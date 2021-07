Comment arrêter les appels automatisés

Le dernier effort de la Federal Communications Commission – l’agence gouvernementale qui réglemente les communications – pour réduire les appels utilise une technologie appelée Stir/Shaken, qui est entrée en vigueur le 30 juin. Bien que cela n’ait rien à voir avec James Bond et les martinis, il est destiné à s’ajouter à l’arsenal de défenses contre les « méchants » qui trompent les gens.

Les Américains reçoivent des millions d’appels automatisés illégaux chaque mois, malgré les tentatives de l’industrie des télécommunications et des agences gouvernementales pour les arrêter.

La première étape de la FCC a été de fixer une date limite au 30 juin pour ce qu’elle appelle les « fournisseurs de services vocaux » (vous les connaissez en tant que compagnies de téléphone) pour enregistrer leurs efforts pour réduire le fléau des escroqueries Base de données d’atténuation des appels automatisés. Jusqu’à présent, plus de 1 500 d’entre eux l’ont fait, a indiqué la FCC.

À partir du 28 septembre, les compagnies de téléphone doivent refuser les appels des fournisseurs qui ne se sont pas inscrits auprès de la FCC

Au centre de l’effort se trouve Stir/Shaken, la technologie qui vise à vérifier les appels lorsqu’ils transitent par les réseaux jusqu’aux destinataires. (Le nom Stir/Shaken est dérivé de Secure Telephone Identity Revisited and Signature-Based Handling of Asserted Information Using Tokens. Vous pouvez voir pourquoi ils ont utilisé le surnom.)

« C’est un bon jour pour les consommateurs américains qui – comme nous tous – en ont assez des appels automatisés frauduleux illégaux », a déclaré Jessica Rosenworcel, présidente par intérim de la commission. dans un communiqué du 30 juin.

Mais elle a averti qu’il n’y avait « pas de solution miracle dans la lutte sans fin contre les escrocs ».

Comment reconnaître une arnaque

L’industrie essaie de dissuader les infiltrés téléphoniques depuis des années. Les plus grands fournisseurs du pays, y compris T Mobile, AT&T et Verizon, ont annoncé en 2019 qu’ils expérimentaient Stir/Shaken. Des outils tels que des fonctions de bloc, ou des applications comme Robokiller, ont été créés pour résoudre le problème.