Comment basculer votre bouton d’alimentation de Google Assistant vers le menu d’alimentation

Chaque fois que je change de téléphone pour lancer un processus de révision, je me rends compte qu’Android le fait maintenant chose que je secoue immédiatement mon poing avant de le remettre à son action initialement prévue. Je parle du bouton d’alimentation qui, selon Google (et Samsung), devrait activer Google Assistant (ou Bixby) au lieu d’ouvrir l’ancien menu d’alimentation.

À un moment donné ces dernières années, Google (et ses partenaires) s’est rendu compte que le bouton d’alimentation était l’un des rares boutons physiques restants sur un téléphone qui pouvait faire autre chose que ce pour quoi il avait été conçu à l’origine. Les boutons physiques des téléphones disparaissant au profit de gestes ou de boutons virtuels, je comprends pourquoi les entreprises ont décidé de devenir aventureuses avec le bouton que nous utilisons pour allumer et éteindre nos téléphones. Ça ne veut toujours pas dire que j’aime ça.

Ainsi, ces jours-ci, si vous configurez un nouveau téléphone et décidez qu’il doit être redémarré ou éteint, un message peut apparaître lors de la première tentative pour expliquer que votre bouton d’alimentation ne le fait plus. Au lieu de cela, appuyez et maintenez votre bouton d’alimentation pour ouvrir Google Assistant ou Samsung Bixby et préparer vos demandes. Bien que cela puisse convenir à quelqu’un qui ne se soucie pas des assistants à peine utiles, cela rend le redémarrage ou la mise hors tension une tâche intéressante car vous ne vous souviendrez probablement jamais du combo de boutons de remplacement pour le faire.

Heureusement, vous pouvez modifier ce qui se passe lorsque vous maintenez enfoncé le bouton d’alimentation sur les téléphones Pixel et la touche latérale sur les téléphones Samsung.

Comment changer « appuyez et maintenez le bouton d’alimentation » sur les téléphones Pixel

Ouvrez Paramètres> Système> Gestes Appuyez sur « Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation » Choisissez « Menu d’alimentation »

En configurant votre téléphone Pixel de cette façon, votre bouton d’alimentation fait maintenant des choses sur le bouton d’alimentation. Lorsque vous appuyez longuement dessus, vous verrez un menu d’alimentation qui vous permet d’accéder au menu d’urgence, de mettre votre téléphone en mode verrouillage, de redémarrer le téléphone ou de l’éteindre.

Pour ceux qui préfèrent que la même action ouvre Google Assistant, sachez que vous pouvez toujours ouvrir le menu d’alimentation en appuyant simultanément sur l’alimentation et le volume. Bonne chance pour t’en souvenir.

Comment changer la touche latérale « appuyez et maintenez » sur les téléphones Samsung

Ouvrez Paramètres> Fonctionnalités avancées Appuyez sur « Touche latérale » Dans la section « Appuyez et maintenez » choisissez « Menu d’arrêt »

Désormais, le menu d’alimentation de votre téléphone Samsung cessera de réveiller Bixby pour qu’il fasse tout ce que Bixby fait ou échoue. Bixby est toujours une chose, semble-t-il.

Si vous souhaitez que Bixby prenne le contrôle de votre bouton d’alimentation, vous pouvez toujours accéder au menu d’alimentation sur les téléphones Samsung en appuyant simultanément sur l’alimentation et le volume pendant quelques sections. Oui, l’alimentation et le volume enfoncés et relâchés prennent une capture d’écran, alors profitez de cette complication.

OK, revenons à la programmation régulière maintenant que j’ai dit ma paix sur cet étrange changement du monde d’Android.