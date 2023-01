Comment Barcelone a battu le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne

Si vous visitez les comptes de médias sociaux de Rio Ferdinand, vous le découvrirez partageant un clip de la finale de la Supercopa espagnole de dimanche, dans laquelle Barcelone a démantelé le Real Madrid 3-1 pour remporter le premier trophée Camp Nou de Xavi en tant qu’entraîneur. L’ancien balayeur de classe mondiale de Manchester United annonce: “L’impact de Xavi est là. Je sais ce que cela ressemble. Respect”, ajoutant une série d’émojis désemparés et pleurant.

Il fait référence à un mouvement ondulant de 44 passes qui comprenait chacun des joueurs de Barcelone tandis que le Blaugrana sont 3-0 avec 14 minutes à jouer. Steve McManaman d’ESPN (un ancien Blanco lui-même) jappe : “Madrid ne leur met même pas un gant !” La possession métronomique et navette ne se termine que lorsque Rodrygo, naturellement frustré, fauche Sergio Busquets pour une faute.

La conclusion est que Ferdinand reconnaît et sympathise avec ce que les hommes en blanc de Carlo Ancelotti traversaient. Après tout, il a lui-même perdu deux finales de la Ligue des champions en l’espace de 24 mois contre le Barca de Pep Guardiola, qui, comme l’a dit de façon mémorable Sir Alex Ferguson, “vous ferait mourir”.

L’ironie, cependant, est que pour le reste du match – en particulier dans certaines des façons dont Barcelone a séparé les champions espagnols fatigués et lents – était un cousin très éloigné de cette équipe de Guardiola. Franchement, plusieurs des idées intelligentes de Xavi auraient été complètement interdites sous l’homme sévère et philosophiquement inflexible qui est maintenant en charge à Manchester City.

Après le match, l’entraîneur de Barcelone a admis: “Ce que je retiendrai de cela qui me satisfait encore plus que de soulever un trophée, c’est la façon dont nous avons gagné.” Eh bien, voici trois des “comment” de dimanche.

1. Lancer la balle longuement

Le football est un foyer de concepts tactiques en constante évolution – des idées bien établies mais sous-utilisées ou même oubliées qui sont dépoussiérées et appliquées jusqu’à ce que trop de gens les comprennent et qu’ils retournent sur l’étagère. Pire encore, pour ceux qui aiment innover et vibrer, la quantité d’outils informatiques et vidéo disponibles pour analyser et décomposer les systèmes de jeu signifie que tout ce qu’une équipe particulière fait pour s’imposer sera, après peu de temps, confronté des contre-remèdes et des stratégies asphyxiantes apparaissent de plus en plus régulièrement.

Ainsi, le contexte pour regarder Marc-Andre ter Stegen lancer le ballon longtemps dimanche, que ce soit à partir de coups de pied de but ou de jeu ouvert, doit tenir compte du fait que les rivaux n’utilisent plus les mêmes stratégies pour s’opposer à cette équipe du Barça – qui ne le font pas. ont le calibre des joueurs d’un jeune Xavi, Busquets, Andres Iniesta, David Villa, Gerard Pique, Dani Alves ou Carles Puyol. Néanmoins, c’est un fait glacial qu’à l’époque, cela aurait été une cause de choc, d’horreur, de vertiges et de colère parmi le personnel d’entraîneurs, les joueurs, les médias et les fans si un défenseur ou un gardien avait saboté le ballon. sur le terrain comme Barcelone l’a fait contre Los Blancos en Arabie Saoudite.

Soyez clair : ce n’est pas une critique, c’est un simple fait. Et c’est écrit avec respect.

Le week-end dernier, après avoir battu l’Atletico Madrid 1-0 dans la capitale espagnole, Xavi est apparu dans notre programme d’après-match LaLiga TV, et je lui ai demandé comment le gardien allemand avait reçu l’ordre, à mi-match, de donner un long coup de pied et de chercher à jouer le ballon. sur la tête de Reinildo pour qu’Ousmane Dembele le poursuive. Ne semblant pas complètement enchanté par la question, l’entraîneur de Barcelone a répondu. “Vous devez chercher l’espace où il se trouve”, a déclaré Xavi. “Quand Atleti nous a pressés si haut sur le terrain, l’espace était derrière. Et nous avons donc cherché cela de temps en temps.”

