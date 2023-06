Comment Barcelone a tâtonné la signature de Messi deux fois en trois étés

Lionel Messi n’oublie pas. À ce qu’il paraît, il n’a pas entièrement pardonné non plus.

Dans la soirée du 4 août 2021, lui et sa famille ont pris l’avion d’Ibiza pour Barcelone, atterrissant à El Prat vers 20 heures, heure locale. Les vacances terminées, d’après ses souvenirs, ses enfants étaient ravis d’une autre année à l’école à Castelldefels et il attendait avec impatience une autre saison au Camp Nou. Ça aurait été son 18e.

Tout était réglé : un accord avait été trouvé pour renouveler son contrat au club où il évoluait depuis l’âge de 13 ans. Son salaire serait divisé par deux, mais il était content. Tout ce qu’il avait à faire était d’aller le lendemain et de le signer.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Du jour au lendemain, littéralement du jour au lendemain, tout a changé. On a dit à Messi de partir : allez chercher un autre club. Une déclaration a été publiée par Barcelone ce soir-là; le capitaine ne pouvait pas continuer. Il n’était même pas revenu en ville depuis 24 heures.

Trois jours plus tard, Messi a pris la parole, même si ce n’était pas du tout facile de parler. « C’est dur, je ne suis pas prêt pour ça », a-t-il déclaré. C’était le pire moment de sa carrière, a-t-il admis, et ce n’était pas près de s’améliorer. Les règles du fair-play financier de la ligue ne lui permettaient pas de renouveler, ce qui est une façon de le dire, comme beaucoup le préfèrent car cela leur convient. Les finances de Barcelone ne le permettaient pas en est une autre. C’était une nouvelle pour lui.

Lionel Messi a admis qu’il avait été blessé après avoir quitté Barcelone en 2021 et qu’il n’avait pas apprécié son séjour au PSG par la suite. FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

« Je pensais que tout était réglé », a déclaré Messi. « J’étais convaincu que je continuerais, il n’y aurait pas de problème. Je n’ai jamais douté. Nous étions décidés, nous resterions. » Au lieu de cela, il est allé à Paris. Et Paris était terrible.

C’est parce que Messi se souvient d’avoir dû quitter Barcelone, comment c’est arrivé et tout ce qui a suivi, l’impact que cela a eu sur lui et sur sa famille, quel temps misérable il a passé loin de chez lui, qu’il ne retournera plus à Barcelone deux ans plus tard et rejoignant l’Inter Miami en MLS à la place. Ce qui peut sembler un peu contradictoire, voire un peu fou, mais c’est la vérité. Une bonne partie, du moins.

« La dernière fois a été extrêmement difficile, très, très difficile, et l’une des raisons à cela », a déclaré Messi à propos de la transmission d’un transfert à Barcelone.

Il y a beaucoup de choses qui ont été précisées à la suite de l’annonce de Messi qu’il rejoindra Miami et de l’interview qu’il a donnée pour expliquer pourquoi, mais il y a surtout une chose, un thème récurrent qui frappe fort : à quel point c’était mauvais. puis et à quel point il faisait peu confiance à Barcelone pour ne pas le laisser tomber une fois de plus. Le peu de foi qu’il avait en eux pour que son retour se produise. Il n’allait certainement pas prendre le risque, pas cette fois. La dernière fois, il l’avait payé, et lourdement.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

« Je ne voulais pas que mon avenir soit entre les mains de quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré. Pas le leur, c’est sûr.

Mercredi après-midi dernier, Messi s’est assis dans la maison parisienne qu’il quittera bientôt avec deux journaux catalans, Sport et Mundo Deportivo. Dans l’interview, il a annoncé où il allait ensuite, mais n’en a pas vraiment parlé. Il y avait peu de choses sur ce qu’il espère accomplir là-bas, pas beaucoup d’enthousiasme.

Au lieu de cela, il a parlé de Barcelone. Et surtout, il a parlé du passé. Ce fut une longue conversation, et souvent extrêmement révélatrice. Surtout, cela a révélé à quel point il avait été blessé d’avoir dû quitter le Barça en premier lieu, et comment rien au PSG n’avait changé d’avis, ce qui n’a fait qu’empirer les choses.

« Nous n’avons jamais, jamais voulu quitter Barcelone », a-t-il déclaré. « Je devais aller à Paris. » C’est devaitpas A choisi de. Il a dit qu’il était « blessé », « en colère », que c’était « moche ». Il avait eu l’impression qu’on l’avait fait passer pour le « méchant, et je n’aimais pas ça ». Il « a raté Barcelone », a-t-il déclaré. Il a connu « deux mauvaises années » au PSG. « Je n’ai pas apprécié », a-t-il déclaré.

