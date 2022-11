Comment arrêter d’acheter des trucs et dépenser moins d’argent pendant la saison des fêtes

Cette saison des fêtes pourrait être une période effrayante pour certains : entre l’inflation (les prix ont augmenté de 8,2 % en un an) et l’incertitude économique pointant vers une récession potentielle, en plus de la reprise pandémique en cours, ce n’est peut-être pas le moment idéal pour penser à acheter un tas de merde.

Une enquête réalisée en 2019 par Ladder et OnePoll a révélé que les Américains dépensent en moyenne 18 000 dollars par an en articles non essentiels, y compris les services de streaming et les lattes, les trouvailles impulsives d’Amazon et les vêtements inutiles. Non seulement cela suffit-il pour acheter un semestre de frais de scolarité dans l’État pour votre futur étudiant, mais cela se traduit par beaucoup d’encombrement que vous devez gérer car les articles deviennent inutiles avec le temps. Les biens et services ménagers sont responsables de 60 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon une étude. Il semble que nous soyons plus conscients que jamais de ce fait — depuis la pandémie, les consommateurs veulent réduire leurs comportements d’achat inutiles.

Mais acheter moins de choses dont vous n’avez pas vraiment besoin n’est pas une question facile, et cela peut être un processus, car de nombreuses émotions enchevêtrées sont souvent derrière les achats. Pour certains, c’est une sortie amusante entre amis. Pour d’autres, il offre la sécurité et la sécurité de savoir que vous avez tout ce dont vous pourriez avoir besoin ou envie. Et pour d’autres encore, c’est une simple poussée de dopamine dans une vie qui peut parfois sembler banale. Pourtant, tout n’est pas égoïste – les gens augmentent leurs achats pour acheter des articles pour leurs proches pendant les vacances, bien que Stanford affirme que l’ensemble du processus entraîne 25% de déchets en plus.

Donc, dans votre voyage pour acheter moins de merde, faites preuve de patience et de grâce. Attendez-vous à un peu de lutte et à des progrès vers la perfection. Voici comment les experts recommandent de commencer.

Concentrez-vous sur un objectif sans achat qui compte pour vous

Comme la plupart des choses dans la vie, sans objectif concret, votre cœur ne sera probablement pas dans votre mission d’acheter moins. La coach financière Annette Harris, qui aide les gens à atteindre leurs objectifs de dépenses et d’épargne, demande d’abord à ses clients non pas ce qu’ils peuvent couper, mais ce pour quoi ils épargnent. “Fixez-vous cet objectif au lieu de simplement dire que je dois arrêter de dépenser”, dit-elle. Certains des objectifs de ses clients incluent l’épargne pour un acompte sur une maison, l’achat de meubles pour une nouvelle maison, l’épargne pour l’université pour leurs enfants, la préparation de payer en espèces pour voyager au lieu de le mettre sur une carte de crédit, l’élimination de la dette et réaliser un profit dans leur entreprise.

Des barrières surgissent encore. Un grand problème qu’elle voit rencontrer les clients est le désir de rendre leurs enfants heureux ou les conjoints qui ne sont pas sur la même longueur d’onde avec leurs objectifs d’épargne. Dans ces cas, elle suggère une réduction progressive des dépenses plutôt qu’un gel, ainsi que des conversations honnêtes avec votre famille sur l’intention derrière votre objectif.

Choisissez les articles dont vous avez besoin pour le long terme (Marie Kondo le dit !)

Marie Kondo – auteur, star de l’émission télévisée Netflix et célèbre experte en rangement – dit à Vox par e-mail : “Lorsque je fais un achat, je considère toujours l’intention que l’article aura dans ma vie.” Cette réflexion avant d’appuyer sur le bouton de paiement de votre e-cart est l’un des nombreux conseils des experts lorsqu’il s’agit d’acheter moins de merde.

