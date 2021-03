Comment attraper Man City? Un regard bien trop tôt sur la façon dont les rivaux de la Premier League peuvent être prêts la saison prochaine

La course au titre de Premier League 2020-21 est maintenant devenue une bataille pour la deuxième place, Manchester City étendant son avance à 12 points au cours du week-end.

Une victoire à domicile contre les Wolves mardi permettrait à City de gagner 15 points d’avance sur le peloton et d’enregistrer sa 21e victoire consécutive toutes compétitions confondues, de sorte que le défi de combler l’écart la saison prochaine concentre déjà les esprits des clubs rivaux. Et si City conclut un accord pour signer Lionel Messi cet été, leurs challengers nationaux auront une tâche encore plus grande devant eux en termes de battre l’équipe de Pep Guardiola à l’argenterie la saison prochaine.

Mais le moment est venu pour les meilleurs clubs de la Premier League d’attraper et de réviser City. Ils ont tous des problèmes à résoudre – certains avec de plus gros problèmes que d’autres – mais avec la course au titre de cette saison et la fin, que doivent-ils faire pour devenir assez forts pour remporter la ligue l’année prochaine?

MANCHESTER UNITED: Trouvez un buteur

Bien que le manager Ole Gunnar Solskjaer ait fait avancer United depuis qu’il a remplacé Jose Mourinho en décembre 2018, il reste encore de nombreux domaines à renforcer à Old Trafford. Si l’argent n’était pas un problème, un gardien de but imposant, un demi-centre de classe mondiale et un avant-centre prolifique arriveraient tous cet été.

Mais avec les finances affectées par la pandémie COVID-19, il se peut que United ne puisse cocher qu’une de ces cases. Si tel est le cas, ils doivent simplement consacrer toutes leurs ressources à la signature d’un avant-centre capable de marquer au moins 20 buts en championnat par saison.

Ne vous laissez pas berner par le statut de United en tant que meilleur buteur de la Premier League cette saison. Enlevez les neuf qu’ils ont marqués contre Southampton et ils seraient quatrièmes de la liste. Le meilleur indicateur du manque de puissance de United est leur retour d’un seul but en sept matches de championnat jusqu’à présent contre Tottenham Hotspur, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Manchester City cette saison – et c’était une pénalité dans une défaite 6-1 contre les Spurs. .

United a eu de grands buteurs à l’époque de la Premier League, notamment Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney et Robin van Persie. Ils doivent maintenant creuser profondément pour financer un déménagement pour Erling Haaland, Harry Kane ou, si un accord d’échange avec Paul Pogba est envisagé, Cristiano Ronaldo, car leurs options actuelles ne sont tout simplement pas efficaces.

LA VILLE DE LEICESTER: Continuez à trouver des pépites et gardez Vardy en forme

Le triomphe du titre de Premier League 2015-16 de Leicester semble plus miraculeux à chaque saison qui passe, mais le manager Brendan Rodgers a rendu les Foxes à nouveau compétitifs et ils sont maintenant une véritable menace pour les Big Six. On peut débattre de la possibilité de remporter à nouveau le titre, mais Leicester est un club bien géré qui a fait ses preuves dans la recherche de joueurs de haute qualité pour un bon rapport qualité-prix.Ils seront donc toujours dans le top six s’ils peuvent maintenir cette formule.

En 2016, le succès du titre de Leicester s’est construit autour de joyaux de transfert tels que Jamie Vardy, N’Golo Kante et Riyad Mahrez et l’équipe actuelle suit un schéma similaire avec James Maddison, Wesley Fofana et James Justin. Mais pour avoir le moindre espoir d’attraper Guardiola’s City – qu’ils ont battu 5-2 à l’Etihad plus tôt cette saison – Leicester doit dénicher plus d’étoiles cet été et trouver en quelque sorte un remplaçant à long terme pour le buteur Vardy, en même temps que veiller à ce que le joueur de 34 ans puisse rester en forme.