« J’ai passé un mois spectaculaire à la Coupe du monde », a-t-il déclaré, et vous ne pouviez pas vous empêcher de penser : Dieu merci pour ça. Car il a ajouté : « Mais le reste a été difficile. »

Tout cela l’a laissé, lui et sa famille, vouloir revenir. Pourtant, cela les rendait également nerveux à l’idée de risquer d’essayer de revenir, d’être à nouveau pris au dépourvu. Une fois mordu, deux fois timide et tout ça. Il y a eu des conversations avec Barcelone, en particulier avec le manager et ancien coéquipier Xavi. Messi a entendu les rumeurs, les fuites. Il a même dit qu’il les aimait bien, alors qu’ils semblaient indiquer la possibilité de rentrer chez eux.

« La famille a été enthousiasmée par les choses qu’ils ont entendues », a-t-il déclaré. Il a contacté Xavi. Me veux-tu vraiment? Cela peut-il vraiment arriver ? Il y a eu des conversations avec ceux qui gèrent les finances et des garanties ont été recherchées. Il y a eu des discussions sur les contrats, mais aucune proposition concrète.

« Nous avions bon espoir », a-t-il déclaré. Et pourtant, ce qui s’est passé il y a deux ans était toujours là, cette peur, cette réticence à vraiment y croire. Pour vraiment croire eux. Au fur et à mesure que les discussions se poursuivaient, Barcelone était plus ouverte à ce sujet, créant de l’excitation. « Il y a eu beaucoup de fuites », a déclaré Messi. il y avait aussi beaucoup de déclarations publiques. Barcelone a déclaré être en contact avec lui. Ils ont dit qu’ils faisaient des progrès. Ils ont dit qu’ils n’attendaient que la ligue pour valider leur plan de viabilité financière.

« Nous espérons qu’il voudra nous rejoindre », a déclaré Xavi. C’était « 99% entre les mains de Messi », a-t-il déclaré. Le président de Barcelone, Joan Laporta, n’a pas tant fait de Messi sa priorité que son tout. D’une certaine manière, il l’a toujours fait : Laporta avait été prudent à ce sujet, mais la présence de Messi à Barcelone avait été la clé de sa campagne électorale en premier lieu.

jouer 1:05 Quel sera l’héritage MLS de Lionel Messi ? Hercules Gomez suggère que Lionel Messi pourrait faire de la MLS l’une des 10 meilleures ligues au monde.

Vous vous souvenez peut-être de cette séquence de lui étreignant un mannequin dans une chemise Messi. Il avait dit qu’il trouverait un moyen de le garder, mais avait fini par être le président qui l’avait perdu, et alors que beaucoup étaient en faute – à commencer par l’ancien président, Josep Maria Bartomeu – il y avait un sentiment persistant de Messi, et d’autres, qu’il avait été déçu. Cela est clairement revenu au centre des préoccupations. Il y avait une sorte de besoin émotionnel pour Laporta de rattraper son départ, une sorte de désespoir de faire amende honorable. A essayer, au moins. Et être vu pour essayer.

Une grande partie se jouait en public, ce qui allait toujours être une épée à double tranchant. L’histoire construite par Barcelone a permis à deux personnes de s’en prendre si elle ne se déroulait pas : Messi lui-même et, surtout, le président de la Liga Javier Tebas. Il n’y a rien de tel qu’un ennemi extérieur, quelqu’un pour vous amener à lier les gens. Mais c’est une approche risquée, même en termes de communication : elle suscite les espoirs des supporters, les expose à la déception et vous expose : juste ou pas, vous pouvez passer pour un incompétent ou un menteur.

« La dernière chose que je veux faire, c’est duper les supporters de Barcelone », a déclaré Xavi, mais certains supporters auront ressenti cela.

Ça n’a pas marché. Le père de Messi avait dit qu’il voulait retourner à Barcelone. La ligue a approuvé le plan de viabilité de Barcelone. Xavi a décrit Messi comme une priorité. Mais presque aussitôt que tout cela s’était produit, Jorge Messi a informé Barcelone que son fils ne rentrait pas à la maison. Ou, plus exactement, qu’il n’allait pas s’engager à revenir s’ils pouvaient y arriver, qu’il n’allait pas se remettre à leur disposition, leur faire confiance pour tout arranger.

Le club a fait une déclaration courte, froide et, au déballage, assez désagréable à propos d’un joueur qui ne lui appartient pas. Dans ce document, ils ont déclaré qu’ils respectaient sa décision d’aller dans une ligue inférieure avec moins de pression. Essentiellement, ils supprimaient tous les autres éléments, pour faire de lui le seul agent de ce résultat ; ils le réduisaient à une chose et à un homme, le blâmant. Peu importe les doutes qui subsistaient, peu importe la crise financière, peu importe le fait qu’ils ne pouvaient pas vraiment faire cela. Ils disaient essentiellement : ce type n’en peut plus, il s’enfuit. Il n’a pas osé. Il l’a mis en bouteille. Le même joueur qui avait dit qu’il voulait revenir jouer pour eux. Le même joueur qu’ils voulaient n’était plus l’élite.

