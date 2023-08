Comment Ary Borges est revenu au Racing Louisville en héros de la Coupe du monde

SYDNEY — Le 24 juillet, le bruit des célébrations a pu être entendu depuis l’enceinte du terrain d’entraînement du Racing Louisville. Alors qu’Ary Borges marquait trois buts pour le Brésil contre le Panama lors de la Coupe du monde féminine, ses coéquipières du club ont célébré chacun comme s’ils les avaient marqués. eux-mêmes.

« Je regardais le match depuis mon bureau, près du vestiaire des filles, et elles criaient en regardant le match ensemble », a déclaré l’entraîneur-chef du Racing, Kim Bjorkegren, à ESPN. « Et j’étais tellement heureux pour elle. Ses coéquipières pensent aussi qu’elle est si talentueuse. »

À ce stade, Bjorkegren éclate de rire. « Mais aussi, ils disent, ah allez, Ari ! Tu dois arrêter ! C’est trop ! »

Les trois milieux de terrain titulaires du Racing ont leur propre groupe WhatsApp. C’est aussi un groupe d’élite : le milieu de terrain brésilien Borges, le milieu de terrain de l’USWNT Savannah DeMelo et le capitaine du club américain Jaelin Howell. « Nous envoyions des SMS sur le chat de groupe après qu’elle ait marqué ses trois buts », a déclaré Howell à ESPN. « Et il y a toujours des plaisanteries et tout ça, mais j’ai juste dit ‘félicitations’. C’était tout simplement irréel de la voir vivre son rêve. Et tout ce qu’elle a dit plus tard, c’est « Je suis toujours incrédule ». Elle est tellement humble. »

Ary Borges a marqué un triplé pour le Brésil contre le Panama lors du match de phase de groupes contre le Panama. (Photo de Brendon Thorne – FIFA/FIFA via Getty Images)

Neuf jours plus tard, lorsque le Brésil de Borges était éliminé, ils revoyaient leur coéquipier en larmes. Ils l’ont vue pleurer des larmes de joie lorsqu’elle a marqué son premier match contre le Panama, et les ont vu couler à nouveau lorsque le Brésil a subi sa sortie surprise contre la Jamaïque. Ses amis étaient déçus de la fin du parcours de Borges en Coupe du Monde, mais à son retour aux États-Unis, il était de retour aux affaires. La NWSL est revenue avec un match à domicile contre Angel City le 19 août – Borges a joué les 90 minutes complètes lors d’un match nul 1-1 – ses coéquipières ne sont pas seulement ravies de la retrouver. Ils sont également pleinement conscients que le monde sait désormais qui elle est.

« Je le regardais en pensant, est-ce qu’elle va trop bien ? » dit Bjorkegren en riant. « Je veux dire, c’est comme si tu devais arrêter ! Nous voulons te garder ici à Louisville ! »

Le tour du chapeau de Borges a été l’un des moments forts de la Coupe du monde. Elle est également entrée dans l’histoire en devenant la première joueuse brésilienne – homme ou femme – à réussir un tour du chapeau lors de ses débuts en Coupe du monde, gravant ainsi une page de Sélection une histoire que ni Pelé ni Marta n’ont réussi. Mais pour ceux qui ont suivi le parcours du joueur de 23 ans, cela n’est pas une surprise. Le Racing l’a signée en décembre 2022, après avoir suivi ses progrès pendant un certain temps. Le recrutement chez Racing combine les talents vus à l’œil humain – à la fois de Bjorkegren, de contacts et de leur propre équipe de recrutement – ​​ainsi que leur base de données de statistiques.

« Je ne me souviens pas qui l’a vue en premier, mais j’ai beaucoup regardé le championnat brésilien », dit Bjorkegren. « Je pense que c’était la même chose que le football masculin il y a 20 ou 30 ans au Brésil, je ne sais pas, où l’on pouvait trouver des joueurs que les gens ne connaissent pas beaucoup. C’est un peu similaire en ce moment au Brésil qui on peut trouver de bons joueurs, pour moins d’argent. »

Borges avait déjà laissé un héritage durable dans le football national brésilien. Elle a grandi en jouant pour les jeunes de Santos, en compétition aux côtés de garçons, puis a rejoint le Centro Olimpico – jouant dans une tranche d’âge quatre ans plus âgée qu’elle – avant d’être reprise par Sport Recife en 2017. Elle a passé un an avec Sao Paulo en 2019 où elle s’est rapidement imposée comme l’une des favorites des fans, mais Palmeiras l’a recrutée en 2020.

