Comment assurer leur sécurité – Shaw Local

C’est le milieu de l’été et la chaleur est là ! Pour les seniors, la montée en flèche des températures estivales peut être une période difficile. Les personnes âgées sont plus vulnérables aux problèmes de santé liés à la surchauffe, il est donc essentiel de prendre des précautions pour rester en sécurité dans la chaleur.

Le système de refroidissement naturel du corps décline, ce qui rend les personnes âgées plus vulnérables aux maladies liées à la chaleur. Les personnes âgées ne commencent pas à transpirer dès leur plus jeune âge, elles ne se refroidissent donc pas aussi rapidement. De plus, les personnes âgées sont plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé aggravés par la chaleur.

De plus, des conditions telles que l’obésité, les maladies cardiaques et le diabète peuvent empêcher le corps de réguler sa température. Certains médicaments peuvent également affecter la capacité du corps à rester au frais.

Les personnes âgées peuvent prendre quelques mesures simples pour rester en sécurité et se détendre pendant la chaleur estivale :

– Restez hydraté en buvant beaucoup de liquides, même si vous n’avez pas soif. Évitez les boissons alcoolisées et la caféine, qui peuvent déshydrater le corps.

– Portez des vêtements amples et de couleur claire pour réfléchir la chaleur et rester au frais.

– Passez du temps dans des endroits climatisés comme des centres commerciaux, des bibliothèques ou des centres communautaires.

– Prenez une douche ou un bain frais pour abaisser la température de votre corps.

– Surveillez vos amis, parents et voisins âgés pour vous assurer qu’ils restent au frais et hydratés.

Un plan de soins typique pour les personnes âgées consiste à s’assurer qu’elles prennent leurs médicaments conformément aux prescriptions et qu’elles ont une alimentation équilibrée. En été, il est également essentiel de faire attention à la manière dont ils supportent la chaleur. Si vous avez des inquiétudes, parlez-en à leur médecin ou à leur infirmière.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez commencez à ressentir des symptômes de maladie liée à la chaleur, comme des maux de tête, des étourdissements, des nausées, une accélération du rythme cardiaque ou des difficultés respiratoires, appelez immédiatement le 911. Avec un peu de planification et de préparation, les personnes âgées peuvent profiter de l’été sans risquer leur santé.

Découvrez la différence avec un hébergement de qualité, des soins compatissants et un environnement confortable à Willow Falls Dial Senior Living. Contactez-nous dès aujourd’hui au 815-725-5868 pour en savoir plus et planifier une visite.

Résidence pour personnes âgées de Willow Falls

1681 Willow Cir Dr.

Crest Hill, Illinois 60403

815-725-5868