans le rôle de Richard, le père décédé d’Astrid Deetz, interprétée par Jenna Ortega, Santiago Cabrera a reçu une combinaison de prothèses et de maquillage pour le poisson piranha marionnette qui lui mord le visage, le cou et le corps. Après que le marionnettiste ait manipulé les piranhas dans la scène, Blundell et son équipe « accouraient et leur donnaient juste un aspect un peu brillant ».

Ce niveau de détail pour les effets pratiques était nécessaire pour « Beetlejuice Beetlejuice », a-t-elle déclaré.

« Si nous avions fait un remake et que nous avions utilisé des images de synthèse, je pense que nous aurions tous été déchirés, surtout Tim », a déclaré Blundell. « Je pense sincèrement que les gens voulaient voir la nostalgie du Beetlejuice original, et ils voulaient voir le ver des sables, et ils voulaient voir des effets de maquillage grossiers. »

Bien que le public ait récompensé les productions qui mettent en valeur leurs effets physiques, la dévalorisation des effets numériques dans le marketing et la promotion des films peut avoir des conséquences concrètes et pratiques pour ces artistes. De nombreux artistes spécialisés dans les effets spéciaux ne sont pas syndiqués et ont des conditions de travail difficiles, notamment l’absence de rémunération des heures supplémentaires, a déclaré Turnock.

« Cela a un impact sur l’influence des entreprises dans les négociations avec les entités de production », a-t-elle déclaré. « Si personne ne valorise leur travail, si personne n’a le sentiment qu’ils sont des membres précieux de l’équipe, alors il leur est difficile de réclamer de meilleures conditions. »