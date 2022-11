Comment arriver là où vous allez (et rester en bonne santé)

Si vous avez une maladie cardiaque

Ne vous déshydratez pas et ne vous fatiguez pas. Reposez-vous beaucoup, dit Ronald Krone, MD, professeur de médecine et de cardiologie à la faculté de médecine de l’Université de Washington à St. Louis. “Si vous vous sentez fatigué, trouvez quelqu’un pour porter vos bagages. Ne vous précipitez pas. Se déplacer dans un long aéroport peut être comme une épreuve de stress. Emportez le moins possible à bord, de sorte que vous n’ayez pas de mal à soulever quelque chose au-dessus de votre tête. Minimiser votre charge de travail.”

Si vous voyagez à l’étranger, accordez-vous une journée pour récupérer. “Vous ne devriez pas être sur un horaire de go-go”, dit Krone. “Prévoyez du temps pour vous reposer suffisamment et assurez-vous d’être bien hydraté.”

Ayez sur vous une copie de votre ECG. Si vous avez eu pontage cardiaqueobtenez une note de votre chirurgien. Cela devrait détailler le nombre de veines et d’artères qui ont été utilisées pour faire le pontage, dit Krone. Si vous êtes dans un pays étranger et que vous avez besoin d’un cathétérisme d’urgence, “le cardiologue à votre destination saura exactement comment effectuer le cathétérisme”, explique Krone. “Cela rendrait le tout beaucoup plus simple.”

Si vous prenez Coumadin et que vous serez à l’étranger un mois ou plus, envisagez de prendre des dispositions à votre destination pour faire vérifier votre sang. De nombreux pays exigent que vous consultiez un médecin local pour surveiller votre sang et rédiger une ordonnance si nécessaire. L’ambassade des États-Unis peut facilement prendre ces dispositions, dit Krone.