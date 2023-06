Comment Ariana Madix de Vanderpump Rules remporte le Scandoval

La chose la plus réelle à propos du documentaire à succès de Bravo devenu une véritable affaire de crime Règles de Vanderpump est quelque chose que personne ne peut réellement dire devant la caméra : le véritable travail de chacun dans la distribution est de créer une excellente télévision.

Techniquement, le spectacle a commencé avec la vanité qu’ils avaient d’autres emplois : travailler au Sexy Unique Restaurant de Lisa Vanderpump, alias SUR. Malheureusement, les rêves de longue date de ces personnes attirantes d’être acteurs, écrivains, musiciens ou quoi que ce soit étaient extrêmement peu susceptibles de se réaliser à leurs propres conditions, en partie grâce à leur vie personnelle désordonnée. Au fil des ans, et à chaque saison qui passait, il est devenu de plus en plus clair que les membres de la distribution acquéraient une véritable renommée grâce à la série elle-même, entièrement grâce à ces vies personnelles désordonnées. Cependant, ils ne pouvaient pas le reconnaître, car cela briserait l’illusion que ces personnes n’étaient que des serveurs et des barmans dans un restaurant acronyme.

Et rien n’a brisé cette illusion, ni l’étrange économie de la série et de ses activités annexes, tout comme le « Scandoval » – une affaire cachée à la vue entre les membres de la distribution Tom Sandoval et Raquel Leviss qui a rompu la relation de neuf ans. entre Sandoval et sa petite amie Ariana Madix.

Scandoval a tourné Règles de Vanderpump dans le joyau de la couronne de Bravo. La finale a réuni 4,1 millions de téléspectateurs combinés de Bravo et Peacock, une série record. VanderpumpL’augmentation du nombre de téléspectateurs a apporté plus de visibilité médiatique et d’attention commerciale à Madix et à ses membres de la distribution, le succès insaisissable hors caméra qu’ils poursuivent tous ensemble.

Cette chose terrible qui est arrivée à Madix a, en même temps, été la meilleure chose pour les entreprises collectives de la distribution et la sécurité de l’emploi. Être témoin de la ruée des acteurs et du désastre personnel de Rumpelstiltskin Madix vers l’or est une télévision à la fois étrange et satisfaisante. C’est la série la plus claire qui soit sur son propre artifice, comment la télé-réalité est faite, comment elle fonctionne et à quel point elle peut être lucrative.

Oh non, cette chose terrible s’est produite – ici, pleure dans de l’argent

Avant la réunion, les bandes-annonces ont promis que l’événement en trois parties serait plein de révélations. Dans le premier épisode de retrouvailles, Madix et Katie Maloney ont révélé qu’ils avaient réalisé environ 200 000 $ de ventes de produits en ligne attachés à leur sandwicherie encore non ouverte, Something About Her.

« Nous allions toujours faire du merch dans le magasin, et nous pensions que c’était quelque chose que nous ferions, comme, sur la route », a déclaré Madix à Andy Cohen. « Mais ensuite, les gens disaient ‘Comment pouvons-nous vous soutenir ?’ Et donc nous l’avons lancé tôt.

Le soutien à Madix s’est également manifesté dans une interview avec le New York Times, une invitation au dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche, une publicité pour le grand magasin bougie Bloomingdale’s, un faux déménagement de la maison qu’elle partage avec Sandoval sponsorisé par SoFi, un coulée selon la rumeur Danser avec les étoiles, et, entre autres avantages, un Regardez ce qui se passe en direct entretien solo avec Cohen lui-même. Madix sortirait également avec un nouvel homme nommé Daniel Wai, un influenceur de fitness musclé. De plus, avec tout ce gâchis qu’elle a enduré, il semble que son statut de membre de la distribution de la prochaine saison de Règles de Vanderpump est tout sauf cimenté – même si le casting négocie toujours de nouveaux contrats. Madix est devenu le favori des fans. Les gens voudront voir sa vie après Sandoval.

