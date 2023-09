Comment apprivoiser un quarterback sauvage comme Josh Allen ? 3 entraîneurs offensifs interviennent

ORCHARD PARK, NY — Au moment où Brett Favre est devenu un Viking du Minnesota, il avait déjà 40 ans et avait commencé plus de 300 matchs au cours de sa carrière dans la NFL. Il n’a jamais lancé moins de 13 interceptions ni connu une saison avec un pourcentage d’interception inférieur à 2,3 pour cent. L’entraîneur-chef des Vikings de l’époque, Brad Childress, aurait eu raison de penser qu’il ne serait pas capable de maîtriser la nature aventureuse du jeu de Favre.

Pourtant, à 40 ans, Favre avait le pourcentage de réussite le plus élevé de sa carrière et a totalisé 4 202 verges et 33 touchés. Il a fait tout cela en lançant sept interceptions et en ayant un pourcentage d’interception de 1,3, deux records en carrière.

Alors peut-être qu’il y a de l’espoir pour Josh Allen après tout.

Cette semaine, les revirements d’Allen sont à nouveau un sujet de discussion après avoir lancé trois interceptions et perdu un échappé lors d’une défaite de 22-16 contre les Jets lors du Monday Night Football. Il a assumé toute la responsabilité de la perte et s’est engagé à prendre de meilleures décisions. Ce sont des refrains familiers du quart-arrière de sixième année des Bills, devenu une star de la NFL en raison de sa capacité à prolonger les jeux et à réaliser des lancers que peu de gens peuvent réaliser. Ces mêmes qualités peuvent cependant causer les problèmes que le monde du football a vu lundi soir. Allen a mené la NFL en termes de revirements la saison dernière avec 19. Depuis le début de la saison 2019, Allen mène la NFL en interceptions (51) et en revirements (70).

Alors que le problème persiste, les questions persistent. Allen pourra-t-il réduire ses erreurs tout en conservant le style de jeu qui le rend si efficace ? S’il n’y parvient pas, peut-il gagner au plus haut niveau en jouant de cette façon ? Et quelle est la cause de tout cela en premier lieu ?

ALLER PLUS LOIN Josh Allen doit-il aider davantage la ligne offensive des Bills ?

Childress n’avait pas de message magique pour Favre qui lui faisait voir la lumière, mais c’était plutôt une combinaison de facteurs, à commencer par Leslie Frazier, qui était à l’époque le coordonnateur défensif des Vikings.

« Leslie est à sa manière inimitable, M. Rationnel, calme, aux manières douces, il prenait Brett à part et lui disait : ‘Hé, il n’y a rien de mal à lancer le ballon de temps en temps' », a déclaré Childress. «Cela remonte à Tony Dungy qui parlait de prendre soin du football et de lui retirer le football lorsqu’il était à Indianapolis. Peyton Manning était au premier rang et ses yeux levaient à peine, mais Tony avait l’intention de dire : « C’est bon de botter. Nous jouerons en défense. Peyton Manning voulait aussi faire chaque jeu, juste d’une manière différente d’un Favre ou d’un Allen.

Frazier a été le coordinateur défensif des Bills de 2017 à 2022, mais a quitté l’équipe cette intersaison. Les joueurs ont universellement loué son calme. On ne penserait pas immédiatement à Frazier comme quelqu’un qui pourrait avoir un impact sur le quart-arrière de la franchise, mais c’est le type de présence qu’il avait au Minnesota.

« Je n’ai aucun doute que si Leslie était là cette semaine, il l’aurait quelque part à l’arrière du bus ou dans l’avion, quelque part il aurait eu des mots significatifs pour Josh Allen qui lui auraient un peu calmé les eaux. « , a déclaré Childress. « Je n’ai aucun doute là-dessus. Je ne parle pas de Xs et Os. Je parle d’être un être humain.

« S’il y a quelqu’un qui pourrait redresser le navire ou calmer les eaux, ce serait bien Leslie. C’est juste comme ça qu’il est câblé.

La composante psychologique est aussi importante que les X et les Os dans le cas d’Allen. Ses chiffres sur les trois dernières saisons parlent d’eux-mêmes. Il est capable de jouer comme un candidat MVP quand il est dans son jeu. Mais une partie de ce qui le rend génial est ce qui peut le rendre sujet aux erreurs, un peu comme Favre. Cela peut être exaspérant d’être entraîneur – ou fan – de l’un de ces quarts-arrières.

