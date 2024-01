Comment avoir des relations sexuelles moins gênantes sous la douche

Le fantasme du sexe sous la douche (chaud et torride) n’est généralement pas à la hauteur de sa réalité (humide et glissant, et peut-être même un peu dangereux). Comme le sexe sur la plage, le sexe sous la douche semble sexy en théorie, mais il s’agit le plus souvent d’une expérience inconfortable et gênante.

“Beaucoup de gens voient le sexe sous la douche dans les films et trouvent que ça a l’air génial, mais quand ils l’essaient, ils se sentent un peu déçus”, a déclaré le réalisateur de films érotiques. Erika Luxure de ÉRIKALUST dit. “D’après mon expérience personnelle et la réalisation de scènes de sexe dans mes films, il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela peut avoir une mauvaise réputation. Premièrement, le réglage n’est pas correct. La douche n’a peut-être pas de poignées ni d’endroit où s’appuyer ou saisir, ce qui rend les positions un peu gênantes et restrictives. Deuxièmement, c’est trop construit. Il est préférable de ne pas avoir d’attentes et de suivre le courant. Ne vous laissez pas emporter par ce à quoi cela devrait ressembler ou à quoi cela devrait ressembler. Et troisièmement, les préliminaires ” est ignoré. Les gens peuvent être trop excités par tout ce qui se passe autour d’eux au point de lésiner sur les préliminaires. Les préliminaires sont une étape très importante pour créer de l’intimité et de l’excitation, et ne doivent pas être ignorés. ”

Mais quand même, toute cette envie de sexe sous la douche ne peut pas être vaine.

“Prendre une douche ensemble est un moment très intime et parfois vulnérable”, explique Lust. “Surtout se laver les uns les autres. Et l’intimité est torride. C’est aussi, pour beaucoup, quelque chose de nouveau et d’excitant : il y a quelque chose dans l’eau, le contact peau contre peau et la proximité qui rend le sexe sous la douche si chaud.”

Peut-être que ce ne sera pas aussi fluide que les films le prétendent, mais selon les experts, le sexe sous la douche peut toujours être une expérience orgasmique pour certains avec la bonne préparation et les bonnes positions.

Comment avoir des relations sexuelles en toute sécurité sous la douche

Avant de frotter du savon sur tout le corps de votre partenaire en guise de préliminaires, expert en intimité Kiana Reeves dit que la clé la plus importante pour rendre toute expérience sexuelle agréable est la communication et le confort avec votre (vos) partenaire(s). “Vous voulez vous assurer que vous et votre partenaire vous sentez à l’aise lors d’une séance de sexe sous la douche, et cela peut même aider à discuter au préalable de toute position qui vous mettrait mal à l’aise, ainsi que de toute considération potentielle en matière de sécurité”, dit-elle.

De plus, si vous avez besoin d’un contrôle des naissances, Zach Zane, expert en sexe et en relations,t Usine amusante affirme que les DIU et les médicaments contraceptifs quotidiens sont efficaces pour le contrôle des naissances sous la douche, et même si les préservatifs peuvent effectivement être efficaces aussi, “ils sont plus susceptibles de se déchirer ou de se briser si vous n’utilisez pas de lubrifiant à base de silicone, nous vous recommandons donc fortement d’utiliser lubrifiant au silicone pour le sexe sous la douche.

En parlant de lubrifiant, Zane dit que ce que la plupart des gens font de mal sous la douche, c’est de ne pas utiliser de lubrifiant ou d’utiliser le mauvais type de lubrifiant. “L’eau n’est en réalité pas un lubrifiant”, dit-il. “Pensez-y : lorsque vous utilisez un lubrifiant à base d’eau, ce n’est pas seulement une bouteille d’eau. Il contient d’autres ingrédients qui le rendent plus visqueux et durent plus longtemps. Lorsque vous faites l’amour sous la douche, vous avez vraiment besoin d’utiliser du lubrifiant, et vous “Je devrais envisager d’utiliser un lubrifiant à base de silicone (ou à base d’huile), car l’eau de la douche ne lavera pas facilement ces types de lubrifiants. L’eau de la douche éliminera rapidement le lubrifiant à base d’eau.” Cependant, il note que « les lubrifiants à base d’huile ne sont pas compatibles avec les préservatifs ».

Meilleures positions pour le sexe sous la douche

Parce que vous travaillez dans un espace restreint avec moins de surface sur laquelle vous équilibrer, trouver une bonne position peut être difficile pour la plupart d’entre nous. “J’ai trouvé qu’il était utile d’aborder l’expérience avec un état d’esprit exploratoire, cela vous donne donc la liberté d’essayer différentes positions et d’explorer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas”, explique Reeves. “Il est tout à fait normal qu’il prenne quelques positions ou séances de plaisir pour en trouver une qui lui convient, donc entrer dans cet état d’esprit peut aider à atténuer toute gêne ou gêne que vous pourriez ressentir. Mais il est toujours normal que les choses aient besoin un peu de pratique pour s’entraîner !”

Quelle que soit la façon dont vous vous positionnez, Lust recommande d’utiliser un tapis antidérapant et d’utiliser des étagères ou des poignées sur lesquelles s’agripper pour plus de stabilité. Aussi : « Utilisez la pomme de douche », dit-elle. “La plupart d’entre nous sont habitués à utiliser une pomme de douche pour le plaisir ; en fait, c’était probablement le premier jouet sexuel de beaucoup de gens. Si possible, détachez la pomme de douche et utilisez-la pour faire plaisir à l’autre personne et chatouiller légèrement ses parties génitales.”

Pour vous aider à démarrer, Lust suggère d’essayer de rester debout. “C’est simple mais très agréable”, dit-elle. “Demandez à une personne de s’appuyer contre la paroi de la douche pendant que l’autre pénètre par derrière. C’est génial car vous pouvez positionner la pomme de douche de manière à ce que l’eau coule dans le dos.”

Si possible, elle suggère également de s’asseoir. “Que ce soit sur le bord ou sur le sol de la douche, cela permettra à une personne de chevaucher l’autre avec un risque minimal de glisser”, explique Lust. “Peut-être éloigner légèrement la pomme de douche pour qu’elle ne gêne pas la vue.”

Enfin, si vous constatez que vous ne parvenez pas à trouver une position agréable pour la pénétration, Reeves suggère d’essayer le sexe oral ou manuel.

Meilleurs jouets à utiliser pour faire l’amour sous la douche

Les jouets peuvent être une autre excellente façon d’expérimenter le sexe sous la douche. Zane recommande le BAGUE BOTTIN , qui est un plug anal relié à un anneau pénien. “J’insérerais le jouet avant d’aller sous la douche. Et puis, la partie anneau pénien du jouet vous aidera à maintenir une érection”, dit-il. De plus, il aime le DUO DE BALLES B “un plug anal lesté que vous pouvez insérer avant de faire l’amour sous la douche pour un plaisir supplémentaire.”