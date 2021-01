Et puis il y a Alice (Rachel Skarsten), qui avait de grands projets à la fin de la première saison pour tuer sa sœur.

«Alice avait d’énormes plans à la fin de la saison dernière pour assassiner sa sœur, cependant, je ne pense pas qu’elle aurait réellement vécu cela», dit Skarsten. «Mais je suppose que ce n’est que conjecture maintenant. Les plans d’Alice, sans trop se gâter, n’ont en fait pas beaucoup changé. Mais c’est tout ce que je peux dire.

Dans les vidéos ci-dessus, le casting révèle des bribes vraiment juteuses, comme une équipe entre Alice et Sophie et une scène particulière impliquant Johnson, Kang, « un guerrier entraîné et un assassin ». Il y a aussi ce petit morceau de Kryptonite que Luke conserve actuellement et qui devient apparemment comme un personnage de la série.

Quant à la nouvelle Batwoman elle-même, elle vit sa meilleure vie.

« Je suis un super-héros. Comment est-ce stupide? » elle jaillit. « Y a-t-il quelque chose de mieux que d’être un super-héros? »