« Je vais vous dire ceci, les hauts ne sont pas aussi élevés que les bas sont bas », a déclaré Childress. « Ça c’est sûr. Je sais qu’ils ressentent cela à Buffalo.

Childress regardait la défaite des Bills face aux Jets et réfléchissait à la longue liste de quarts qu’il avait entraînés au cours d’une carrière qui s’étendait sur plus de 40 ans. Il pensa à Donovan McNabb, en particulier au match au cours duquel McNabb s’était cassé la cheville contre les Cardinals de l’Arizona. Malgré une fracture à la cheville lors du troisième jeu du match, McNabb est resté dans le match et a lancé quatre touchés. Sa mobilité était sévèrement limitée, ce qui l’obligeait à remporter la partie avec sa poche.

« Ma conversation avec lui était la suivante : ‘Lorsque certaines de vos compétences sportives s’érodent à la fin de votre carrière, il vous incombe d’apprendre à jouer de la poche, ce que vous avez fait en seconde période et que vous pouvez faire si vous le souhaitez. »,Enfant. « Le problème est la façon dont ils sont câblés, la plupart d’entre eux savent qu’ils peuvent bouger leurs pieds et se déplacer et dans le cas de Josh, éviter un gars à la taille et continuer à bouger. Ensuite, il a les compétences de lancer pour l’accompagner. Vous ne voulez pas lui faire comprendre, mais la discrétion est parfois la meilleure partie du courage, n’est-ce pas ?

Le courage d’Allen n’est pas en question. C’est le cas depuis qu’il a battu Anthony Barr lors d’une victoire surprise contre les Vikings en tant que recrue. Mais même ce jour-là, Lorenzo Alexander, alors défenseur des passes des Bills, a déclaré: « Merci, mais ne recommencez pas. »

Depuis lors, Allen en a fait sa signature sur le terrain. Contre les Jets, il a tenté de repousser plusieurs défenseurs alors qu’il était à sept mètres du marqueur du premier essai. Pendant l’intersaison, Sean McDermott et Brandon Beane ont discuté de la nécessité pour Allen de limiter à quel point il se met en danger. Sa santé physique est un facteur, elle a également un impact sur la façon dont il joue ce poste.

« Les gars qui ont des qualités athlétiques, quand ils ont ça, c’est leur défaut », a déclaré Childress. « C’est formidable d’avoir cela dans votre trousse à outils. Le problème est que vous ne savez même pas que c’est dans votre cerveau, mais que vous dites par défaut : « Oh, urgence, je sors ou je sors. »



Josh Allen tente de faire obstacle à un défenseur lors de la défaite de lundi contre les Jets. (Elsa/Getty Images)

Kevin Gilbride a passé plus de 20 ans comme entraîneur dans la NFL. Il a entraîné des quarts comme Kordell Stewart, Mark Brunell et Eli Manning, entre autres. Au cours de sa carrière d’entraîneur, il a démonté le film pour fournir des notes à l’équipe de diffusion du Sunday Night Football. Il fait désormais la même chose pour les Manning pour leur Manningcast. Donc, non seulement il a vu beaucoup de quarterbacks différents au fil des ans, mais il a maintenant vu beaucoup d’Allen. Il se souvient de l’époque où il entraînait Stewart à Pittsburgh, où le personnel essayait de l’entraîner à faire de la course à pied une option de repli au lieu de son défaut.

« Vous n’êtes pas obligé de courir bon gré mal gré », a déclaré Gilbride. «C’est un peu ce que je vois avec Allen. Il cherche à partir trop tôt. Parfois, on n’a pas le choix et c’est une arme formidable. C’est un enfant grand, puissant et courageux. Parfois, cela devient presque une béquille dont on abuse.

Allen a couru six fois contre les Jets, mais cherchait également à décoller sur quelques-uns des cinq sacs qu’il a réussis. Entre ses courses, sacs et autres pressions, il a été touché 15 fois dans le match. Childress craignait souvent que la capacité de course de McNabb ne l’amène à « raccourcir » une lecture. Gilbride pense que cela pourrait arriver parfois avec Allen.

« Aaron Rodgers, il y a quelques années, en était arrivé au point où il était si bon dans les phases secondaires des voies et du mode scramble que j’avais l’impression que c’était ce qu’il recherchait plutôt que de lancer la balle à temps », Gilbride dit. « Il a eu une année terrible et je décomposais les matchs du Sunday Night Football pour Cris Collinsworth. J’ai juste dit : « Il est complètement détraqué ici. Il n’a plus de rythme. Il essaie de faire un gros jeu à chaque jeu. C’est un peu ce que fait Allen. Mais il le fait davantage en courant ou en courant puis en lançant.