CHELSEA: Reconstruire le milieu de terrain

Tout comme United, Chelsea a un certain nombre de trous à brancher dans son équipe. Les deux clubs ont besoin d’une meilleure qualité au centre et à l’avant-centre, tandis que le manager Thomas Tuchel bénéficierait également de signatures à gros sous comme Timo Werner, Kai Havertz et Christian Pulisic devenant des vainqueurs de match.

Mais le plus grand domaine qui a besoin de renfort à Chelsea est le milieu de terrain, qui ne peut plus compter sur N’Golo Kante pour dominer le centre du terrain comme il l’a fait lors de sa première saison au club en 2016-17. Jorginho et Mateo Kovacic sont de bons joueurs de Premier League sans être exceptionnels tandis que Billy Gilmour, à 19 ans, a encore besoin de temps pour devenir un partant régulier.

À l’heure actuelle, Chelsea n’a pas le pouvoir de dominer et de contrôler les matchs du milieu de terrain comme ils le faisaient quand ils avaient des joueurs comme Frank Lampard, Claude Makelele et Michael Essien à leur apogée. Trouver un nouveau Lampard, Makelele ou Essien est une tâche difficile, mais un milieu de terrain plus fort améliorerait directement la défense et l’attaque, donc Chelsea doit dénicher un joueur capable de faire exactement cela.

LIVERPOOL: Mettez Van Dijk en forme et appuyez sur Reset

Sur le papier, Liverpool est le plus probable challengers à Manchester City la saison prochaine, mais tout tourne autour du retour de Virgil van Dijk à la forme physique et à sa place dans les quatre derniers. Liverpool n’a tout simplement pas été le même depuis que le demi-centre de 29 ans a subi une blessure aux ligaments croisés en octobre. L’absence de Van Dijk a affecté tous les domaines du terrain, la défense perdant son leader et organisateur et les arrières latéraux Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold exposés défensivement.

Il a également des répercussions plus loin sur le terrain, le milieu de terrain étant affaibli en raison du fait que le manager Jurgen Klopp a dû utiliser Fabinho et / ou Jordan Henderson comme demi-centre de fortune. Sans l’entraînement de ces deux joueurs au milieu de terrain, Liverpool n’a pas été en mesure de dominer ses adversaires et les chances de ses attaquants se sont considérablement réduites.

Le retour de Van Dijk est crucial. Oui, il y a d’autres domaines qui nécessitent une attention particulière, Liverpool ayant besoin de trouver une version plus jeune de Henderson, mais tout tourne autour de Van Dijk. Avec lui de retour dans l’équipe, Liverpool peut à nouveau défier.

TOTTENHAM HOTSPUR: Remplacez Lloris et gardez Kane

Jose Mourinho espère que les Spurs sont maintenant de retour sur la bonne voie cette saison après la victoire 4-0 de dimanche contre Burnley a ravivé les perspectives de qualification en Ligue des champions, mais si le club doit se battre pour le titre la saison prochaine, il y a beaucoup de travail à faire.

La priorité, comme toujours, sera de faire en sorte que l’avant-centre Harry Kane résiste à la tentation d’aller ailleurs. Avec Kane, les Spurs peuvent battre n’importe qui, et son partenariat avec Son Heung-min est aussi puissant que n’importe quel autre en Premier League. Mourinho a la qualité au sein de son équipe pour soutenir un défi de titre, mais il a besoin du milieu de terrain Tanguy Ndombele et du défenseur Davinson Sanchez pour développer plus de cohérence.

À l’arrière, cependant, le moment est venu de trouver un remplaçant pour le capitaine et gardien Hugo Lloris. Le n ° 1 français a parfois été parmi les meilleurs au monde au cours de sa carrière, mais il n’est plus dans cette fourchette. Les Spurs seraient plus forts et plus capables de soutenir un défi de titre, avec un meilleur gardien de but.

