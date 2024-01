Comment apporter confort et chaleur à l’aménagement des espaces publics ?

Bibliothèque Winthrop / Architectes Johnston. Image ©Benjamin Drummond

Les espaces publics, qu’ils soient intérieurs ou extérieurs, publics ou privés, sont caractérisés comme des lieux de rencontres, d’opportunités et d’échanges d’idées ou de biens et, en fin de compte, ils constituent un élément clé de l’identité d’une ville. Cependant, avec l’essor d’Internet et des réseaux sociaux, nombre de ces fonctions ont migré vers l’environnement virtuel ou ont perdu une partie de leur pertinence. De plus, nous avons connu un revers dans les relations en personne pendant la longue période d’isolement qui a accompagné la pandémie. Face à ces défis, les architectes sont confrontés à la question fondamentale de savoir comment revitaliser ces espaces cruciaux pour la société, tout en comprenant leur importance vitale. Le design peut-il être la clé pour redonner vie aux espaces publics ? Comment pouvons-nous créer des lieux qui soient à la fois confortables pour tout le monde et pour personne ?

Bibliothèque de South Park / Architectes Johnston. Image Cortesia de Johnston Architectes

Le cabinet d’architecture Johnston Architects (JA), basée à Seattle, aux États-Unis, s’efforce de mettre en œuvre ce changement dans les espaces collectifs en incorporant des éléments traditionnels confortables des maisons unifamiliales et des espaces d’accueil dans le domaine des projets publics et des espaces à usage mixte. Cette transformation est une réponse à l’évolution des façons dont nous nous connectons et collaborons. L’objectif est clair : rendre les espaces publics plus accueillants, plus axés sur la communauté et, pourquoi pas, davantage comme des « maisons ». Nous avons discuté avec Lina Baker, associée certifiée NCIDQ chez JA et décoratrice d’intérieur, qui a partagé ses idées sur la façon dont son bureau donne vie à ces transformations et à des considérations importantes pour les designers.

En tant que designers, nous pouvons facilement oublier que nos maisons s’assemblent de manière organique, progressivement au fil du temps. Nous acquérons un buffet ici, une œuvre d’art là, une lampe ici, un tapis là – cette méthode fragmentaire donne lieu à des espaces qui semblent habités et uniques. Nous créons également chacun notre maison dans le contexte de notre propre identité, ce qui est un luxe que le design destiné au public ne nous permet pas. Lorsque nous concevons des espaces publics, nous devrions continuellement nous demander comment créer une partie du sentiment sur mesure d’une maison organisée, plutôt que d’utiliser le schéma de « correspondance » plus typique utilisé par les bureaux et les bibliothèques du passé.

Bibliothèque Winthrop / Architectes Johnston. Image ©Benjamin Drummond

Promouvoir le confort grâce à un design cohérent et éclectique

La conception d’un espace à usage commun ne doit pas toujours être minimale. En ce qui concerne le défi de superposer des matériaux, des textures et des couleurs pour favoriser le confort dans les espaces publics, Baker remet en question la notion de design commercial comme minimal et dépourvu d’identité. Elle préconise de commencer par un récit de conception fort et de développer une palette générale pour guider une conception cohérente, en encourageant les concepteurs à se visualiser dans l’espace et en visualisant des moyens d’introduire des éléments éclectiques et inattendus pour une mise en œuvre réussie. Soulignant l’importance de la variété, elle suggère de choisir des finitions ou des articles ayant un fil conducteur de similitude, mais sans correspondance directe, pour soutenir une expérience esthétique durable et soignée.

Prêter attention aux mots que nous utilisons pour décrire les espaces est également un excellent indicateur de l’approche par laquelle nous devrions commencer. Des mots comme « confortable » et « douillet » évoquent fortement un sentiment particulier et portent en eux des indicateurs sur la manière de piloter le design (par exemple, des meubles qui semblent plus doux et plus arrondis par opposition à des angles forts et des sièges fermes).

Bibliothèque Winthrop / Architectes Johnston. Image ©Benjamin Drummond

Équilibrer fonctionnalité, chaleur et durabilité

Dans le domaine de la conception d’espaces publics, l’équilibre délicat entre fonctionnalité, chaleur et durabilité est crucial. Lina Baker clarifie ce défi en déclarant : « En général, la fonction détermine la façon dont l’espace est positionné (par exemple, les espaces axés sur la communauté comme les centres de remise en forme par rapport aux espaces à usage solitaire comme les modules de coworking), et les aménagements de l’espace jouent un rôle important. rôle essentiel dans l’invitation à utiliser ces espaces. Elle souligne le rôle fondamental de l’éclairage dans ce contexte, affirmant qu’il s’agit de l’un des facteurs les plus importants pour façonner l’atmosphère générale et guider l’utilisation de l’espace. L’intensité et la conception de l’éclairage doivent être adaptées à chaque utilisation prévue de l’espace. « L’éclairage n’est réussi que lorsqu’il est associé à des finitions et à un mobilier soigneusement sélectionnés qui attirent les utilisateurs dans l’espace ; [they] doit refléter la fonction tout en conservant l’identité esthétique de l’ensemble du projet.

Baker souligne l’approche différenciée requise, reconnaissant que différents espaces, tels que les centres de remise en forme axés sur la communauté ou les espaces de travail partagés à usage solitaire, exigent des considérations de conception très distinctes. Elle souligne également la nécessité d’utiliser des finitions et des meubles de qualité commerciale, garantissant longévité et durabilité dans les espaces publics à fort trafic.

