Comment avancer lorsque vous frappez “The Wall”

Vivre avec une maladie chronique est un défi. Il est important de trouver du soutien auprès de la famille et des amis. Les groupes de soutien de l’arthrite sont également un excellent endroit où aller. Je suis un animateur pour une Fondation de l’Arthrite, Live Yes! Connecter les groupes. Ces groupes se réunissent virtuellement et offrent un espace sûr aux personnes atteintes d’arthrite et à leurs proches pour partager des conseils, se faire des amis et partager leurs expériences. Si vous ne trouvez pas de groupe dans votre région, vous pouvez vous connecter via les médias sociaux ou en ligne avec des personnes à travers le pays. Vous pouvez trouver beaucoup d’idées utiles et de bonnes informations d’autres personnes qui ont été là.

Bien qu’il ne guérisse pas votre arthrite, un mode de vie sain peut vous aider à vous sentir mieux. Un régime de style méditerranéen est une bonne idée pour tout le monde. Mangez beaucoup de fruits, de légumes, de noix et de haricots. Évitez les aliments transformés et le sucre. Des études ont montré qu’un régime méditerranéen peut aider à réduire votre tension artérielle et votre inflammation. Cela peut aider à protéger vos articulations et votre cœur. Il peut vous aider à atteindre ou à maintenir un poids santé, ce qui peut soulager vos douleurs articulaires.