Une réponse juste.

Dimanche soir contre Madrid a vu une extension significative de cette idée. Madrid n’a ni poussé aussi haut ni été aussi pointu athlétiquement qu’Atleti, ce qui signifiait que Barcelone n’avait pas d’espace béant derrière dans lequel ils pouvaient lancer le ballon. Et pourtant, Ter Stegen a toujours donné des coups de pied longs comme tactique – et cela a fonctionné.

Barcelone avait un plan pour affronter le Real Madrid dans la Supercopa espagnole, et même si c’était surprenant, cela a fonctionné à la perfection. Yasser Bakhsh/Getty Images

Ce qui est apparu, c’est que Barcelone avait été invité à défier aériennement une équipe plus grande et plus grande, puis à bondir sur Madrid. si ils ont pris possession. Ce à quoi cela ressemblait souvent était l’homme du match Gavi (5 pieds 8 pouces) bondissant contre Eder Militao (6 pieds 1 pouce).

Un tel exemple était à la 41e minute, lorsque Ter Stegen a frappé un coup franc vers le haut et que Gavi a d’abord battu Militao à la tête, puis, après qu’Antonio Rudiger l’a de nouveau dirigé vers le terrain, le milieu de terrain de Barcelone de 5 pieds 8 pouces a sprinté, a sauté et a battu Karim Benzema au ballon. Mais la compétition aérienne, bien qu’importante, n’était pas le point clé de ce que Xavi demandait à son équipe de faire.

Les joueurs de Barcelone, pour un homme, étaient agressifs dès que quelqu’un entrait en contact avec le ballon tombant du ciel. Ils se sont lancés après des balles perdues, des balles 50/50 et (cela aura donné le plus de satisfaction à Xavi) ils ont unanimement estimé que même si un joueur madrilène faisait tomber le ballon après qu’un coéquipier avait remporté un défi aérien, il pouvait toujours être pressé avec succès. et volé. Militao, Rudiger, Luka Modric, Ferland Mendy et Toni Kroos ont souvent eu une possession propre après que Ter Stegen (ou Ronald Araujo) ait hissé le ballon sur le terrain, mais ils ont ensuite été soit victimes d’intimidation, soit se sont précipités pour faire une passe qui leur a redonné possession.

“Le football moderne est très rapide et, à certains moments, vous devez jouer directement”, a déclaré Xavi après que lui et son équipe ont soulevé le trophée. “Encore plus quand vous avez Robert Lewandowski dans votre équipe.”

C’est à des kilomètres de la formule de Guardiola lorsqu’il était en charge, mais c’est une version adaptée de la façon dont Barcelone a joué verticalement sous Luis Enrique en 2014-15 lorsqu’ils ont remporté le Treble. Xavi a parié que Madrid serait lent, hors de forme et susceptible d’être harcelé – même après avoir remporté des duels aériens.

Son pari a payé.

2. La presse

Encore une fois, c’est un cousin éloigné du système dans lequel Xavi a joué à Barcelone. Cette idée de presser des packs coordonnés pendant un nombre déterminé de secondes, puis de se retrancher dans une bonne forme défensive si vous ne gagnez pas le ballon est un concept différent de ce qui a si bien réussi contre Madrid lors de cette finale. On peut soutenir que non seulement il y aura des équipes beaucoup plus résistantes à la presse que les champions d’Europe ne l’étaient à Riyad – Manchester United le mois prochain, par exemple – mais que Madrid, une fois au point et au complet, le sera aussi.

Cependant, dimanche soir, la tactique de Xavi misait sur le fait que l’équipe d’Ancelotti était lente et incapable de faire face. Bingo.

Ce n’est pas non plus la “presse du front” haute et audacieuse que Guardiola a imposée; c’était plus comme de petites explosions de pression sur tout le terrain chaque fois qu’un adversaire est stupide, reçoit une mauvaise passe ou s’amuse. Et il se nourrit de la faim vorace pour concourir pour la possession lâche une fois que l’adversaire est perturbé.

