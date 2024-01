Comment Aryna Sabalenka a remporté son deuxième titre consécutif à l’Open d’Australie

MELBOURNE, Australie — Le premier service envoyé par Zheng Qinwen à Aryna Sabalenka lors de la finale féminine de l’Open d’Australie samedi a été renvoyé par-dessus le filet avec tellement de venin qu’il a presque dépassé la 12e place mondiale avant qu’elle ne puisse y enfoncer sa raquette. .

C’était ce signe familier d’intention immédiate de Sabalenka, quelque chose qui lui avait été très utile cette quinzaine à Melbourne Park. Cela ne laissait également aucun doute sur le joueur qui dicterait les conditions de ce match.

Pendant 75 minutes, Sabalenka a intimidé son homologue chinoise, se frayant un chemin vers la gloire de l’Open d’Australie pour la deuxième fois en autant d’années. Son triomphe 6-3, 6-2 sur Zheng a couronné l’une des courses les plus dominantes vers un titre de Grand Chelem dans l’histoire du tennis, avec Sabalenka un parfait 14-en-14 en sets, perdant seulement 31 jeux en route vers le titre.

Sabalenka, 25 ans, n’a jamais accordé à Zheng, finaliste majeur pour la première fois, un moment de détente. La numéro 2 mondiale s’est régalée de son service, ce même service qui s’est avéré le plus grand atout de Zheng dans son parcours vers la finale. Si Sabalenka n’a pas réussi à frapper une balle presque irrécupérable, ce n’était qu’une question de secondes avant qu’elle ne contrôle le point et que son adversaire se précipite derrière la ligne de fond.

Zheng, 21 ans, n’avait aucune réponse à cette attaque. Au lieu de cela, le barrage de l’autre côté du terrain a semblé lui épuiser sa confiance. Elle a commis six doubles fautes, dont trois lors de son premier jeu de service du deuxième set, offrant un autre break immédiat à Sabalenka.

Quand ce fut au tour de Sabalenka de servir, la finale ne parut que plus unilatérale. Elle a remporté 84% des points dans lesquels elle a décroché son premier service et, mis à part son premier jeu de service, n’a abandonné aucune opportunité de break jusqu’au dernier match, lorsque ces satanés nerfs de point de championnat ont repris le dessus.

“Je suis sans voix en ce moment”, a déclaré Sabalenka après avoir obtenu le match pour la quatrième fois. “Je ne sais pas comment décrire mes émotions. Je suis super, super heureux et fier de tout ce que j’ai pu accomplir. Je dois juste continuer à me battre pour mon rêve et croire que mon père me regarde et est très fier de moi. “.

À partir du moment où Sabalenka a commencé à défendre son titre à l’Open d’Australie, il y avait un sentiment imminent d’inévitabilité : elle était une fois de plus destinée à être la dernière femme debout à Melbourne Park.

Bien qu’il ne soit pas rare que l’un des meilleurs joueurs du monde domine son adversaire du premier tour lors d’un grand chelem, la démolition 6-0, 6-1 de Sabalenka en 53 minutes contre la qualifiée allemande Ella Seidel ressemblait à une performance remarquable. En aucun cas elle ne souffrait des effets d’une gueule de bois à l’Open d’Australie, elle reprenait plutôt là où elle s’était arrêtée il y a 12 mois.

La tendance des matchs « clignez des yeux et vous allez le manquer » s’est poursuivie jusqu’aux demi-finales. Sabalenka n’a jamais concédé plus de trois jeux dans un set alors qu’elle s’est qualifiée pour les quatre derniers. Et tandis que l’Américaine Coco Gauff, quatrième tête de série, l’a testée en demi-finale, elle a relevé le défi de telle manière que presque tous les experts du tennis ont été convaincus qu’elle répéterait son triomphe de 2023 deux jours plus tard.

Il n’y a pas eu beaucoup de ces moments de pression lors de la finale de samedi, mais cela montre comment Sabalenka a réussi à mettre le résultat hors de tout doute avant que le soleil ne commence à se coucher sur la Rod Laver Arena.

Sabalenka est devenue la première femme à répéter son titre de championne de l’Open d’Australie depuis sa compatriote biélorusse Victoria Azarenka en 2012 et 2013. EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIE ET ​​NOUVELLE-ZÉLANDE SORTIES

Le plus effrayant pour les rivaux de Sabalenka pourrait bien être qu’elle est encore un projet inachevé. Rares sont ceux, voire aucun, qui peuvent égaler sa puissance et son agressivité, mais savoir comment les contrôler et s’assurer qu’ils sont utilisés à son avantage plutôt qu’à son détriment est quelque chose qu’elle commence seulement à apprendre. Sa compréhension du moment où attaquer et du moment où jouer un tennis plus conservateur, d’une manière qui n’enlève rien à ses atouts évidents, a été démontrée lors de la finale de samedi.

Dans le premier set, Sabalenka est rapidement tombée dans un trou de 0-40 après avoir breaké pour prendre une avance de 2-0. Mais il n’y avait aucun signe de panique ou d’inquiétude. Aucun signe d’essayer de forcer quelque chose qui n’était pas là. Au lieu de cela, elle s’est sortie calmement des ennuis, enregistrant cinq points consécutifs pour éviter la pause.

“Je pense que Sabalenka est l’un des adversaires les plus coriaces que j’ai affronté”, a déclaré Zheng après le match. “C’est une joueuse vraiment agressive. Elle enlève le rythme par rapport aux autres joueuses.

“Il est si important d’organiser votre propre jeu de service [against Sabalenka], parce qu’elle a eu un très bon service. Mais je ne pouvais pas faire ça. »

Il a fallu du temps à Sabalenka pour apprendre qu’elle ne doit pas toujours prendre des risques inutiles en essayant de tracer les lignes à chaque coup de fond de court. Elle opte désormais parfois pour une approche plus calculée, forçant ses adversaires à commettre des erreurs – et cela s’avère encore plus efficace.

La plupart conviendraient que sa course au titre cette quinzaine a été encore plus impressionnante que la façon dont elle a réalisé l’exploit il y a 12 mois, mais dans cette campagne, elle a frappé exactement la moitié du nombre de vainqueurs qu’elle l’avait fait en 2023. Au lieu de cela, le mal était fait. en forçant ses adversaires à commettre des erreurs. Ce n’était pas différent en finale, Zheng ayant commis 32 erreurs forcées sur les deux sets, soit près d’un point sur trois.

Il est indéniable que Sabalenka est la joueuse la plus constante du circuit féminin depuis sa percée à Wimbledon en 2021. Depuis lors, aucune joueuse n’a remporté plus de matchs qu’elle sur la scène du Slam. Elle a participé aux quatre finales de sept des neuf derniers tournois majeurs, a disputé trois finales et en a désormais remporté deux.

Iga Swiatek continuera à porter le titre de numéro un mondial, mais Sabalenka a considérablement réduit l’écart au cours des 15 derniers mois. Et avec la trajectoire qu’elle semble suivre, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle ne l’usurpe.

“Je pensais que je ne voulais pas être ce joueur qui gagne [a Grand Slam] puis j’ai disparu”, a déclaré Sabalenka après la finale. “Je voulais juste montrer que je suis capable d’être constante et que je suis capable d’en gagner une autre.

“Maintenant, avoir deux titres du Grand Chelem m’a définitivement donné plus de confiance et de confiance en moi. Je suis là où je suis censé être, donc c’est vraiment important.”