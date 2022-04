Comment Barcelone a inspiré plus de retours en Ligue des champions avec sa “Remontada” historique contre le PSG

Lorsque les demi-finales de la Ligue des champions commenceront cette semaine, avec Manchester City accueillant le Real Madrid mardi et Villarreal se rendant à Liverpool la nuit suivante, aucun de ces clubs ne s’inspirera probablement de Barcelone. Et pourquoi le feraient-ils ? Ceci, après tout, est une équipe qui a été éliminée de la Ligue Europa la semaine dernière. Par Eintracht Francfort. Dans leur propre stade.

Mais c’est le Barça qui, il y a cinq ans, a organisé un retour historique contre le Paris Saint-Germain qui a redéfini ce qui est possible en huitièmes de finale de la Ligue des champions, aussi sombres que puissent paraître les perspectives après le match aller. Compte tenu de ce qui s’est passé dans la compétition depuis, vous ne parieriez pas contre l’un des demi-finalistes de cette saison organisant son propre retour miraculeux si nécessaire.

Le Barça est entré dans le match retour de son huitième de finale contre le PSG le 8 mars 2017, au Camp Nou 4-0 après le match aller, et peu leur ont donné l’espoir de faire beaucoup plus que de restaurer une certaine fierté. Après tout, aucune équipe dans l’histoire de la Ligue des champions ne s’était jamais remise d’un déficit de quatre buts au match aller pour progresser.

Mais d’une manière ou d’une autre, l’équipe de Luis Enrique a fait appel à une volonté sans précédent pour remporter une victoire 6-1 défiant les chances et atteindre les quarts de finale. Attaquant du Barça Neymar était la force motrice, marquant des buts aux 88e et 91e minutes avant de mettre en place Serge Roberto pour le sixième et dernier but de son équipe à la cinquième minute du temps additionnel, déclenchant un pandémonium à l’intérieur du stade. La presse espagnole a baptisé le match “La Remontada” — le retour pour mettre fin à tous les retours.

Le match a également aidé à convaincre Neymar qu’il devait quitter le Barça pour sortir de Lionel Messide l’ombre et remporter le Ballon d’Or. Le PSG n’était que trop heureux d’obliger, le signant cet été même pour un montant de transfert record du monde de 222 millions d’euros et changeant à jamais le marché des transferts et le jeu au plus haut niveau. Mais cela a également prouvé qu’en matière de Ligue des champions, tout peut arriver.

Une seule fois auparavant dans l’histoire de près de 25 ans de la compétition jusqu’à ce point, une équipe avait même réussi à passer de trois buts au match retour d’un match nul pour progresser, en 2003-04 lorsque l’équipe espagnole Deportivo La Coruna a battu l’AC Milan, champion d’Europe en titre, 4-0 après sa défaite 4-1 à San Siro.

Au cours des cinq dernières années, c’est arrivé trois fois, le Barça se retrouvant deux fois à la réception après son incroyable retour. Dès la saison suivante, ils ont perdu 3-0 à Rome pour être éliminés aux buts à l’extérieur (ce bouleversement a été surnommé le “Romantada“) alors qu’en demi-finale 2018-19, ils se sont inclinés 4-3 au total après avoir perdu 4-0 contre Liverpool à Anfield dans un autre des revirements les plus étonnants jamais vus dans la compétition.

Et bien qu’il y ait eu un total de huit retours après des déficits de deux buts au match aller en Ligue des champions avant que le Barça ne surprenne le PSG, il y en a eu six au cours des cinq dernières années seulement. En fait, il y en a eu un la semaine après le swing de quatre buts du Barca contre le PSG, lorsqu’une équipe monégasque avec Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho et Thomas Lemar a vaincu Manchester City 3-1, après avoir perdu 5-3 à l’Etihad.

En tout, il y a eu 36 occasions, dans les presque 25 saisons complètes de la pré-Remontada ère, au cours de laquelle un club avait récupéré d’au moins un but après le match aller d’un match à élimination directe de la Ligue des champions pour se qualifier pour les huitièmes de finale, une moyenne de 1,44 par an.