Les premier et troisième objectifs sont des exemples. Pour le but du 1-0, Rudiger, qui venait de prendre un coup de coude à la tête de Thibaut Courtois en sautant pour concourir pour un centre, a l’air étourdi. Barcelone peut voir que le défenseur madrilène est désespérément positionné : Mendy et Dani Carvajal sont pratiquement sur les lignes de touche adverses, tandis que 25 mètres séparent Rudiger et Militao. Ils savent que s’ils gagnent le ballon, Madrid est désespérément vulnérable.

Thibaut Courtois lance par inadvertance le ballon à Rudiger, qui n’est pas encore complètement aux courses. Il donne ensuite une horrible passe à Eduardo Camavinga alors que Mendy est totalement ouvert et facile à trouver. Busquets presse le joueur français, remporte un ballon 50/50 – certains arbitres auraient pu souffler pour une faute – et à partir de là, Dembele bondit, passe pour la première fois à Pedri, qui passe pour la première fois à Lewandowski … et le capitaine polonais prend deux touches très rapides pour préparer Gavi pour 1-0.

“Ce premier but a été si rapide, d’une seule touche, et c’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé dur et que nous leur avons enseigné à travers des vidéos”, a déclaré Xavi.

Le troisième but décisif était similaire. Dani Ceballos, pressé par Dembele, est un peu trop ambitieux dans sa passe à Militao. Gavi est extrêmement rapide pour voir que le joueur brésilien est pris au dépourvu, alors il fait la course, remporte un défi 40/60 et à partir de là, tout est simple, propre mais rapide jusqu’à ce que Pedri marque au deuxième poteau.

Il y avait plus d’ironie dans le fait que la seule fois où Madrid a vraiment essayé d’égaler cette action de bondir et de presser, cela a conduit au deuxième but de Barcelone. Busquets a nourri Frenkie de Jong et l’international néerlandais a laissé le ballon courir sur son corps pour que le mouvement reste fluide et rapide, mais sans aucun doute, il semblait qu’il risquait de perdre le ballon. Militao et Carvajal ont tous deux bondi vers l’avant (le milieu de terrain de Madrid manquait) mais se sont trompés de timing et de positionnement, de sorte qu’une passe en fente de De Jong enfile Gavi dans un splendide isolement pour placer le but 2-0 sur une plaque pour Lewandowski.

La presse est un grand art quand elle fonctionne, mais un bel art. Pas pour les paresseux.

3. Formation de Barcelone

Les gens peuvent discuter de ce qu’ils veulent, mais ce n’était que très occasionnellement une formation 4-3-3 – une autre philosophie autrefois sacro-sainte à Barcelone.

En attaque et dans la plupart des phases de possession, l’équipe de Xavi était en 3-4-3 car les trois autres défenseurs tenaient une ligne et Alejandro Balde jouait au milieu de terrain. Il ne fait aucun doute, cependant, qu’il y a eu de longues périodes en seconde période où la forme hors de possession de Barcelone était de 4-4-2.

Premièrement, ce n’est pas un péché si c’est la bonne tactique. Deuxièmement, il y avait une raison claire pour que Pedri soit celui qui jouait contre Lewandowski dans ces phases. Dembele est plus grand et meilleur dans les airs, et lorsque Barcelone a dû concourir pour le ballon joué longtemps par l’un ou l’autre des gardiens, le Français est resté au milieu de terrain pour ajouter à la puissance de saut de Barcelone.

Dans l’ensemble, cela signifiait que Barcelone était assez étroite, n’avait très régulièrement pas deux ailiers étirant le terrain et ne ressemblait pas, en termes de forme tactique, à la majorité des Blaugrana équipes des 20 dernières années. Mais bon, et alors ? Les tactiques étaient intelligentes, elles étaient appropriées, elles ont fonctionné et l’équipe de Xavi a gagné.

Dans ce clip qu’il a partagé sur Twitter, Ferdinand a vu vieille Barca et l’a aimé. Le reste du match, on a vu un lointain cousin de vieille Barca – mais ça a marché.