Elle a marqué le premier but de Palmeiras lors de leur finale de la Copa Libertadores Femenina contre Boca Juniors le 29 octobre 2022 et les a aidés à remporter leur victoire 4-1. Elle faisait également partie de l’équipe brésilienne qui a remporté la Copa América Femenina en juillet 2022, marquant son premier match lors de la victoire en demi-finale contre le Paraguay, puis jouant un rôle clé en battant la Colombie 1-0 en finale.

Pendant ce temps, Bjorkegren et Louisville regardaient.

« J’ai aimé sa première touche et le fait qu’elle ait déplacé le ballon avec les deux pieds », dit Bjorkegren. « Elle pouvait facilement changer de jeu dans les deux sens, ce qui signifie qu’elle avait presque tout ce que je recherche. Et puis quand nous avons regardé les statistiques, à chaque match, c’est elle qui a le plus couru. »

Bjorkegren a choisi les cerveaux des entraîneurs suédois qu’il a connus dans le championnat brésilien. Le Brésil a également affronté la Suède et la Norvège lors de matches amicaux. « J’ai eu le regard d’autres entraîneurs et je pense que ce sont au total quatre autres entraîneurs qui m’ont également donné de bons retours. Je connais une joueuse brésilienne avec qui elle a bien joué. Alors bien sûr, je lui ai posé des questions sur sa personnalité, et elle n’a fait que J’ai eu de bonnes choses à dire à son sujet : elle est toujours passionnée par son jeu et travaille dur. »

Au moment de l’annonce de la signature, le Racing l’a décrite comme une « milieu de terrain box-to-box », mais a également souligné sa polyvalence, avec sa capacité à jouer sur les deux côtés et devant. « Elle est vraiment bonne avec son timing », ajoute Bjorkegren. « Je pense qu’elle peut jouer en six, en huit, en dix – elle est polyvalente. »

Borges est arrivé dans sa nouvelle maison fin janvier. Ses nouvelles coéquipières n’ont pas eu à attendre longtemps pour constater ses compétences remarquables puisqu’elle a marqué un but scandaleux lors de sa première séance d’entraînement. « Elle a marqué un coup de pied de vélo et nous avons dit: ‘Oh, le Brésilien est dans le bâtiment' », a déclaré sa coéquipière du Racing, Jess McDonald.

Howell se souvient de ses premières impressions sur Borges. « Elle était visiblement un peu calme et ne connaissait pas beaucoup l’anglais, donc mes premières impressions étaient uniquement sur la façon dont elle jouait, et on pouvait immédiatement voir à quel point elle était intelligente et créative. »

Bjorkegren ajoute : « Peut-être que j’étais assis un peu plus avec elle au début, juste pour regarder des vidéos et essayer de lui expliquer les choses, mais elle a appris très vite. »

Mais ce sont ses débuts qui ont le plus surpris Bjorkegren. « Je me souviens du premier match qu’elle a vraiment joué pour nous, et je me souviens avoir pensé qu’elle travaillait si dur pour nous », a-t-elle ajouté. « Je l’ai vu de mes propres yeux, puis j’ai vu les numéros GPS et je me suis dit : « Oh merde ! » Elle avait le numéro le plus élevé de toute l’équipe. »

Lors de son deuxième match pour le Racing contre le Washington Spirit, elle a marqué son premier but, une magnifique demi-volée du côté gauche de la surface, dépassant le gardien dans le coin supérieur droit. Il y avait aussi des qualités qui ne peuvent pas être captées par le GPS. « C’est juste son incroyable capacité à comprendre les scénarios et son QI sur le moment », a déclaré Beverly Yanez, entraîneur adjoint du Racing. Yanez ajoute que les qualités de Borges incluent « sa douceur, son flair, sa capacité à être bon dans les airs, sa capacité à voir différentes passes ou sa capacité à tirer au but ».

« Elle a un flair brésilien, mais elle sait aussi garder les choses très simples dans la manière dont elle peut connecter les passes et nous faire passer d’une ligne à l’autre », ajoute Howell.

Et puis est arrivé ce soir du 24 juillet où Borges a réalisé une performance presque parfaite contre le Panama lors de sa victoire 4-0. Elle a marqué son premier but après 18 minutes, en plaçant une tête au deuxième poteau dans le coin inférieur. Alors qu’elle s’enfuyait pour célébrer, elle a été submergée par l’émotion.