Bibliothèque de South Park / Architectes Johnston. Image Cortesia de Johnston Architectes

Comprendre l’utilisateur pour une conception inclusive et complète

Concevoir des espaces publics réussis nécessite également une compréhension du public pour garantir l’inclusivité. Ceci est particulièrement complexe pour les espaces publics, car vous concevez un espace qui sera utilisé par diverses personnes présentant de multiples caractéristiques physiques, éducations et antécédents, qui doivent en fin de compte se sentir à l’aise et se fondre dans l’environnement.

Par exemple, dans un scénario hypothétique, votre groupe démographique cible, composé principalement de professionnels émergents âgés de 25 à 35 ans, est plus susceptible d’être en grande partie valide et plus intéressé par les liens sociaux. Des groupes de sièges moelleux à des hauteurs inférieures et des tables communautaires plus grandes soutiennent la fonction sociale décontractée de ce groupe démographique. Cependant, pour répondre aux cas aberrants, fournir des sièges de salon plus hauts avec accoudoirs permet aux utilisateurs à mobilité réduite de vivre une expérience similaire dans le même contexte spatial. Les tables plus petites pour 2 et 4 personnes offrent une gamme d’expériences pour les moins enclins à la vie sociale et insufflent un élément de flexibilité dans l’espace.

Bibliothèque Winthrop / Architectes Johnston. Image ©Benjamin Drummond

La question se résume à savoir comment créer de l’équité dans un environnement, en répondant aux différents besoins spatiaux de tous les individus, puis en encadrant tous ces choix dans un concept visuel démographiquement approprié. Nous utilisons des valeurs disparates comme facteurs principaux car elles nécessitent souvent un examen plus attentif : des couloirs plus larges pour l’accès aux fauteuils roulants, des sols tactiles pour les malvoyants, ou même quelque chose d’aussi simple que des chaises plus larges pour accueillir des corps plus grands. Les espaces intérieurs sont transformateurs lorsque les utilisateurs peuvent interagir de manière transparente avec eux, sans avoir à prendre en compte leurs circonstances spécifiques, et cela quel que soit le public cible du projet.

Harmoniser un design durable avec des tendances en évolution

Le défi consistant à équilibrer les éléments de conception durables avec les tendances en évolution amène Baker à partager son point de vue sur la longévité du design. Elle plaide pour une position plus libérale, déclarant : « Un bon design perdure, même lorsqu’il s’appuie fortement sur une tendance ou un thème spécifique. » Baker estime que la force du concept et la capacité du concepteur à l’exécuter sont cruciales pour parvenir à un design durable.

Bibliothèque de South Park / Architectes Johnston. Image Cortesia de Johnston Architectes

Reconnaissant la nature cyclique des éléments de conception, Baker note que de nombreux éléments utilisés aujourd’hui dans les espaces intérieurs ont des racines historiques. Elle encourage les designers à faire confiance à leurs concepts, à explorer des versions sophistiquées d’options de conception et à incorporer des motifs modernes dans une conception globale bien pensée pour créer une personnalité et une distinction durables dans un espace.

Il est également intéressant de noter que bon nombre des éléments de design que nous utilisons aujourd’hui dans les espaces intérieurs sont apparus à maintes reprises tout au long de la longue histoire des intérieurs internationaux. Bien que l’application et l’esthétique globale varient, certains éléments de conception ont véritablement résisté à l’épreuve du temps. L’arcade incurvée actuellement en vogue est un merveilleux exemple d’un élément clé présent dans les intérieurs historiques datant dès le IIe millénaire avant JC et qui, lorsqu’il est bien appliqué, dans un contexte moderne, a eu une résistance légitime. Je pense que l’utilisation de motifs tendance dans un design global sophistiqué et réfléchi peut être un excellent moyen de créer une personnalité et une distinction durables dans un espace.

Bibliothèque Winthrop / Architectes Johnston. Image ©Benjamin Drummond

Flexibilité et adaptabilité

Ces deux caractéristiques devraient occuper une place centrale dans l’art d’orchestrer la conception des espaces à usage collectif. Ce faisant, l’utilisation de mobilier modulaire et mobile, ainsi que le contrôle du micro-éclairage facilité par des lampes de sol ou de table, permettent non seulement aux utilisateurs de personnaliser leur expérience mais encouragent également l’utilisation prévue de l’espace. En outre, la large gamme de finitions et d’options de mobilier peut répondre à diverses exigences fonctionnelles, avec une infusion délibérée de variété pour répondre aux diverses préférences de confort d’un large public. Qu’il s’agisse des préférences individuelles ou de l’expérience sensorielle du design, la priorisation des options garantit la satisfaction globale de l’utilisateur.

Bibliothèque de South Park / Architectes Johnston. Image Cortesia de Johnston Architectes

Elle souligne néanmoins qu’en tant que concepteurs, quels que soient nos efforts, nous ne pouvons que suggérer que de tels espaces soient utilisés d’une manière spécifique, mais reconnaît que cette conception est rarement absolument prescriptive.

Pour certains, le confort signifie des sièges fermes, pour d’autres, moelleux ; certaines personnes préfèrent les lumières vives, d’autres préfèrent la pénombre. L’expérience sensorielle favorise le confort, donc proposer des options contribue au plaisir global de l’utilisateur.

En adoptant un…