Qu’en est-il du reste? La course au titre de cette saison a été animée par des joueurs comme West Ham, Everton et Aston Villa qui se disputent le top quatre, tandis qu’Arsenal continue de sous-performer en championnat alors qu’il semble prêt à manquer la Ligue des champions pour un cinquième. saison consécutive. Mais l’un de ces clubs peut-il faire quelque chose au cours de l’été pour les amener à un autre niveau la saison prochaine et se classer parmi les quatre meilleurs candidats ou même plus?

WEST HAM UNITED: Autoriser Moyes à construire

West Ham dépasse toutes les attentes cette saison, les Hammers occupant la quatrième position, à un point d’avance sur Chelsea, avec 12 matchs à jouer. Le club a l’ambition de devenir une force pour rivaliser avec les trois grands classiques de Londres, Chelsea, Arsenal et Spurs, mais il aura besoin d’une période de croissance et de cohérence pour atteindre cet objectif.

La patience a toujours été rare à West Ham, cependant, le club doit donc inverser sa propre tendance et laisser au manager David Moyes le temps de construire des bases solides et de rendre l’équipe aussi cohérente et compétitive que l’Écossais a fait Everton au cours de son 11- année en charge à Goodison Park. Garder Declan Rice et Tomas Soucek au club cet été, alors que des offres importantes arriveront certainement, serait un grand pas dans la bonne direction.

Everton: Retour Ancelotti

Carlo Ancelotti a transformé l’ambiance à Everton, sur et en dehors du terrain, depuis sa prise de fonction en tant qu’entraîneur en décembre 2019 et le triple vainqueur de la Ligue des champions a mis l’équipe sur la bonne voie pour une arrivée dans le top quatre cette saison.

L’été dernier, Ancelotti a poussé le club à atteindre les objectifs de transfert qu’il souhaitait et a veillé à ce que James Rodriguez, Abdoulaye Doucoure et Allan soient ajoutés à son équipe. Les trois joueurs ont apporté une grande contribution cette saison, tandis que Dominic Calvert-Lewin, Lucas Digne et Michael Keane se sont tous considérablement améliorés sous la direction d’Ancelotti.

L’Italien a prouvé ses références au-delà de tout doute, donc le conseil d’administration d’Everton et directeur du football Marcel Brands doit, étant donné à Ancelotti ce qu’il veut cet été pour amener l’équipe au niveau supérieur.

ASTON VILLA: Gardez Grealish et renforcez

Malgré la lutte contre la relégation jusqu’à la dernière semaine de la saison dernière, Aston Villa a soutenu une poussée pour la qualification européenne cette fois-ci. Villa est toujours un travail en cours sous la direction du manager Dean Smith et reste fortement tributaire de la créativité du milieu de terrain Jack Grealish, la priorité est donc d’introduire suffisamment de nouvelle qualité dans l’équipe pour convaincre l’international anglais de rester à Villa Park.

Personne ne s’attend à ce que Villa se batte pour le titre de sitôt, mais garder Grealish et apporter des améliorations dans tous les domaines pourrait certainement aider le club à devenir un des six meilleurs challenger.

ARSENAL: Faites confiance aux enfants – et soyez patient

Cela fait maintenant 17 ans qu’Arsenal a remporté son dernier titre, les Invincibles d’Arsène Wenger étant toujours la seule équipe à remporter la Premier League sans subir une seule défaite en une saison.

Arsenal ne gagnera pas la ligue dans un avenir immédiat, mais après plus d’une décennie de dérive aux Emirats, il y a des signes positifs sous la forme des jeunes Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli. Le manager Mikel Arteta leur a donné la chance de briller cette saison et tous les trois ont saisi leur opportunité, mais Arteta a besoin de temps pour réviser une équipe qui compte encore trop de joueurs seniors sous-performants.

Si Arsenal peut garder ses meilleurs jeunes joueurs et remplacer les étoiles décolorées par des jeunes tout aussi prometteurs, ils peuvent espérer un avenir meilleur. Mais ils approchent peut-être du 20e anniversaire des «Invincibles», en 2024, avant de pouvoir à nouveau se battre sérieusement pour le titre.