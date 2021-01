Parce qu’il est difficile de se sentir déprimé quand tout va si bien. Après avoir quitté les romans de trois ans avec une chérie du lycée Laurent Claude Gaudette et acteur Levi Meaden, le diplômé de Campbell Hall est depuis un an dans une relation avec un acteur de 25 ans Luke Benward.

Ensemble, ils ont récemment bouclé le court Garçons (réalisé par Benward) et travaillent dur, jouant et produisant le thriller Ne vous déconnectez pas. « Vous regarder créer est quelque chose de spécial », a-t-elle écrit dans un hommage Instagram d’octobre, « et je sais que ce n’est que le début. J’ai hâte de continuer à grandir, à construire, à créer et à réussir ensemble. »

Avec Famille moderne Après avoir terminé sa série de 11 saisons, l’actrice, qui a suspendu ses études à l’UCLA pour se concentrer sur sa carrière, envisage toutes les opportunités qui se présenteront à elle.

«C’est assez insensé d’avoir passé la moitié de ma vie dans la série, mais ça a vraiment été une expérience incroyable pour moi», a-t-elle partagé sur Bonjour Amérique en 2019. «Je travaille avec des gens formidables, et honnêtement, je suis très reconnaissant pour tout ce que j’ai fait et pour toutes les personnes que j’ai rencontrées. C’est essentiellement une famille avec laquelle j’ai grandi – l’équipe, les acteurs, tout le monde – donc c’est fou de faire quelque chose aussi longtemps parce que la plupart des émissions ne durent pas aussi longtemps, et nous avons tellement de chance que nous en avons. «