Comment assurer la sécurité de vos enfants lors de la publication de photos de la rentrée scolaire

La GRC de l’Alberta rappelle aux parents d’être prudents lorsqu’ils partagent des photos d’enfants alors qu’ils retournent à l’école.

Bien que de nombreux parents aiment partager des photos célébrant le premier jour d’école de leur enfant, ces photos peuvent contenir des informations sensibles, a déclaré la GRC.

Les prédateurs peuvent utiliser le nom complet, le niveau, l’âge et l’école de votre enfant pour créer un faux sentiment de confiance avec votre enfant, a ajouté la police.

Leah Plunkett est l’auteur de Sharenting, un terme qui fait référence à la façon dont les parents et les adultes de confiance partagent des informations numériques sur les enfants, et membre du corps professoral de la Harvard Law School. Elle a parlé à CTV News Edmonton depuis son domicile dans le New Hampshire.

“Si vous partagez une photo de votre enfant pour le premier jour d’école et qu’il a son sac à dos licorne ou son cartable Baby Yoda, vous partagez avec le monde des choses qui sont importantes pour votre enfant. Des choses qui ont du sens pour eux », a-t-elle déclaré. “Et malheureusement, il y a des gens, parfois même au sein de nos propres réseaux, dont nous ne nous rendons peut-être même pas compte en tant que parents, qui pourraient utiliser ces informations de manière injuste ou même prédatrice envers nos enfants.”

Plunkett encourage les parents à ignorer complètement les photos de la rentrée sur les réseaux sociaux, mais si vous souhaitez partager ces images, elle a quelques conseils.

“Je vous encourage à ne pas utiliser le nom complet de votre enfant, à ne pas inclure son âge exact, j’obscurcirais toute information d’identification sur l’endroit où se trouve votre maison, et j’envisagerais fortement de ne pas être parfaitement clair sur sa note exacte ou l’emplacement de son école. ”

En plus de cela, la police suggère également aux parents d’avoir des conversations avec leurs enfants sur le danger des étrangers et de définir des mots sûrs et comment identifier les adultes de confiance.

Les conseils pour les enfants incluent de ne pas donner d’informations personnelles à quelqu’un que vous ne connaissez pas, demandez à un adulte de revoir toute photo avant de la publier en ligne, et si vous vous sentez mal à l’aise avec une interaction ou une activité, parlez-en à un parent ou à un adulte de confiance.

« Nous voulons nous assurer que la rentrée scolaire se déroule en toute sécurité. En connaissant les photos et les détails que nous publions en ligne, nous pouvons réduire le risque que les détails personnels de nos enfants soient utilisés pour exploiter leur sécurité et leur bien-être », a déclaré le gend. Lauren Mowbray, GRC de l’Alberta dans un communiqué écrit. “Les enfants se tournent vers nous en tant qu’adultes pour agir dans leur meilleur intérêt – à la fois en ligne et dans leur vie quotidienne.”



Avec des fichiers de Jessica Robb de CTV News Edmonton.