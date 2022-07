Comment Aubameyang a réagi à la signature de Robert Lewandowski par Barcelone

Barcelone a conclu un accord avec le Bayern Munich pour la signature de Robert Lewandowski pour 42,5 millions de livres sterling le week-end dernier.

Le tueur à gages s’est depuis lié à Barcelone aux États-Unis et devrait être leur principal attaquant en 2022/23.

Lewandowski a peut-être 33 ans, mais il est dans la meilleure forme de sa carrière, marquant 50 buts stupéfiants et fournissant sept passes décisives dans toutes les compétitions pour le Bayern en 2021/22.

En conséquence, il est difficile de voir Pierre-Emerick Aubameyang, que Barcelone a signé plus tôt cette année, se voir accorder trop de minutes d’avance pour le Barça lors de la prochaine campagne.

Malgré cela, l’international gabonais a déclaré qu’il était enthousiasmé par la signature de Lewandowski à Barcelone dans une récente interview :

“J’étais vraiment excité parce que je le connais bien, nous avons joué ensemble à Dortmund et nous avons passé de bons moments là-bas. J’étais juste heureux et quand c’était officiel, nous sommes réunis », a déclaré Aubameyang.

“Et nous avons eu quelques mots amusants sur le passé, mais je suis vraiment heureux parce que c’est ainsi que Barcelone concourra, avec de grands attaquants et c’est ce qu’est ce club. Évidemment, je pense que nous avons plus d’expérience.

“Nous pouvons peut-être faire mieux que par le passé à Dortmund, j’en suis sûr. Personnellement, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je suis sûr qu’il le fera. Nous espérons avoir de meilleurs chiffres que par le passé. Le club a fait un été incroyable en termes de nouveaux joueurs.

On a également demandé à Aubameyang si son Xavi avait récemment discuté de plans d’attaque avec lui et il avait ceci à dire : “Oui un peu. Il nous disait à tous que nous devions concourir cette année pour remporter des titres et des trophées.

“Bien sûr, quand vous parlez de trophées, nous avons besoin d’une équipe compétitive. C’est pourquoi nous avons beaucoup d’attaquants, de milieux de terrain et de défenseurs. Je pense que c’est la façon d’accomplir les choses cette saison.

« Sa vision sur le terrain est folle. Il veut que le Barça joue comme le Barça doit jouer, alors gardez le ballon et jouez un excellent football. Je joue aussi vers l’avant et j’essaie de marquer des buts, donc je m’amuse depuis que je suis ici.