Dans la période d’un peu plus de cinq ans qui s’est écoulée depuis ce match, il y en a eu 14 à une moyenne de 2,8 par an. Même si vous ne tenez pas compte de ce retour total du Barca contre le PSG lui-même et de la victoire 4-0 du Borussia Dortmund sur Benfica après avoir perdu le match aller 1-0, qui se passait au même moment où l’histoire se faisait en Catalogne, c’est toujours 12 revient au rythme de 2,4 par an.

Ces chiffres sont encore plus frappants si l’on considère que, lors de la saison 2019-2020, seuls les huitièmes de finale ont été disputés sur deux manches en raison de la pandémie de COVID-19, le reste du tournoi comprenant des matchs à une jambe. condensé en un mini-tournoi au Portugal une fois la saison reprise en été. Mais même alors, les victimes habituelles du retour du PSG ont réussi à avoir leur propre goût d’un renversement européen en battant Dortmund 2-0 à Paris pour remporter leur match nul 3-2 lors de l’un des derniers matchs disputés avant que le football à travers le continent ne se termine. arrêt.

La saison 2018-19 a été un terrain particulièrement fertile pour des retours sauvages avec – mis à part la chute du Barça à Anfield – Manchester United battant le PSG (eux encore) à Paris et l’Ajax battant le Real Madrid 4-1 lors du match retour de leur quart de finale, seulement succomber à Lucas Moural’extraordinaire tour du chapeau de la deuxième mi-temps lors de leur demi-finale retour contre Tottenham Hotspur.

Et le mois dernier, presque exactement cinq ans jour pour jour depuis les exploits du Barça, le Real Madrid a organisé le sien Remontada face au PSG comme Karim BenzémaLe tour du chapeau de la deuxième mi-temps a vu les 13 fois champions progresser contre toute attente. Benzema a réussi un autre tour du chapeau lors de son prochain match européen pour donner à Madrid une avance de 3-1 contre Chelsea, mais les champions en titre ont presque organisé leur propre rallye pour les âges en forçant des prolongations au Bernabeu, seulement pour que Benzema règle le match nul 4 -3 au total.

Santi Garcés/FC Barcelone

Les résultats tendaient déjà vers plus de retours dans les années précédant immédiatement le Barca Remontada, avec cinq déficits de deux buts annulés au cours des quatre saisons précédentes seulement. Alors que les rigueurs des matchs à l’extérieur sont devenues beaucoup moins importantes dans le jeu moderne – à tel point que la règle des buts à l’extérieur a été abolie cette saison – et que les joueurs de qualité se concentrent davantage dans les plus grands clubs, les chances de se remettre de les revers de la mi-égalité ont également penché davantage en leur faveur.

Mais ce résultat étonnant au Camp Nou en 2017 a accéléré la tendance, au point que nous ne sommes plus aussi surpris par de tels événements qu’auparavant. La phase à élimination directe de la Ligue des champions est vraiment devenue une machine à générer des retours époustouflants, à tel point que nous pouvons presque à moitié nous attendre à ce que quelque chose d’extraordinaire se produise au cours des deux prochaines semaines. Et c’est avec le PSG déjà sorti.





Retours en Ligue des champions, saison par saison (depuis 1992-93)

1995-96

QF : Juventus 0-1 vs Real Madrid (a) / 2-0 (h)

SF : Ajax 0-1 contre Panathinaikos (h) / W3-0 (a)

1999-2000

QF : Barcelone 1-3 contre Chelsea (a) / 5-1 ap (h)

2000-01

QF : Real Madrid 2-3 contre Galatasaray (a) / 3-0 (h)

QF : Valence 1-2 contre Arsenal (a) / 1-0 (h)

2001-02

QF : Real Madrid 1-2 vs Bayern Munich (a) / 2-0 (h)

QF : Barcelone 0-1 contre Panathinaikos (a) / 3-1 (h)

QF : Bayer Leverkusen 0-1 contre Liverpool (a) / 4-2 (h)

2002-03

SF : Juventus 1-2 contre Real Madrid (a) / 3-1 (h)

2003-04

R16 : Monaco 1-2 contre Lokomotiv Moscou (a) / W1-0 (h)

