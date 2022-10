Comment arrêter la condensation sur mes fenêtres ? – Le soleil

Les températures FROIDES sont présentes presque toute l’année au Royaume-Uni et c’est pourquoi la condensation n’est pas rare.

Voici ce que vous devez savoir pour garder vos fenêtres sans condensation.

Qu’est-ce qui cause la condensation?

La condensation est causée par la vapeur d’eau dans l’air qui redevient de l’eau liquide.

Cela se produit lorsque l’air chaud s’accumule sur une surface froide et cela se produit régulièrement lorsque nous respirons, prenons un bain et une douche ou cuisinons.

Cela ajoute à la quantité de vapeur d’eau dans notre maison.

Normalement, l’air peut contenir toute l’eau que nous produisons chaque jour, mais un air plus froid ne peut pas absorber autant d’humidité.

Pendant les vagues de froid, l’excès de vapeur d’eau dans l’air se transformera en eau physique, apparaissant souvent sur des surfaces froides et visibles comme les fenêtres.

Comment arrêter la condensation à l’intérieur des fenêtres ?

Il existe plusieurs façons de réduire la condensation dans votre maison.

Ne vous souciez pas de l’achat d’équipements ou de solutions, car ce sont des moyens gratuits d’avoir une maison sans condensation.

Réduire le taux d’humidité dans votre maison

Le moyen le plus simple d’arrêter la condensation dans votre maison est de réduire le niveau d’humidité dans l’air.

Une façon d’y parvenir consiste à améliorer la ventilation de votre maison et à vous assurer que les ventilateurs d’extraction sont tous allumés lorsqu’ils en ont besoin.

Lorsque vous cuisinez, faites bouillir une bouilloire ou prenez une douche, assurez-vous que la porte de la cuisine ou de la salle de bain est fermée pour empêcher la vapeur de pénétrer dans les pièces plus froides et de se condenser dans l’eau.

Si possible, séchez vos vêtements à l’extérieur pour empêcher l’humidité de pénétrer ou essayez d’augmenter légèrement le chauffage, en gardant à l’esprit que l’air plus chaud peut retenir plus d’eau avant qu’il ne se condense.

Solution de vinaigre

Vous pouvez également essayer une solution maison qui nettoiera vos vitres de la condensation.

Tout ce que vous avez à faire est de mélanger deux tasses d’eau avec deux tasses de vinaigre et quelques gouttes de liquide vaisselle.

Versez le mélange dans un flacon pulvérisateur et passez-le par-dessus la fenêtre.

Ensuite, essuyez-le simplement avec un chiffon doux et laissez sécher le verre.

Si vous voyez encore de la condensation emprisonnée entre deux vitres à double vitrage, vous devrez appeler quelqu’un pour qu’il vienne réparer cela pour vous.

Les déshumidificateurs fonctionnent-ils vraiment ?

Une façon de réduire la condensation consiste à se procurer un déshumidificateur – un appareil qui aspire l’excès d’humidité de l’air.

Qui rapporte que les meilleurs modèles sur le marché sont bon marché et efficaces pour s’assurer que votre maison reste sans condensation.

Ils fonctionnent soit en absorbant l’eau et en la chauffant, soit en utilisant un filtre pour aspirer et refroidir l’air de votre maison.

Les deux méthodes ont le même résultat final : elles transforment l’humidité de l’air en eau réelle, qui est recueillie dans un réservoir intégré.

En extrayant l’humidité de l’air, les déshumidificateurs réduisent le risque que votre air se retrouve avec plus de vapeur d’eau qu’il ne peut en contenir.

Cela améliore à son tour la qualité de l’air et réduit l’humidité et la condensation dans votre maison.