Les entraîneurs ont tous des manières différentes d’essayer de faire comprendre à un joueur ce qu’est Allen. Ce n’est pas un message compliqué à transmettre. Allen sait qu’il doit prendre soin du ballon et il a entendu parler du désir de l’équipe qu’il protège son corps. Dirk Koetter, qui était coordinateur offensif pour les Jaguars, les Falcons et les Buccaneers avant de devenir entraîneur-chef de Tampa Bay, montrait les statistiques lors des réunions d’équipe sur les records de victoires-défaites des équipes qui remportaient la bataille du chiffre d’affaires.

« Les quarts-arrières ont les plus grandes chances de gagner le match pour vous, mais ils ont aussi les plus grandes chances de perdre le match pour vous », a déclaré Koetter.

« Vous aurez tout à voir avec la victoire ou la perte du match, car vous avez le pouvoir de choisir », a déclaré Childress. « Vous avez le ballon en main. »

Gilbride a déclaré qu’en regardant Allen en séries éliminatoires contre les Chiefs il y a deux ans, il avait vu un quart-arrière en rythme, un qui cherchait à battre Kansas City de la poche en premier et à courir s’il le fallait. Lorsqu’il a regardé vers la fin de la saison dernière et même lors de la pré-saison cette année, quelque chose avait changé.

« Il n’était pas dans le rythme », a déclaré Gilbride. « Il ne cherchait pas tout le temps à réussir les lancers. Il n’a pas sorti le ballon à temps.

Gilbride a déclaré qu’Allen devait redevenir meneur de jeu, où il distribue le ballon à ses meneurs de jeu. Pour le moment, il n’essaie pas de résoudre ses problèmes en lançant, ce qui gâche l’offensive. Il fournit également un plan de défense.

« J’enlèverais les lancers rapides à l’extérieur », a déclaré Gilbride. « À l’heure actuelle, il est beaucoup plus à l’aise de lancer des éléments clairs et faciles à lire en dehors des chiffres. Je jouerais autant de couvertures de quarts (que possible) pour le forcer à lire les trucs au milieu du terrain, le forcer à voir les hauts et les bas et à prendre des décisions. Je ne suis pas sûr du tout qu’il lit ces choses. C’est ce que je ferais pour le ralentir.

Cette semaine, Allen a fait référence au fait que les grands quarts ont la capacité de sortir des mauvais matchs. Ce n’est pas une tâche facile lorsque l’on joue à un poste qui est disséqué comme l’est le quart-arrière de la NFL. Allen a fait l’objet d’émissions sportives nationales toute la semaine, sa sortie difficile fournissant du fourrage à ceux qui pensent que son style de jeu est trop imprudent.

Mais le problème d’Allen n’est pas nouveau. Trouver la frontière entre confiance et insouciance est une chose à laquelle tous les quarts-arrières ont été confrontés.

« Andy Reid disait toujours à Donovan McNabb : « Continue à tirer. Continuez à tirer », a déclaré Childress. « Il ne faut pas les décourager. Vous voulez les encourager. Continuez à faire votre truc. Cela fait partie du package que vous avez acheté et que vous vouliez et qu’il a illustré au cours de ses premières années dans la ligue.

« Je ne pense pas qu’il sera moins timide. Ce n’est pas le Josh Allen que vous voulez. Vous voulez un gars agressif et fougueux. Mais vous voulez aussi du football situationnel.

C’est donc le prochain défi d’Allen. Peut-il effacer ce qui s’est passé lundi soir et rebondir contre les Raiders cette semaine ? Peut-il trouver un moyen de limiter la fréquence et la gravité des erreurs ?

« Bill Parcells m’a dit qu’à chacun de ces matchs, en tant qu’entraîneur, cela prend une part de vous », a déclaré Childress. « Il faut aussi un peu de joueurs. C’est une cicatrice ou une égratignure qui ne va pas disparaître. Il faut en tirer des leçons. Vous ne pouvez pas simplement ruminer là-dessus. C’est un jeu qu’il aura dans sa poche arrière pour le reste de sa carrière et j’espère que cela l’aidera pour le reste de sa carrière.

(Photo du haut de Josh Allen : Elsa / Getty Images)

