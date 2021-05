Comment BBC Bonkbuster The Pursuit of Love a été inspiré par la vie torride des hédonistes aristocratiques

THE Pursuit Of Love a ravi les téléspectateurs avec son retour sur le monde décadent des toffs crasseux se livrant au sexe, à la drogue et à la fête sauvage entre les guerres.

Mais incroyablement, les personnages clés du drame de la période racée sont basés sur de VRAIES personnes.

Les personnages clés du drame d'époque racé The Pursuit of Love sont basés sur de vraies personnes

Volatile Linda Radlett (Lily James) était basée sur Nancy Mitford, qui a écrit le livre de 1945 sur lequel est basée l’émission BBC1.

Et Nancy s’est également inspirée d’autres personnes de sa vie – y compris Fanny (Emily Beecham) basée sur sa sœur Pamela.

Les deux personnages centraux se frayent un chemin à travers un champ de mines de millionnaires excités qui n’ont guère mieux à faire que de dépenser leur fortune et de séduire de jolies filles ruisselantes de fourrure et de diamants.

Les trois parties montrent comment les deux femmes recherchent le mari parfait, mais chacune a sa propre idée de ce qu’est le véritable amour.

La série a ravi les téléspectateurs avec son retour sur le monde décadent des toffs sales et riches se livrant au sexe, à la drogue et à la fête sauvage.

Alors Linda flipper entre un garçon chic qui l’éblouit par la richesse, avant de se lier à un pionnier politique sans le sou. Les deux la laissent vouloir.

Pendant ce temps, Fanny tombe rapidement amoureuse d’un universitaire conventionnel et part mener une vie simple à la campagne – une existence qui s’avère presque aussi décevante.

Mais comme les deux femmes essaient de trouver le bonheur, elles doivent également faire face à leurs familles et amis excentriques, sans parler de la Seconde Guerre mondiale imminente.

Nous regardons les six personnages centraux et les personnes qui les ont inspirés. . .

Linda Radlett

Joué par: Lily James

Basé sur: Nancy Mitford… et quatre de ses sœurs

Lily James joue la romantique Linda Radlett

ELLE est la romantique très tendue qui cherche désespérément à sortir dans le monde après avoir passé sa jeunesse dans la majestueuse demeure d’Alconleigh avec ses multiples frères et sœurs.

Mais Linda est pratiquement une image miroir de Nancy Mitford qui, avec ses cinq jeunes sœurs, était comme les Kardashian de l’entre-deux-guerres.

Le personnage complexe, joué par Lily James, est également un mélange de pratiquement toutes les sœurs Mitford.

On voit son premier mari et sa famille soutenir les nazis, ce qui reflétait Diana et Unity Mitford.

Le personnage complexe est pratiquement une image miroir de Nancy Mitford

Diana a épousé le leader de l’Union britannique des fascistes Oswald Mosley.

Unity était un partisan nazi et une amie si proche d’Hitler qu’elle aurait donné naissance à son enfant.

Linda se passionne pour le communiste Christian Talbot (James Frecheville) et le rejoint en Espagne pour aider à combattre les fascistes dans la guerre civile qui a fait rage de 1936 à 1939.

Cela fait écho à l’autre sœur de Nancy, Jessica, qui était également une communiste partie à la guerre civile espagnole, cette fois avec le neveu de Winston Churchill, Esmond Romilly, qui a combattu les fascistes dans le conflit.

Matthew Radlett

Joué par: Dominic West

Basé sur: Le père de Nancy David Freeman-Mitford, 2e baron Redesdale

Matthew, joué par Dominic West, est un tyran adorable qui chasse ses enfants à cheval, pour le plaisir

Le père de LINDA, Matthew (Dominic West), est un tyran adorable qui chasse ses enfants à cheval, pour le plaisir.

Le xénophobe garde également un outil de tranchée au-dessus de sa cheminée pour lui rappeler quand il l’a utilisé pour massacrer des Allemands sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale.

Il était basé sur le père de Nancy, David Freeman-Mitford, 2e baron Redesdale, qui était tout aussi excentrique et sujet à des accès de rage.

Comme le personnage qu’il a inspiré dans La poursuite de l’amour, David pensait que l’éducation était une perte de temps et a combattu pendant la Première Guerre mondiale, mais ne pouvait effectuer qu’un service limité parce qu’il avait déjà combattu dans la guerre des Boers – et a perdu un poumon dans le processus.

David Freeman-Mitford, 2e baron Redesdale, était tout aussi excentrique et sujet à des accès de rage

En raison de son séjour à l’étranger, il détestait tous les étrangers, en particulier les Français et les Allemands.

Dans le drame télévisé, le fils unique de Matthew va se battre pendant la guerre civile espagnole.

De même, David n’a eu qu’un seul garçon, Thomas, qui est devenu un major de l’armée et est allé se battre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a été tué au combat en Birmanie en 1945 – une tragédie dont son père ne s’est jamais remis.

Fanny Logan

Joué par: Emily Beecham

Basé sur: Pamela Mitford, la sœur de Nancy

L'histoire de l'émission est racontée par Fanny Logan, interprétée par Emily Beecham

Bien que Linda soit le personnage central, l’histoire de la série est racontée par sa cousine, Fanny Logan, interprétée par Emily Beecham.

Fanny épouse le jeune, mais plutôt amidonné, Oxford don Alfred Wincham (Shazad Latif) et le couple part à la campagne pour fonder une famille.

