Comment Barbara Walters est passée de ” Today Girl ” à une star des médias pionnière

Elle est devenue l’objet d’un Figure de cire Madame Tussauds. Son étoile sur le Hollywood Walk of Fame a été placée sur le trottoir à l’extérieur du théâtre utilisé pour les Oscars, entre les stars de l’animateur de télévision Ryan Seacrest et du groupe pop Destiny’s Child – un “alignement étrange” qui, selon Mme Walters, “fait moi branché et chaud.

Mais alors que la célébrité en est venue à la définir, cela n’a pas semblé la dérouter.

Des personnes célèbres ont souvent déménagé dans son enfance, grâce à son père, Lou Walters, un immigrant d’Angleterre qu’elle a décrit comme un “impresario brillant et mercuriel” qui “a fait et perdu plusieurs fortunes dans le show business”.

Il a servi des clients comme le milliardaire hollywoodien Howard Hughes et le patriarche de la famille Kennedy Joseph Kennedy, et a travaillé avec des stars comme Evelyn Nesbit, Frank Sinatra et Carol Channing. Mme Walters a écrit que lorsqu’elle les a vus hors scène et de près, elle s’est rendu compte que “derrière ces personnages fantastiques se trouvaient de vraies personnes”.

Mais plus que la plupart des autres journalistes, ses relations avec des personnes connues se sont étendues à sa vie personnelle.

Les amants de Mme Walters comprenaient plusieurs sénateurs et l’éventuel président de la Réserve fédérale, Alan Greenspan. Elle a eu quelques rendez-vous et est restée amie de longue date avec le directeur général de Fox News, Roger Ailes. Elle a déclenché une réaction violente en 2014 lorsqu’elle a défendu le réalisateur Woody Allen, un autre ami, après que sa fille adoptive Dylan Farrow l’ait accusé de l’avoir agressée sexuellement dans son enfance.

Le fait d’accéder aux plus hauts niveaux de pouvoir a également ouvert Mme Walters à des questions sur ses relations étroites avec ses sources. En 1987, elle a transmis à la Maison Blanche des documents de Manucher Ghorbanifar, un marchand d’armes iranien qu’elle avait interviewé pour “20/20”, une décision qui a suscité l’indignation d’une grande partie de la communauté des journalistes. En 1996, Mme Walters a interviewé le compositeur Andrew Lloyd Webber pour «20/20», mais n’a pas révélé qu’elle avait investi 100 000 $ dans la production de sa comédie musicale «Sunset Boulevard» à Broadway. ABC News l’a avertie de l’oubli.

“Cela ne se reproduira plus”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Elle a également été critiquée pour ce que beaucoup considéraient comme des questions de softball et des représentations trop roses. En 2011, Mme Walters a décrit le président syrien Bashar al-Assad, qui avait passé des années à écraser violemment la dissidence, comme ayant été « largement considéré comme un nouveau leader pragmatique, un médecin dont la vie consistait à guérir les gens », avant de le griller sur son temps passé en tant que « dictateur et tyran ».