« Quand j’ai marqué le premier but, je me suis rappelé de mon parcours pour y arriver », a déclaré Borges après le match. « Je n’aurais pas pu l’imaginer dans mes rêves les plus fous. »

« Quand nous avons vu Ari devenir ému, comme ça, cela nous a tous rendus émus. » dit Howell. « Tout simplement parce que nous voyons le travail qu’elle fait jour après jour. »

Mais il y en avait deux autres à venir. Son deuxième l’a vue frapper un rebond sur sa propre tête, puis se diriger vers un troisième alors qu’elle brisait le piège du hors-jeu du Panama. « Tout le monde est devenu fou sur le terrain d’entraînement. C’était tout simplement irréel », dit Howell.

Borges a ensuite complété le tout en offrant une passe décisive sur l’autre but du Brésil, le troisième. C’était un effort magnifiquement conçu alors qu’ils tiraient le Panama hors de position, Borges talonnant Bia Zaneratto, qui terminait parfaitement dans le haut du filet panaméen.

« Cela a vraiment montré sa vision et son altruisme », dit Howell. À la 75e minute, elle a été remplacée par leur plus grande joueuse de tous les temps, Marta. « Je suis très heureuse pour elle », a déclaré Marta. « Marquer trois buts lors de ses débuts n’est pas facile, elle a eu de la chance. Elle a même donné une passe décisive, donc cela fait presque quatre buts. J’ai été honoré de prendre sa place. »

Borges a bien sûr été nommé Joueur du match pour cette performance. « La journée a été pleine d’émotions », a déclaré Borges. « Je pense que j’ai eu tous les hauts et les bas qu’un être humain peut avoir. J’étais très heureux. J’étais très nerveux. J’ai pleuré. J’ai souri. Si quelqu’un me disait avant que j’allais marquer trois buts pour mes débuts, je leur auraient ri au nez. C’est un jour spécial, mais ce n’est que le début d’une longue marche qui nous attend. »

Cette promenade a pris fin prématurément deux matches plus tard, lorsqu’ils se sont inclinés face à la France 2-1, puis ont fait match nul 0-0 contre la Jamaïque.

C’était donc de retour chez elle à Louisville, et de gérer le chagrin en se recentrant sur les tâches domestiques. Bjorkegren a hâte de reconstituer son unité de milieu de terrain. « Je pense que c’est le milieu de terrain le plus talentueux du monde, je dirais », a-t-il ajouté. « Nous avons mon capitaine Jaeden Howell, Borges en huit et ensuite DeMelo en 10. L’âge moyen est de 23 ou 24 ans. C’est vraiment amusant de travailler avec eux et ils avancent tout le temps. Ils’ ce sont des joueurs de classe mondiale.

Howell ajoute : « Nous sommes également devenus assez proches du terrain, mais je pense que cela est en partie dû au fait que nous savons que nous avons quelque chose de spécial et que nous sommes vraiment excités. En tant que milieu de terrain, nous essayons de être l’un des meilleurs au monde et je pense qu’avec le talent que nous avons, nous pouvons y parvenir.

« Avant qu’elle parte, nous plaisantions et je me disais : ‘ton anglais est si bon, ne l’oublie pas quand tu vas à la Coupe du monde !’ Et puis quelques semaines après le début de la Word Cup, elle a fait une blague à Sav, évidemment en anglais, par SMS, et c’était super drôle et ça m’a juste surpris ! Elle n’avait pas du tout perdu le contact avec son anglais, elle était continuer ainsi. »

Louisville comptait six joueurs à la Coupe du monde. Alex Chidiac est avec l’Australie dans son incroyable parcours vers les demi-finales. Uchenna Kanu a réalisé une brillante Coupe du monde avec le Nigeria en attaque, Wang Shuang a bien joué pour la Chine, DeMelo a été éminent pour les États-Unis, tandis que Thembi Kgatlana a illuminé la compétition pour l’Afrique du Sud. Et puis il y a Borges.

« Vous m’entendrez répéter encore et encore à quel point Ari est spéciale et sa capacité à créer avec le ballon », a déclaré Howell. « C’est une joueuse tellement intelligente, c’est pourquoi il est si amusant de jouer avec elle. »

Au cours des prochaines semaines, le groupe va se reconstituer et Borges fera partie de ce formidable trio de milieux de terrain après une Coupe du Monde qui s’est terminée sur une déception, mais avec sa propre tranche de l’histoire du Brésil.

« Elle travaille tellement dur », dit Bjorkegren. « Je ne vois pas ce qui peut l’arrêter. C’est un très grand talent, et elle s’améliore tout le temps. Elle travaille tellement dur, et vous pouvez le voir avec la façon dont elle s’est améliorée et fait de mieux en mieux en défense. Elle est également excellente en défense. air. Dans mon esprit, elle va être l’une des meilleures joueuses du monde.