QF : Deportivo La Corogne 1-4 contre AC Milan (a) / 4-0 (h)

QF : Monaco 2-4 vs Real Madrid (a) / 3-1 (h)

2004-05

R16 : Juventus 0-1 vs Real Madrid (a) / 2-0 (h)

R16 : Chelsea 1-2 contre Barcelone (a) / 4-2 (h)

2005-06

R16 : Juventus 2-3 contre Werder Brême (a) / 2-1 (h)

QF : Villarreal 1-2 vs Inter Milan (a) / 1-0 (h)

2006-07

R16 : Bayern Munich 2-3 vs Real Madrid (a) / 2-1 (h)

QF : Manchester United 1-2 vs Roma (a) / 7-1 (h)

SF : AC Milan 2-3 contre Manchester United (a) / 3-0 (h)

SF : Liverpool 0-1 contre Chelsea (a) / 1-0 (enclos) (h)

2007-08

QF : Chelsea 1-2 contre Fenerbahçe (a) / 2-0 (h)

2009-10

R16 : Arsenal 1-2 vs FC Porto (a) / 5-0 (h)

2010-11

R16 : Barcelone 1-2 contre Arsenal (a) / 3-1 (h)

R16 : Inter Milan 0-1 vs Bayern Munich (h) / 3-2 (a)

2011-12

R16 : Chelsea 1-3 contre Naples (a) / 4-1 (h)

R16 : Apoel Nicosie 0-1 contre Lyon (a) / 1-0 (enclos) (h)

R16 : Benfica 2-3 vs Zenit Saint-Pétersbourg (a) / 2-0 (h)

R16 : Bayern Munich 0-1 vs FC Bâle (a) / 7-0 (h)

2012-13

R16 : Barcelone 0-2 vs AC Milan (a) / 4-0 (h)

R16 : Malaga 0-1 vs FC Porto (a) / 2-0 (h)

2013-14

R16 : Manchester United 0-2 contre Olympiakos (a) / 3-0 (h)

QF : Chelsea 1-3 vs Paris Saint-Germain (a) / 2-0 (h)

2014-15

R16 : Atletico Madrid 0-1 contre Bayer Leverkusen (a) / 1-0 (stylos) (h)

QF : Bayern Munich 1-3 vs FC Porto (a) / 6-1 (h)

2015-16

QF : Real Madrid 0-2 contre Wolfsburg (a) / 3-0 (h)

QF : Atletico Madrid 1-2 contre Barcelone (a) / 2-0 (h)

2016-17

R16 : Barcelone 0-4 vs Paris Saint-Germain (a) / 6-1 (h)

R16 : Borussia Dortmund 0-1 contre Benfica (a) / 4-0 (h)

R16 : Monaco 3-5 contre Manchester City (a) / 3-1 (h)

R16 : Leicester City 1-2 contre Séville (a) / 2-0 (h)

2017-18

R16 : Roma 1-2 vs Shakhtar Donetsk (a) / 1-0 (h)

QF : AS Roma 1-4 contre Barcelone (a) / 3-0 (h)

2018-19

R16 : Manchester United 0-2 vs Paris Saint-Germain (h) / 3-1 (a)

R16 : Juventus 0-2 contre Atlético Madrid (a) / 3-0 (h)

R16 : Ajax 1-2 vs Real Madrid (h) / 4-1 (a)

R16 : FC Porto 1-2 vs Roma (a) / 3-1 (h)

SF : Liverpool 0-3 contre Barcelone (a) / 4-0 (h)

SF : Tottenham Hotspur 0-1 contre Ajax (h) / 3-2 (a)

2019-20

R16 : Paris Saint-Germain 1-2 vs Borussia Dortmund (a) / 2-0 (h)

2021-22

R16 : Real Madrid 0-1 vs Paris Saint-Germain (a) / 3-1 (h)

Nombre de buts dans les retours

4 buts : 1

3 buts : 3

2 buts : 11

1 buts : 35

Total des retours : 50

Pré-totalremontada: 36 en 25 ans

Total depuis remontada (inc.): 14 en 5 ans