Ceci est similaire à l’autre sœur de Nancy, Pamela, qui n’était pas tout à fait l’enfant sauvage d’escalade sociale que ses frères et sœurs étaient.

Elle s’est également mariée une seule fois. Bien que son mari, Derek Jackson, également universitaire d’Oxford, ait été marié six fois et soupçonné d’être bisexuel.

Pamela Mitford n'était pas tout à fait l'enfant sauvage d'escalade sociale que ses frères et sœurs étaient

Quand Fanny apprend les aventures de Linda à Paris, elle s’imagine vivre une existence sauvage et libre dans la capitale française – et semble soudain se lasser de son conjoint.

Et dans la vraie vie, Pamela a fini par divorcer de Derek après 15 ans ensemble.

Elle est partie passer le reste de sa vie avec une Italienne du nom de Giuditta Tommasi.

Seigneur Merlin

Joué par: Andrew Scott

Basé sur: Lord Berners ‘Le dernier excentrique’

Andrew Scott joue Lord Merlin, le voisin excentrique des Radletts

IL est le voisin excentrique des Radletts, un bohème qui croit en la libre pensée et à l’amour libre.

Lord Merlin aime aussi les animaux et sa ménagerie comprend des colombes qu’il a teintes de différentes couleurs, des chiens qui boivent du whisky et des chevaux qui errent autour de sa maison.

Il est donc difficile de croire que le personnage, joué par Andrew Scott, était basé sur le radical Lord Berners, un romancier, peintre et compositeur qui aboyait encore plus.

Il avait également teint des colombes, mais n’avait pas que des chevaux dans la maison, il en avait autrefois invité un pour le thé.

Le personnage était basé sur le radical Lord Berners, un romancier, peintre et compositeur qui aboyait encore plus

Il n’a pas donné de whisky à ses chiens – mais les a habillés de colliers de perles imitation.

Oh, et il avait une girafe domestique sur son tas d’Oxfordshire, Faringdon House.

Lord Merlin est bien connecté dans le monde de l’art et de l’aristocratie, tout comme Lord Berners – il a diverti Salvador Dali, Picasso et HG Wells.

Surnommé «le dernier excentrique». Lord Berners a été à la hauteur du surnom à tous points de vue, même en installant un clavicorde – un clavier historique – à l’intérieur de sa Rolls-Royce et en conduisant avec un masque en tête de cochon pour effrayer les habitants.

Tony Kroesig

Joué par: Freddie Fox

Basé sur: Peter Rodd, le mari de Nancy

Tony, joué par Freddie Fox, est un ennuyeux chic qui sympathise avec les nazis

Le premier mari de LINDA, Tony, est un ennuyeux chic qui sympathise avec les nazis et ne pense qu’à la politique et à gagner plus d’argent.

L’appel de Tony (Freddie Fox) s’estompe rapidement pour elle, malgré le fait qu’il soit le dernier d’une longue lignée de riches banquiers qui peuvent s’occuper d’elle pour le reste de ses jours.

Il est basé sur le mari de Nancy, Peter Rodd.

Fils du diplomate Lord Rennell, Peter était également un homme politique qui, à un moment donné, a rejoint l’Union britannique des fascistes.

Nancy a épousé Peter Rodd en 1933, après avoir accepté une proposition qui, selon ses amis, était en fait une blague

Nancy l’a épousé en 1933, après avoir accepté une proposition qui, selon ses amis, était en fait une blague.

Bien qu’ils n’aient divorcé qu’en 1957, leur relation n’a duré que quelques années.

Il a été constamment moqué par Nancy et sa famille, une mondaine intelligente, pour sa tendance à parler longuement de sujets historiques.

Ils l’ont surnommé un «crasher» – abréviation de crashing bore.

Pire encore, c’était un ivrogne qui a joué une grande partie de sa fortune.

Duc Fabrice De Sauveterre

Joué par: Assaad Bouab

Basé sur: Gaston Palewski, le Français Nancy Mitford est tombé amoureux plus tard

Fabrice De Saveterre, joué par Assaad Bouab, est vu prendre Linda désemparée sous son aile

Le duc français à la voix douce Fabrice De Saveterre (Assaad Bouab) est vu prendre Linda désemparée sous son aile alors qu’elle est sans le sou à Paris.

Bien qu’elle ait juré de ne pas commencer une romance avec un autre homme, elle tombe amoureuse de lui, comme lui.

Mais presque aussitôt, il doit partir combattre pendant la Seconde Guerre mondiale.

C’était une histoire similaire pour Nancy, qui est tombée amoureuse de Gaston Palewski, un riche français de la classe supérieure qui a étudié à la Sorbonne à Paris et à Oxford.

Gaston Palewski était un riche français de la classe supérieure qui a étudié à la Sorbonne à Paris et à Oxford

Gaston était potelé, chauve et avait «le visage d’une pomme de terre King Edward non pelée», mais on disait qu’il était un amoureux passionné.

Lorsque la guerre éclata en 1939, il fut nommé lieutenant dans l’armée de l’air française.

Lui et Nancy ont commencé leur histoire d’amour pendant la guerre et, comme Linda, elle s’est retrouvée à Paris avec lui et leur relation s’est poursuivie par intermittence.

Gaston lui a brisé le cœur en 1969 en épousant la duchesse de Sagan.

Nancy, qui lui a dédié La poursuite de l’amour, est décédée quatre ans plus tard.