Madix n’est pas le premier Bravolebrity à utiliser une émission pour promouvoir sa propre entreprise; c’est un peu tout le jeu. Sa productrice et patronne de l’émission, Lisa Vanderpump, est passée maître dans l’art de vendre ses restaurants et son vin. Mais Madix pourrait être le premier Bravoleb à atteindre ce niveau de succès financier et culturel par quelque chose comme un accident. Comme toute bonne tragédie, il est presque normal que le scénario durable de son ex Sandoval dans la série ait été ses multiples tentatives infructueuses pour devenir plus légitimement célèbre, si célèbre qu’il n’aurait plus besoin de la série.

Les fans ont choisi Madix dans les retombées, et l’indignation contre Sandoval les a poussés à soutenir Madix de manière quantifiable (ventes de marchandises) et non quantifiable (renommée). La récompense pour être une partie lésée sur Bravo est assez belle – bien plus que d’être l’homme qui a fait du tort.

Les autres membres de la distribution de Madix ont également commencé à resserrer les rangs derrière elle. Dans les deux premiers épisodes de la réunion, Lala Kent et DJ James Kennedy ont été les anti-Sandovalers les plus virulents. Ils se moquent de lui à chaque tournant et ont même réprimandé les patrons Lisa Vanderpump et Andy Cohen lorsqu’on leur a dit de le refroidir.

Certes, il est très facile de voir que Madix est la partie lésée, mais vous ne pouvez pas non plus ignorer qu’il incombe à Vanderpumpers de provoquer un drame, d’être désordonné et, dans ce cas, d’avoir des émotions plus grandes que nature à propos de Sandoval et Leviss. Kent, avec l’acteur Scheana Shay, est récemment apparu avec Madix dans une publicité UberEats qui sourit à la nouvelle «liberté» de Madix. Kent a également vendu des produits «Envoyez-le à Darrell», une référence à Leviss la menaçant légalement de cesser et de s’abstenir. Kennedy, longtemps détesté, est désormais perçu comme un favori des fans, le n°1 du groupe. Maloney, un partenaire de la sandwicherie, tire profit de ces ventes de marchandises.

A l’écran, l’histoire est simple : Madix et ses amis détestent Sandoval. Mais hors écran, ces personnes sont aussi ses collègues. Sa rupture est devenue pour eux un moyen de tirer profit. Sur Bravo, la misère personnelle est une marée qui soulève tous les bateaux.

Lisa Vanderpump ne veut pas avoir à choisir un camp

L’affaire de Sandoval et Leviss a également profité à Vanderpump elle-même. L’ancienne reine des abeilles Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills produit le spectacle, et Scandoval a sorti le spectacle de son accalmie et dans un pic d’audience. Dix saisons après, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour avoir un morceau de Règles de Vanderpump.

Même si Vanderpump joue un rôle dans l’orchestration des machinations et des drames de sa série, elle se présente également comme une figure maternelle.

Dans l’épisode final, il y a un moment où Sandoval vient chez elle et cherche du réconfort auprès de Vanderpump. Logiquement, cela a du sens car elle est là depuis le tout début et l’a encadré. Elle lui a depuis longtemps créé des opportunités, tant personnelles que professionnelles. Sur le canapé de son domaine, il pleure si agressivement que cela invite à un examen minutieux de sa propre authenticité, puis se relève et continue de pleurer tout en regardant par l’une des belles fenêtres de Vanderpump et dans son vaste jardin. Il pleut, et il pleure, et elle le regarde pleurer. Vous pouvez presque voir Vanderpump se rendre compte qu’il s’agit d’un moment télévisé parfaitement déséquilibré, et elle prend une fraction de seconde – peut-être analyser comment elle sera perçue, comment ne pas gâcher la prise de vue, comment faire une meilleure télévision – avant de se rendre là-bas pour le consoler.

De nombreux restaurants de Vanderpump – SUR, Villa Blanca et le Vanderpump Cocktail Garden à Vegas, entre autres – pourraient bénéficier du vacarme, mais elle a minimisé l’importance de l’affaire, affirmant que Sandoval et Leviss n’avaient en fait tué personne. (Peut-être que ce saut dans la logique est la raison pour laquelle Vanderpump gère un restaurant dans une émission de télévision au lieu d’être un avocat de la défense pénale.)

