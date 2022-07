Comment Barcelone prévoit d’enregistrer ses nouvelles recrues

Un aperçu de la façon dont Barcelone peut se permettre ses dépenses estivales a été fourni.

Les Blaugrana sont en péril financier depuis un certain temps, c’est pourquoi ils n’ont pas pu renouveler le contrat de Lionel Messi l’année dernière.

Cependant, cela ne les a pas empêchés de dépenser de l’argent jusqu’à présent cet été.

Barcelone a signé Andreas Christensen et Frankie Kessie pour de gros contrats. Cela a été suivi par le club acceptant des frais de transfert pouvant atteindre 67 millions d’euros avec Leeds United pour Raphinha, puis signant Ousmane Dembele, dont le précédent contrat avec le Barca s’est terminé en juin, pour un nouveau contrat jusqu’en 2024.

Cependant, Barcelone ne s’arrête apparemment pas là. La nouvelle est apparue vendredi que Barcelone progresse vers un accord avec le Bayern Munich pour Robert Lewandowski, avec des frais de transfert compris entre 40 et 50 millions d’euros en plus de salaires probablement élevés.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Mais comment Barcelone peut-il se permettre de signer tous ces grands joueurs ?

Eh bien, selon Barca Universal, l’activation du premier levier économique avec la vente de 10% de droits TV a allégé un peu le fardeau de Barcelone.

Il est ajouté que le club est en négociation pour activer le deuxième levier en vendant les 15% restants des droits TV à Sixth Street. Une telle décision pourrait donner au club un coup de pouce financier d’environ 330 millions d’euros.

Cependant, Toni Juanmarti rapporte que le déclenchement du deuxième levier économique ne permettra probablement pas au Barça d’enregistrer tous ses nouveaux joueurs sans un élément de risque.

À son tour, on s’attend à ce que les ventes de joueurs soient essentielles pour que tout se passe bien.

Parmi les noms sur le billot proverbial figurent Frenkie de Jong, Samuel Umtiti, Riqui Puig, Martin Braithwaite et Oscar Mingueza.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23