Faites l’inventaire du nombre de vos achats récents qui ont été conçus pour un usage unique – une robe de cocktail que vous ne porterez plus après l’enterrement de vie de jeune fille d’un ami, une décoration de vacances qui ne durera assurément pas jusqu’à la saison prochaine. Ces articles font souvent partie des déchets qui finissent par être donnés, explique Kondo. « Les types d’achats qui se transforment souvent en encombrement sont des articles qui n’avaient généralement pas d’objectif précis au départ. Au fil du temps, ils deviennent encore moins utiles à mesure qu’ils sont de plus en plus abandonnés », dit-elle. «Lorsque vous achetez quelque chose pour une occasion ou une utilisation ponctuelle spécifique, cela peut souvent rapidement se transformer en encombrement. J’aime investir dans des articles de base destinés à durer longtemps, que ce soit dans ma garde-robe ou dans la décoration intérieure. Elle donne un exemple d’un placard qui peut être encombré de vêtements tendance qui se démodent rapidement, plutôt que de pièces intemporelles qui résisteront à l’épreuve du temps. Elle opte plutôt pour les neutres, les solides et les basiques.

Changez votre langage d’achat lorsqu’il s’agit de “vouloir” par rapport à “besoin”

Les mots sont suffisamment puissants pour avoir un impact subconscient sur vos habitudes d’achat. Tracy McCubbin, experte en désencombrement, PDG de dClutterfly et TikTokker qui a récemment publié un livre intitulé Faites de la place pour le bonheur : comment arrêter d’attirer l’encombrement et commencer à magnétiser la vie que vous voulez, dit que nous devons arrêter d’utiliser le mot “besoin” de manière incorrecte. “Comme dans ‘J’ai besoin d’une nouvelle paire de jeans. J’ai besoin d’une nouvelle veste. Je peux vous garantir que la plupart d’entre nous ont tous les jeans et vestes dont nous avons besoin. Au lieu de cela, nous devrions canaliser nos leçons de vocabulaire préscolaire qui nous ont appris à faire la distinction entre les désirs et les besoins : « ‘Je veux une nouvelle paire de jeans. Je veux une nouvelle veste. Une fois que vous changez de langue, l’objet cesse d’avoir autant de pouvoir sur vous. Cela cesse d’être une nécessité et commence à être une envie. Et une envie ne dure généralement que 20 minutes », dit-elle. “Ainsi, une fois que le sentiment est passé, il est plus facile de ne pas acheter l’article dont vous n’avez pas besoin.”

Prévoyez du temps d’attente pour freiner les achats impulsifs

Si l’achat impulsif est à l’origine de nombreux articles qui encombrent votre maison, il est temps d’instaurer une période d’attente avec un but, dit McCubbin. Elle recommande une période d’attente potentielle pour certains achats qui pourraient être plus importants, dans le but de freiner les achats impulsifs. “Cela vous donne le temps de faire des recherches pour voir si l’article en vaut la peine et si vous pouvez vous le permettre. C’est le début vers la création d’un cycle d’acquisition sain.

Certains des meilleurs achats impulsifs que vous pourriez immédiatement réduire, dit-elle, incluent des gadgets de cuisine pour lesquels quelque chose comme un simple couteau pourrait être utilisé, des appareils électroniques et des appareils qui semblent vous faire gagner du temps mais qui ne le sont pas, des vêtements qui ne le sont pas. t bien ajusté, soins de la peau et produits anti-âge, et plus encore : “Nous pensons qu’ils résoudront tous nos problèmes, alors nous achetons trop ces produits à la recherche d’une solution magique.”

L’achat impulsif peut également s’appliquer à l’achat pour les autres, même avec les meilleures intentions. Au lieu d’accrocher cette tasse hilarante ou cette paire de chaussettes amusantes à un parent ou à un ami lorsqu’une publicité sur les réseaux sociaux apparaît, envisagez de donner avec l’intention de supprimer des achats supplémentaires auxquels vous n’avez pas vraiment réfléchi. Faire une liste avant la saison des cadeaux, et même parler à votre destinataire de ce qu’il aimerait le plus avoir cette année, peut vous aider à donner dans les limites de votre budget et de manière plus significative.

