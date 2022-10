Comment augmenter le signal du téléphone : 5 façons d’augmenter la réception

De nombreuses personnes, en particulier celles qui vivent dans les zones urbaines et les villes, ne pensent jamais à un mauvais signal téléphonique. Mais même de nos jours, il existe encore de nombreuses zones rurales (et même des poches de grandes villes) qui ont peu ou pas de couverture mobile du tout.

Si vous vivez dans un endroit qui vous oblige à courir à l’étage ou dans le jardin lorsque quelqu’un vous appelle, ou si vous ne pouvez pas du tout obtenir de signal mobile, voici quelques options pour résoudre le problème.

1. Essayez de tenir votre téléphone dans différentes positions

Avant de dépenser beaucoup d’argent sur des appareils tels que des amplificateurs de signal, assurez-vous que votre étui de téléphone n’est pas le problème, ou que – comme Steve Jobs l’a dit un jour – vous tenez mal votre téléphone.

Bien avant les smartphones modernes, certains téléphones portables avaient une antenne sortant du haut.

Ces jours-ci, ces antennes sont cachées à l’intérieur parce que les acheteurs ne voudraient pas qu’il en soit autrement. Mettre un étui sur votre téléphone (en particulier un étui en métal) peut sérieusement affecter le signal qu’il est capable de recevoir.

Alors, retirez la coque de votre téléphone et essayez même d’activer le mode haut-parleur pour ne pas toucher du tout le téléphone. Si cela ne vous aide pas, essayez également de passer un appel dans la pièce la plus haute de votre maison.

Vous pouvez également savoir où se trouve votre tour mobile la plus proche. Ces grands poteaux sont l’endroit où les opérateurs mobiles placent leurs émetteurs, et cela peut aider à améliorer le signal si vous sortez et faites face à la direction de la tour.

Où est votre tour la plus proche ? Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez vous rendre sur www.cellmapper.net qui vous montrera une carte avec les emplacements des mâts et les réseaux auxquels ils appartiennent. Des trucs intéressants… si vous êtes un geek.

2. Passer à un autre réseau mobile

Tout simplement parce que vous avez un signal mobile faible (ou nul) de votre fournisseur actuel, vous constaterez peut-être qu’un autre réseau offre un bien meilleur service dans votre région.

Il est étonnamment facile de changer (vous pouvez maintenant envoyer un SMS pour changer de réseau) et conserver votre numéro de téléphone existant est également facile, donc ce n’est pas aussi extrême que cela puisse paraître.

Afin de savoir si un réseau différent fournira un meilleur signal mobile, vous pouvez utiliser leurs vérificateurs de couverture respectifs. Chacun vous dira si le signal sera bon à l’extérieur comme à l’intérieur à n’importe quel code postal britannique donné.

Trois

Vous pouvez également essayer différents réseaux mobiles à moindre coût en demandant une carte SIM gratuite à l’utilisation auprès d’un fournisseur. Bien que la carte SIM soit gratuite, vous devrez y mettre du crédit afin de passer des appels téléphoniques, des SMS et de voir si les vitesses de données – pour utiliser Internet – sont suffisantes.

Habituellement, vous paierez environ 10 £ pour un mois d’utilisation. C’est un prix relativement faible à payer pour savoir quel réseau offre une bonne couverture mobile dans votre région.

La plupart des cartes SIM sont désormais tout-en-un, ce qui vous permet d’afficher la taille dont vous avez besoin pour votre téléphone – généralement une nano SIM pour la plupart des téléphones. Vous devrez utiliser le nouveau numéro de téléphone de la carte SIM pour l’essai, mais au moins vous saurez si la couverture est nettement meilleure que celle de votre ancien fournisseur ou non.

Sinon, essayez un autre fournisseur jusqu’à ce que vous en trouviez un avec le meilleur signal.

Vous aimerez peut-être également consulter nos meilleures offres SIM uniquement.

3. Utilisez le Wi-Fi à la place

La plupart des ménages britanniques disposent d’un haut débit suffisamment rapide pour les appels Wi-Fi. Il n’y a vraiment aucune différence entre passer un appel téléphonique normal et appeler quelqu’un sur WhatsApp, Zoom, Skype ou une autre application.

En fait, certains opérateurs de téléphonie mobile proposent même un service appelé “appels WiFi”.

