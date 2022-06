Comment assurer la sécurité des enfants autour de l’eau et prévenir la noyade

À mesure que les enfants grandissent, les schémas changent, mais la noyade demeure un risque majeur. Et les messages les plus importants pour les enfants plus âgés impliquent des leçons de natation avec des compétences en matière de sécurité aquatique en tant que compétence de vie essentielle à enseigner à tous les enfants ; il existe des disparités notables dans l’accès aux cours de natation et les taux de noyade sont plus élevés dans les populations minoritaires. La surveillance d’un adulte et le fait de ne jamais nager seul sont toujours essentiels, ainsi que des gilets de sauvetage approuvés par les garde-côtes, même pour les bons nageurs. Toute personne impliquée dans des activités sur l’eau où il y a un courant (tube sur une rivière, par exemple) devrait porter l’un de ces gilets de sauvetage.

« Si peu de gens savent que la noyade est aussi un problème pour les grands enfants », a déclaré Mme Gage, membre de Families United to Prevent Drowning, qui met à disposition de nombreuses histoires de famille. « Quand une personne âgée se noie, c’est généralement en eau libre, et il y a généralement beaucoup de blâme pour la victime. » Les gens recherchent une explication qui implique un comportement imprudent, dit-elle, ou une intoxication. En fait, dit-elle, les parents doivent comprendre l’importance de continuer à adopter un comportement sécuritaire à mesure que leurs enfants grandissent. « Portez des gilets de sauvetage, tout comme vous ne montez pas dans une voiture sans ceinture de sécurité », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas parce que votre enfant sait nager qu’il est à l’épreuve de la noyade. »

Le risque de noyade augmente considérablement chez les adolescents, en particulier les garçons, et reste élevé à l’âge adulte, et peut être lié à des comportements à risque. Mme Gage a déclaré que les seules lois qui réglementent les gilets de sauvetage sont liées à la navigation de plaisance – les gens ont donc tendance à supposer qu’il n’y a pas besoin de gilets de sauvetage dans d’autres activités en eau libre. Et les enfants plus âgés ont également été touchés par les circonstances de l’année Covid, a-t-elle déclaré, les ventes de bateaux ayant augmenté et, encore une fois, avec des parents profondément stressés et parfois moins capables de superviser.

Mme Hughes a déclaré que de nombreux parents qui ont été prêts à prendre des précautions extrêmes toute l’année pour éviter que leurs enfants ne soient exposés à Covid pourraient ne pas se rendre compte que statistiquement, la noyade tue plus de jeunes enfants – en 2019, 864 enfants de 18 ans et moins dans le Les États-Unis sont morts par noyade, contre environ 300 décès pédiatriques de Covid au cours de la pandémie.

Mme Hughes a dit qu’elle s’inquiète que les parents encouragent les enfants à croire que l’eau est amusante. Et elle a dit qu’il ne suffit pas de simplement les avertir des risques. Depuis que je lui ai parlé il y a deux ans, elle croit fermement en la valeur des cours de natation pour les jeunes enfants.

Certains «cours de natation» pour enfants peuvent en fait compter sur des dispositifs de flottaison ou sur le fait que les enfants nagent d’un adulte à l’autre – ce qui n’aidera pas nécessairement s’il n’y a pas d’adulte, a déclaré Mme Hughes. Et ces leçons ne peuvent transmettre que le message que l’eau est amusante, a-t-elle dit, sans l’avertissement qu’elle peut aussi être mortelle. Dans un e-mail, elle a écrit: «Lorsque les parents essaient de trouver un fournisseur de natation, en particulier pour le groupe d’âge le plus à risque (1 à 4 ans), la question la plus importante qu’ils doivent poser à l’instructeur de natation est:« Ces leçons enseigneront-elles mon enfant comment remonter à la surface et obtenir de l’oxygène de manière autonome ? »

J’ai également vérifié auprès du Dr Benjamin Hoffman, qui est le directeur médical du Tom Sargent Safety Center de l’hôpital pour enfants Doernbecher dans l’Oregon, et qui était l’un des auteurs de la déclaration de politique de l’American Academy of Pediatrics sur la prévention de la noyade, demandant, entre autres d’autres choses, s’il y avait de nouvelles recherches disponibles sur les stratégies efficaces pour assurer la sécurité des enfants. Il attend avec impatience les résultats d’une étude en Floride qui examinera l’efficacité des cours pour les enfants de 3 à 7 ans qui enseignent spécifiquement les techniques de survie dans l’eau au-delà des cours de natation standard, mais cette recherche ne fait que commencer.