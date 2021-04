Comment «  Bad Trip  » a ramené la comédie grossière

Dans une interview de 2019, non moins une autorité que John Waters, dont les surnoms bien mérités incluent le pape de la poubelle et le duc de sale, a déclaré la mort de la comédie grossière. La semaine dernière, sur le podcast de Marc Maron, il a fourni une explication sur ce point inattaquable. «C’est facile d’être dégoûtant. Il est facile d’être obscène », a-t-il déclaré. «Mais ce n’est pas facile d’être spirituel à ce sujet.»

Quelle que soit votre réaction (j’ai adoré), elle est aussi claire que n’importe quelle déclaration de mission, montrant que les réalisateurs de ce film sont moins intéressés par les critiques élogieuses que par les réponses viscérales et bruyantes. Cela signale également le retour de la comédie grossière, un genre en déclin, aux prises avec les nerfs de la censure sociale et de la concurrence de la valeur de choc de la vie réelle.

Si la comédie «Bad Trip» avait été créée dans les salles comme prévu jusqu’à ce qu’elle soit transférée sur Netflix en raison de la pandémie, une scène déjà notoire aurait sûrement envoyé les foules dans une frénésie de gémissements et de rires. Il s’agit d’une rencontre entre Eric André et un gorille qui ne serait pas mieux décrit dans un journal familial. Habilement rythmée, insipide, c’est une séquence qui aliénera une partie de son public, tout en cimentant une réputation culte auprès d’une autre.

Les racines de la comédie dégoûtante moderne peuvent être attribuées à EC Comics et Mad Magazine, des publications vertigineuses dévorées par des enfants au milieu du siècle dernier, dont certains ont continué à créer des films comme « Animal House » et « American Pie . » Cela a conduit à une course à l’armement de la vulgarité avec des éclats de plus en plus brusques de tabous et des repères hilarants: les vomissements contagieux dans «Stand By Me», le gel capillaire dans «Il y a quelque chose à propos de Mary» et la franchise extrêmement influente «Jackass» . (L’un de ses créateurs, Jeff Tremaine, est un producteur de «Bad Trip».)

«Bad Trip» s’inscrit fermement dans cette tradition, mais mis à jour pour une époque où réalité et fiction se brouillent de plus en plus. Il n’est pas surprenant que Nathan Fielder et Sacha Baron Cohen, qui ont utilisé les outils des longs métrages documentaires pour élargir la palette de la comédie, aidé à consulter. « Bad Trip », qui a des éléments d’un film de copain, une romance et un spectacle de farces, renverse tous les fluides corporels imaginables et piétine les sensibilités délicates, mais parvient à le faire avec chaleur et sentiment mérité.

La clé de son succès est le charisme bienveillant et espiègle d’Eric Andre, un interprète anarchique qui semble toujours au bord de la destruction accidentelle, que ce soit dans son stand-up ou son talk-show brillamment expérimental. Il se déplace à travers «Bad Trip» comme une vitre géante dans un film muet. Sa fragilité mérite votre sympathie dès le départ.

Dans la première scène, son personnage, Chris, travaillant dans un lave-auto en Floride, discute avec un client lorsqu’il aperçoit au loin une femme qui était son béguin pour le lycée. Bouche ouverte, musique soupy en arrière-plan, il explique à quel point il se sent nerveux en la voyant, avant de se diriger accidentellement vers un vide qui suce soudainement sa combinaison. Il est laissé nu à l’approche de la fille. Lui et la femme sont des acteurs, mais l’étranger qui regarde ce déroulement ne l’est pas, et toute cette cascade est conçue pour trouver une comédie dans sa réaction tout en mettant les engrenages de l’intrigue en mouvement. C’est une comédie de seconde main.