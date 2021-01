Avec Madden, cependant, elle était convaincue qu’elle avait trouvé plus qu’une simple variation sur un thème. C’est lui qui l’a aidée à s’éloigner de l’actrice, la guidant à travers ce qu’elle a décrit à Paltrow dans un épisode d’août 2020 Dans Goop Health: The Sessions comme un voyage douloureux de découverte de soi. « J’ai cassé ce miroir un millier de fois quand il me l’a présenté. J’étais comme, ‘Je te déteste … ne me montre pas ça,’ et il était comme, ‘Regarde, salope. Regarde’, » elle a partagé. « Merci mon Dieu pour lui. »

Alors quand elle a dit à Cohen que «personne ne se compare», elle en était certaine. « Tout le reste, comme les lavages et les glissements, » continua-t-elle. « Vous vous rendez compte du genre, ‘Oh oui, c’est ce qu’est la vraie chose, c’est ce qu’est le vrai amour et c’est ce qu’est l’engagement et la dévotion. C’est la personne avec qui vous construisez votre vie.' »

Et soudain, tout comme se marier, fonder une famille était tout à fait logique. « Cameron est tellement plus sédentaire, stable et heureux », a déclaré une source Raconté Personnes janvier dernier. « C’était naturel de vouloir un bébé. »