Même si le Barça pensait que c’était vrai, même s’ils soupçonnaient qu’il allait toujours s’éloigner et qu’il avait seulement voulu sauver la face en donnant l’impression qu’il essayait, même s’ils se sentaient joués par lui, c’était surprenant. Surtout, il y avait quelque chose dans cette déclaration – c’est le ton, la gratuité et l’absence de grâce – qui soulignait rétrospectivement qu’il avait peut-être eu raison de ne pas leur faire confiance. Messi s’était déjà senti comme le « méchant » auparavant; maintenant, il pouvait être pardonné de ressentir à nouveau la même chose.

D’ailleurs, revenons à l’essentiel : comment Barcelone allait-il même faire en sorte que cela se produise ? Comment allaient-ils échapper à leur réalité financière ? « J’avais ressenti au cours des deux dernières semaines [of talking to Messi] que cela ne semblait pas si certain », a admis Xavi plus tard. Cela n’avait pas non plus semblé si certain pour Messi.

Xavi avait dit que cela dépendait de Messi. « Mais ce n’est pas tout à fait vrai car il manquait encore beaucoup de choses », a déclaré Messi à Sport et Mundo Deportivo une fois que c’était fini. Il y avait beaucoup d’explications et toutes disaient essentiellement la même chose : il avait voulu cela, mais il ne leur faisait pas confiance pour que cela se produise, qu’il avait déjà été blessé, qu’il en avait un peu marre. Que c’était leur défaut.





Regardez les lignes qu’il a proposées: il faudrait encore des réductions de ventes et de salaires, « et je ne voulais pas ça; j’avais été accusé de beaucoup de choses qui n’étaient pas vraies auparavant », a déclaré Messi. Et il n’y avait pas d’offre de contrat formelle, rien n’était encore certain. Chaque ligne a laissé Laporta mal paraître: à un moment donné, Messi a même noté qu’il n’avait pas parlé au président plus de deux fois en deux ans, et seulement brièvement, même alors. À un autre, lorsqu’on lui a demandé si Barcelone avait fait tout ce qu’il pouvait, il a répondu : « Je ne sais pas ».

Chaque ligne disait essentiellement la même chose : ça n’arriverait peut-être pas, je ne pouvais pas croire que ça arriverait, regarde ce qu’ils m’ont fait. Comme la dernière fois, il pourrait être coincé. Et la dernière fois, ce n’était pas seulement qu’il devait quitter Barcelone mais, en fin de compte, qu’il devait aller à Paris. Son mauvais temps était sur eux. Ce souvenir pesait ; le mal était fait, pas oublié. Pas pardonné non plus.

« Quand j’ai dû partir [the first time] ils ont également dit que la ligue avait tout convenu et qu’en fin de compte, cela ne pouvait pas être fait », a déclaré Messi. « Je craignais que la même chose ne se produise la dernière fois. » Chaque mot de son entretien revenait sur les deux dernières années : sur la gravité de la situation, sur la façon dont la maison à laquelle il s’était accroché lui avait été enlevée. Au moment où tout s’est imposé à lui.

Et il y a un fait inéluctable ici : de toutes les personnes impliquées dans son départ, pour que tous les blâmes soient répandus — Bartomeu, Laporta, Tebas, Jorge Messi, Leo — le seul qui ait réellement dû partir, le seul celui qui a dû « payer », le seul à perdre deux ans de sa vie, la fin de sa carrière, c’est lui. Et avec lui, sa famille.

C’est pourquoi il voulait revenir, mais aussi pourquoi il a dit qu’il ne pouvait pas. Les finances n’avaient pas encore été fixées, Barcelone ne pouvait dépenser que 40% de ce qu’elle pouvait récolter. Il aurait pu attendre — ce n’est que début juin, après tout, la fenêtre n’est même pas encore formellement ouverte — mais quelle était la garantie que les choses changeraient, qu’ils réussiraient à lever l’argent ? Comment pourrait-il être sûr qu’ils pourraient l’inscrire alors qu’ils ne peuvent pas encore inscrire certains des joueurs qu’ils ont déjà ?

« Je craignais de devoir courir comme je l’ai fait la dernière fois », a-t-il déclaré. « Cela ressemblait à un long été et je ne voulais pas vivre ce que j’ai vécu il y a deux ans. J’ai préféré prendre la décision d’en finir et de penser à mon avenir en sachant ce qui est possible. »

Et pourtant, c’était le passé qui comptait le plus. Il était encore tôt, mais cela avait assez duré. Il n’y avait pas de retour en arrière et personne n’avait gagné. Sauf Miami.