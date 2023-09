Comment Babs, la mère de Whitney Way Thore, est-elle morte ? Tout ce qu’il faut savoir – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : TLC

Ma grosse vie fabuleuse revient pour une toute nouvelle saison le 5 septembre et abordera le décès tragique de Whitney Way Thore’s maman, Barbara « Babs » Thore. Toute la famille Thore sera sous le choc de la perte de Babs, décédé en 2022.

Avant la nouvelle saison, les fans se posent probablement beaucoup de questions sur le décès de Babs. Qu’est-il arrivé à Babs ? Comment va la famille aujourd’hui ? HollywoodVie répond à toutes les questions importantes que vous vous posez sur Babs.

Qu’est-il arrivé à la mère de Whitney ?

Whitney a annoncé que sa mère, Babs, était décédée à l’âge de 76 ans le 7 décembre 2022. Elle a révélé la nouvelle via Instagram un jour plus tard, le 8 décembre.

« Ma mère est décédée hier soir, juste au moment où le générique de son film préféré avançait. Papa, Hunter et moi l’avons tenue pendant qu’elle prenait son dernier souffle. Il était 22h32, exactement à l’heure où elle m’a mis au monde il y a près de quarante ans », a commencé la déclaration de Whitney.

Whitney a poursuivi : « Ma mère est le plus beau cadeau de notre famille. Nous ne pourrions jamais aimer, vénérer ou valoriser davantage une autre personne. Si vous lisez ceci, vous connaissez sa magie : son charme méridional, son sens de l’humour hilarant, ses remarques pleines d’esprit au bon moment, sa beauté et sa capacité à faire en sorte que tout le monde autour d’elle se sente à l’aise et pris en charge. Mais ce que vous ne pouvez pas comprendre, c’est l’étendue de l’amour de ma mère – ce que vous avez peut-être vu et ressenti à travers un écran de télévision n’est qu’une infime fraction qui, même multipliée par un million, ne se rapprocherait pas de la « vraie vie ». ‘ C’est dire à quel point l’amour de ma mère était énorme, généreux et englobant. Je suis la personne la plus chanceuse de la planète, je suis à elle depuis près de 39 ans. »

Dans sa déclaration, Whitney a remercié les fans d’avoir « aimé » sa mère. « Elle était ravie de sa nouvelle carrière à la télévision plus que nous ne pouvons le décrire ! Cela lui a donné un tel sentiment de but et d’excitation et quelque chose à espérer à chaque fois que l’équipage est venu », a ajouté la star de télé-réalité, « Cette dernière année à naviguer dans la vie après son deuxième accident vasculaire cérébral a été, peut-être de façon surprenante, la meilleure de nos vies. Nous ne nous sommes jamais autant amusés ni ri autant que l’année dernière. Grâce à votre soutien à tous, elle se sent tellement aimée et encouragée. Nous sommes incroyablement reconnaissants d’avoir pu la partager avec vous et nous espérons que son souvenir continuera d’être une source de réconfort et de bonheur pour le reste de votre vie, tout comme il le sera pour la nôtre.

Comment Babs Thore est-il mort ?

Dans la déclaration originale de Whitney, la star de télé-réalité a révélé que sa mère avait subi une « angioplastie amyloïde cérébrale ». Whitney a noté que la maladie est une « maladie progressive incurable causée par des protéines dans les vaisseaux sanguins du cerveau qui peuvent provoquer une démence, des convulsions ou, comme dans le cas de ma mère, des saignements cérébraux (accidents vasculaires cérébraux hémorragiques) ».

La star de télé-réalité a déclaré que sa mère avait subi son premier accident vasculaire cérébral en 2017 et que les médecins avaient parlé de son état à la famille. La famille était également consciente que « d’autres accidents vasculaires cérébraux seraient éventuellement inévitables ». Whitney a révélé que sa mère avait eu un deuxième accident vasculaire cérébral en décembre 2021. Babs a subi un dernier accident vasculaire cérébral le 13 novembre 2022.

Comment Ma grosse vie fabuleuse Abordera la mort de Babs

Avant la première de la saison de Ma grosse vie fabuleuse, Whitney a partagé que l’épisode comporterait un hommage « sincère » à sa mère. La vidéo qu’elle a publiée présentait d’adorables clips de Babs au fil des ans. À l’épouse, à la mère et à l’amie « Bab-ulous ». #MyBigFatFabLife revient ce soir à 9/8c avec un hommage sincère à Barbara ‘Babs’ Thore », Whitney a sous-titré sa vidéo Instagram.

Dans la bande-annonce officielle de la nouvelle saison, on peut voir Whitney faire l’éloge funèbre lors des funérailles de sa mère. « Je ne sais pas comment nous allons continuer sans elle, mais je sais qu’elle voudrait que nous le découvrions », dit Whitney en larmes lors des funérailles de sa mère.

Glenn Thore, le mari de Babs, l’appelle gentiment « l’amour de ma vie ». Dans un moment déchirant, Glenn touche le cercueil de Babs dans le corbillard et dit : « Je t’aime tellement, ma chérie. Je te verrai au paradis. Whitney pleure en disant son dernier au revoir à sa mère.

Whitney et son frère, Chasseur, remarquez que leur père semble « perdu » sans Babs. Ils décident de créer une « liste de choses à faire » pour lui permettre de ne plus penser à cette perte dévastatrice. Whitney et Hunter convainquent même Glenn de se faire tatouer ! La famille voyagera également pour rencontrer la fille de Glenn, perdue depuis longtemps.

« Cette saison était vraiment centrée sur lui, prendre soin de lui et créer sa liste de choses à faire », a déclaré Whitney. PERSONNES. «Nous voyons une toute nouvelle facette de Glenn Thore. Il n’est plus Glenn Thore, il est rebaptisé GT et c’est un tout nouvel homme.

Dans les mois qui ont suivi la mort de Babs, Whitney a été témoin de l’impact que sa mère a eu sur les téléspectateurs. « Je sais à quel point elle affecte les gens », a déclaré Whitney E! Nouvelles. « Mais l’entendre était si merveilleux pour apaiser un peu nos cœurs. Et de savoir comment elle était capable de materner les gens à travers un écran de télévision, littéralement partout dans le monde.

Elle a ajouté : « Le nombre de personnes qui ont dit : « Je n’avais pas de mère et elle était comme ma mère » ou « Ma mère est comme elle et nous adorons la regarder ». C’est un cadeau qu’elle a fait au monde. Vous voulez toujours qu’on se souvienne de vos proches et que vous sachiez que ma mère va vivre dans le cœur et l’esprit de tant de gens et dans leurs blagues intérieures, c’est un tel cadeau. Je suis tellement heureuse d’avoir pu partager ma mère avec le monde.