Au lieu d’utiliser le signal 3G, 4G ou 5G du réseau de téléphonie mobile, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi, tel que votre haut débit domestique, pour appeler des personnes sur WhatsApp ou une autre application.

Vous pouvez vérifier si votre opérateur de téléphonie mobile propose les appels WiFi, mais il est également important que votre téléphone le prenne également en charge. Si l’un ou les deux s’avèrent incompatibles, utilisez simplement WhatsApp à la place, ou l’application que le destinataire de votre appel utilise.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il y a de fortes chances que la personne que vous souhaitez appeler ait déjà WhatsApp ou Zoom, mais si ce n’est pas le cas, il est rapide et facile d’installer l’application et de créer un compte gratuit.

Il existe bien sûr de nombreuses alternatives à celles-ci, notamment Skype, Facebook Messenger, Viber, Google Duo et Apple FaceTime. Tous ces services vous permettent d’effectuer des appels vocaux ou vidéo à l’aide d’une connexion Wi-Fi. Ainsi, si vous discutez déjà avec quelqu’un qui utilise l’un de ces services, vous pouvez également l’appeler via Wi-Fi depuis l’application de votre choix.

Tous les principaux réseaux du Royaume-Uni proposent des appels Wi-Fi sans frais supplémentaires :

O2 permet à ses clients de passer des appels WiFi et 4G sans utiliser une application spécifique.

EE propose les appels WiFi à tous ses clients tant qu’ils disposent d’un téléphone compatible.

Vodafone fournit WAppels iFi et, encore une fois, prend en charge de nombreux téléphones. Vous pouvez vérifier si le vôtre est sur la liste.

Trois prend en charge les appels Wi-Fi également sur les téléphones compatibles.

4. Amplificateurs de signal de téléphone portable

Si vous ne voulez pas changer de réseau et ne pouvez pas compter sur les appels Wi-Fi, un amplificateur de signal peut vous aider.

Bien qu’ils puissent certainement aider, ils peuvent être coûteux et des lois strictes régissent leur utilisation. Comme vous le trouverez sur le site Web d’Ofcom, de nombreux amplificateurs de signal sont illégaux à utiliser.

Vous pouvez contacter votre opérateur de téléphonie mobile et lui demander s’il vous fournira (ou vous vendra) un amplificateur/répéteur, mais sur les quatre principaux réseaux britanniques, seul O2 propose désormais un amplificateur de signal, le Boîte de suralimentation. Les autres vous dirigeront vers les appels Wi-Fi.

Les amplificateurs de signal font ce qu’ils disent : amplifient un signal faible existant et le rendent un peu meilleur. Si vous souhaitez en obtenir un et que vous êtes heureux de dépenser entre 500 et 1 500 £, assurez-vous d’en obtenir un qui porte la mention OFCOM License Exempt, comme ces modèles de www.signalboosters.co.uk.

Avec l’augmentation de la prise en charge des appels WiFi et l’amélioration de la couverture réseau, Vodafone a arrêté son service Boostbox en septembre 2021 et EE a arrêté son service Signal Box le 30 juin 2022. Toutes les box existantes ont cessé de fonctionner à cette date.

5. Créez votre propre réseau mobile

Selon vos besoins, une dernière option (et légèrement peu orthodoxe) est le goTenna Mesh. Ces appareils portables sont conçus principalement pour la randonnée mais fonctionneront partout avec un signal faible et vous permettront de créer un mini réseau maillé pour communiquer.

Vendus en packs de deux, quatre ou huit, vous associez simplement chaque goTenna à un téléphone via Bluetooth et pouvez ensuite envoyer des messages cryptés (mais pas des appels vocaux) entre les appareils, tant qu’ils sont à portée – jusqu’à quatre miles en plein air terrain, et un demi-mile environ dans les environnements urbains plus fréquentés. Vous pouvez également utiliser les appareils pour créer un relais, en étendant la portée avec chacun.

Évidemment, ce ne sera pas la solution idéale pour tous ceux qui ont un signal faible, mais cela pourrait être parfait pour les personnes qui souhaitent contacter de manière fiable leurs amis et leur famille qui vivent près d’eux à la campagne ou dans d’autres zones à faible signal ; cela ou toute personne souhaitant planifier une visite dans une zone à faible signal, comme une randonnée ou un week-end de festival. Vous pouvez acheter un pack directement auprès de goTenna.