Comment Barcelone a convaincu Jules Kounde de caler sur le changement de Chelsea

Une nouvelle mise à jour sur la saga des transferts en cours autour de la star de Séville Jules Kounde, très demandée, a été mise en avant jeudi.

Le nom du bouchon Kounde, bien sûr, a pris sa place au premier plan dans les gros titres de l’été à ce jour.

Cela vient du fait que l’international français a été ajouté aux listes de souhaits de transfert non pas d’un, mais de deux poids lourds du jeu européen.

Les clubs en question ? Barcelone et Chelsea.

Ces derniers, bien sûr, apprécient les services de Kounde depuis plus d’un an maintenant, les poursuites infructueuses des Bleus contre Matthijs de Ligt et Nathan Ake cette fois-ci ayant vu le joueur de 23 ans reprendre sa place au sommet de Thomas Tuchel. liste restreinte de cibles défensives.

Le Barça, cependant, qui envisage maintenant des renforts à l’arrière après avoir conclu des accords impressionnants pour Raphinha et Robert Lewandowski, a également jeté son dévolu sur le talentueux Kounde.

Non seulement cela, mais un mot provenant des médias espagnols a désigné le Camp Nou comme le lieu d’atterrissage de choix du Français.

Et de telles suggestions sembleraient certainement correspondre aux derniers rapports faisant le tour de la Catalogne jeudi soir.

Il est largement entendu que Chelsea, cette semaine, a déposé une offre d’ouverture importante pour la signature de Kounde, dans l’espoir de conclure un accord définitif avant que Barcelone n’ait la possibilité d’activer son troisième levier économique de l’été.

Les Blaugrana semblent cependant prêts à profiter de la préférence du défenseur pour rejoindre les troupes de Xavi, pour coiffer Chelsea au poteau pour la 2e fois en quelques semaines (après Raphinha).

Selon Cat Radio, les personnes en position de pouvoir au Camp Nou ont conseillé à Kounde d’accompagner le reste de l’équipe de Séville au Portugal aujourd’hui, pour la tournée de pré-saison de l’équipe andalouse.

Cela survient après que le joueur de 23 ans n’a pas été appelé par Julen Lopetegui, sous l’hypothèse qu’il était sur le point de changer de Chelsea.

Kounde, à son tour, s’est en effet rendu en Algarve, dans un message clair comme le jour “venez me chercher” à Barcelone.

#Mercato 💰 💪 El pols per Koundé, més viu que mai ! 💥 El jugador envia un clar missatge favorable al Barça 📲 https://t.co/W3Ha7FEgqA pic.twitter.com/5Tb3RHVQZr — Esport3 (@esport3) 21 juillet 2022

Manchester United et Chelsea sont-ils prêts à se battre contre le défenseur du Bayern Munich cet été ?

Rumeurs de transfert de jeudi : Rice, Cucurella, Kounde, Saliba, Torres et plus