Comment attraper un patron de la mafia – par une femme qui le fait | Nouvelles du monde

Après 30 ans de cavale, le tristement célèbre patron de la mafia Matteo Messina Denaro a été arrêté.

Chef présumé de la mafia sicilienne Cosa Nostra, reconnu coupable par contumace de plusieurs meurtres, il a finalement été arrêté par les forces armées italiennes alors qu’il se trouvait dans une clinique privée pour suivre un traitement contre le cancer.

Sur le podcast Sky News Daily, l’animateur Niall Patterson s’entretient avec l’historien et auteur de Cosa Nostra, John Dickie, sur l’histoire et l’influence de Messine Denaro et de la mafia sicilienne. Il parle également à la procureure anti-mafia Alessandra Cerreti de son travail et des conséquences de se heurter à la foule.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Productrice du podcast : Rosie Gillott

Producteur junior de podcast : Jada-Kai Meosa John

Producteur des promotions de podcast : David Chipakupaku

Traduction : Eva Oddi

Editeur : Philly Beaumont