Comment attraper la pluie de météores draconides alors que le feu revient dans le ciel ce mois-ci

La Perséides en août peut être la pluie de météores la plus célèbre de l’année, mais octobre est une saison dormante pour les sensations d’étoiles filantes qui pourraient bien produire plus de météores au total sur tout le mois.

Les grandes pluies de météores comme les Orionides et les Taurides sont actives, mais c’est d’abord le Draconides imprévisibles devrait culminer en 2022 samedi soir.

Les Draconides sont remarquables pour plusieurs raisons. D’une part, ils sont mieux observés lorsque la nuit tombe le soir plutôt qu’avant l’aube, qui est l’heure principale de détection de météores pour la plupart des autres averses. Deuxièmement, les Draconides (aussi parfois appelés les Giacobinides) ne sont pas considérés comme une pluie de météores majeure par les Organisation internationale des météores – en général, vous aurez la chance d’en voir cinq par heure – mais ils sont connus pour produire des explosions inattendues d’hyperactivité appelées tempêtes de météores. Ces rafales d’étoiles filantes ont traité les observateurs jusqu’à 600 météores par heure aussi récemment qu’en 2018.

Officiellement, une explosion n’est pas attendue cette année, mais tout dépend si la Terre flotte à travers une plaque de débris particulièrement dense laissée par la comète. 21P/Giacobini-Zinneret cela s’est produit sans avertissement au cours des années précédentes.

C’est ainsi que fonctionnent la plupart des pluies de météores : à peu près au même moment chaque année, notre planète dérive à travers un nuage de détritus laissé par une comète lors de l’une de ses précédentes traversées du système solaire. Ces petits grains de poussière individuels entrent en collision avec notre haute atmosphère et se consument, produisant la traînée fugace à travers le ciel que nous voyons depuis la surface. Parfois, des cailloux ou des morceaux de matériau plus gros peuvent également créer des boules de feu brillantes et plus dramatiques.

Les Draconides ne produisent généralement pas beaucoup de boules de feu, mais c’est amusant d’espérer de telles sensations puisque le nom de la douche vient de la constellation Draco le dragon cracheur de feu. Les draconides sembleront rayonner vers l’extérieur dans toutes les directions à partir d’un point du ciel nocturne près de Draco.

Cependant, il n’est pas nécessaire de savoir exactement où se trouve Draco pour voir les Draconides, car ces météores se promèneront dans le ciel. Si vous souhaitez ajouter des côtelettes professionnelles à votre jeu d’observation d’étoiles filantes, vous pouvez localiser la constellation dans le ciel avec une application comme Stellarium, puis vous orienter dans cette direction tout en surveillant les météores.

Mais le plus important pour voir des météores est de trouver un endroit avec une pollution lumineuse minimale et une vue large du ciel. Sortez après le crépuscule le samedi et laissez vos yeux s’habituer. Ensuite, allongez-vous, détendez-vous et accordez-vous au moins une heure pour voir ce que vous pouvez.

Bien que les conditions ne soient pas idéales pour observer cette année en raison d’une lune presque pleine ce week-end, la promesse d’une horde potentielle d’étoiles filantes d’un dragon se déversant dans une explosion draconide attirera de toute façon les observateurs du ciel nocturne les plus dévoués.

Si les choses ne se passent pas bien, ne vous inquiétez pas : les Orionides sont une importante pluie de météores qui devrait culminer dans la seconde moitié d’octobre. Plus sur ceux plus tard.