Elle a de nouveau demandé des têtes plus froides lors de la réunion, disant à l’acteur Lala Kent de ne pas appeler Sandoval « dangereux » et, comme Cohen, a souligné que « beaucoup d’autres personnes » de la distribution se sont trompées avant le Scandoval. .

Il convient de noter que Vanderpump détient également une participation financière dans le bar TomTom éponyme de Sandoval et Tom Schwartz. TomTom, qui a ouvert ses portes en 2018, a été sans cesse promu dans l’émission. Plusieurs épisodes ont été consacrés à Vanderpump, Sandoval et Schwartz pour conceptualiser, créer et enfin ouvrir le lieu de West Hollywood. Ses liens avec le nom de Sandoval peuvent expliquer pourquoi elle a été manifestement plus gentille avec Sandoval que le reste de la distribution depuis que le scandale a éclaté (un choix que les fans ont remarqué).

Sandoval a également semblé conscient de l’impact de sa liaison sur ses affaires personnelles (les fans ont bombardé son restaurant Schwartz et Sandy’s sur Yelp), et a essayé de faire ce qu’il pouvait pour changer le récit. Dans la deuxième partie de la réunion, il y a une longue séquence où il supplie les producteurs de parler avec Leviss hors caméra, et est irrité quand il est refusé. Il y a aussi un moment où l’animateur Andy Cohen demande à Leviss si elle a été entraînée par Sandoval. Et, à un moment donné, le copropriétaire de TomTom marmonne dans sa barbe qu’il perd la réunion.

Bien que voir Sandoval obtenir sa récompense soit une bonne télé-réalité, il y a une question de savoir si cela est réellement durable pour l’émission. Pour ceux qui sont financièrement investis dans son histoire – Vanderpump, Sandoval, Cohen et sans doute le reste de la distribution – les fans ne peuvent pas simplement détester Sandoval, ils doivent aimer le détester. La chose la plus difficile pour Règles de Vanderpump est de savoir comment maintenir cet élan avant la saison prochaine ou si c’est même possible.

D’une part, Vanderpump et Bravo ont besoin que les acteurs soient eux-mêmes, vicieux au point où les gens regardent. De l’autre, Vanderpump et Bravo et apparemment Cohen ont besoin que le casting reste en grande partie intact pour maintenir les cotes d’écoute. Même si les membres de la distribution détestent Sandoval et Leviss à la télévision, ils doivent également se rendre compte que Sandoval et Leviss sont très bons pour la renommée de tous. Et pour les téléspectateurs, tout cela devient une expérience télévisuelle étrange alors que vous regardez les frontières entre la performance et les affaires et la réalité se vaporisent à chaque image.

Étant donné que Leviss et Sandoval sont si détestés, les membres de la distribution ne rongeront pas leur peine pour filmer avec eux et risquent d’être perçus comme amicaux. Il est également possible que l’un ou les deux ne reviennent pas à la série (depuis que Scandoval a éclaté, Leviss a publié des déclarations sur les conséquences que cela a eu sur sa santé mentale). Et si les principaux coupables sont partis, qu’advient-il du drame central de la série ? Qu’en est-il des notes ?

Au cours de la réunion, peut-être pour atténuer certains des dégâts, Cohen a souligné que presque tous les membres de la distribution de la série avaient triché et qu’être si farouchement anti-Sandoval et Leviss les faisait passer pour des hypocrites.

Mais c’est Andy Cohen, et c’est Bravo, et c’est Règles de Vanderpump.

Cohen appelant le Règles de Vanderpump jetés pour hypocrites, c’est comme un maître de piste réprimandant ses clowns. Les gens viennent au cirque pour faire le clown, et Règles de Vanderpump est le cirque. Les cotes ne mentent pas. La réunion en trois parties non plus. VanderpumpLes stars de savent ce qui se vend et ce qui va les rendre célèbres. À travers le Scandoval, c’est probablement le spectacle le plus honnête (et le plus lucratif) qui ait jamais été.