Sachez quels articles vous avez déjà

Pouvez-vous vous rappeler, en ce moment, sans regarder, combien de chemises noires vous avez dans votre placard ? Si ce n’est pas le cas, il est temps de faire l’inventaire de ce dont vous disposez réellement pour éviter les dépenses inutiles, selon Harris. Elle dit aux clients de retourner tous leurs cintres à l’envers et de voir ce qu’ils n’ont pas porté depuis un an, afin de pouvoir retracer la source des dépenses inutiles pour des articles qu’ils n’aiment même pas ou ne veulent pas. Cela révélera également, dans certains cas, que vous “ne savez pas ce que vous avez actuellement dans votre maison”. Elle recommande également des placards de couleur assortie pour voir ce que vous avez, pour éviter d’acheter une autre chemise jaune lorsque vous en avez déjà quelques-unes.

Ashlee Piper, experte en développement durable et auteur de Give a Sh * t: Faites le bien. Vivre mieux. Sauver la planète. qui ne crée pratiquement aucun déchet, recommande les «notes de besoin», qui consistent à répertorier les éléments dont vous aurez besoin pendant une période donnée. Ensuite, elle réfléchit à d’autres moyens d’obtenir cet article sans dépenser d’argent. « Pourriez-vous l’avoir d’occasion ? Pourriez-vous l’emprunter à un ami ? Avez-vous quelque chose qui sert déjà à cette fin? Pourriez-vous l’obtenir gratuitement dans vos groupes gratuits ? Avez-vous une carte-cadeau, ou un crédit en magasin, où vous pouvez l’utiliser pour l’acheter neuf dans un magasin ? » Elle dit que « prendre de l’avance sur la planification » est la première étape.

Faites une pause pour évaluer vos habitudes d’achat

En 2013, Piper a entamé sa première année « sans dépenses », lorsqu’elle a fini par économiser 16 000 $. Elle a toujours acheté des produits d’épicerie, des réparations et des produits de première nécessité, et elle a toujours acquis les articles qu’elle voulait, mais au lieu de les acheter, elle s’est penchée sur les magasins d’occasion ou les groupes de médias sociaux, et a recyclé ou réutilisé quelque chose qu’elle avait déjà.

Depuis lors, elle a guidé d’autres personnes à travers des défis sur les réseaux sociaux sous le hashtag #nonewthings, où environ 12 000 personnes se sont inscrites lors de son dernier défi d’un mois en juillet. Elle dit à Vox : “Certaines personnes le font juste pendant une semaine et glanent beaucoup d’idées intéressantes.”

En cours de route, elle a remarqué que creuser les émotions derrière les habitudes d’achat est la clé du changement. Elle compare le shopping à un régime – vous restez sur le wagon jusqu’à ce que vous passiez une mauvaise journée, puis vous rompez votre plan. “La même chose pour moi s’est produite avec le désir de parcourir et de magasiner, en particulier en ligne.” Elle dit que les émotions fortes et faibles, ainsi que l’ennui et même la procrastination étaient les causes profondes des dépenses excessives pour elle. Elle fait également un signe de tête au fait que le gel des dépenses peut être plus difficile dans les familles nombreuses, comme celles qui ont plusieurs enfants, où vous achetez également des articles pour les autres.

En plus d’atteindre ces objectifs, Piper dit qu’il y a un indicateur concret de succès avec un gros gain : “Lorsque les clients se sentent moins anxieux… la vie change dans son ensemble, et vous êtes dans un espace physique et mental différent.”

Cette diminution de votre propre anxiété et vos progrès vers vos objectifs financiers qui vous tiennent à cœur seront sans aucun doute un cadeau pour ceux qui vous entourent en cette saison des fêtes et vous seront très utiles dans les mois à venir malgré la volatilité de l’économie.

Alexandra Frost est une journaliste indépendante à Cincinnati, spécialisée dans les sujets liés au mode de vie, à la santé et au bien-être et à la parentalité.

