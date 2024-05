Comment appliquer un écran solaire, de la tête aux pieds, comme un expert

« Ni l’un ni l’autre [chemical nor mineral sunscreens] sont intrinsèquement meilleurs pour la peau », explique le Dr Elyse Love, dermatologue basée à New York, mais les formules chimiques peuvent irriter la peau sensible. D’un autre côté, de nombreux écrans solaires minéraux peuvent laisser une dominante blanche, en particulier sur les peaux plus foncées, en raison de la couleur naturelle de leurs ingrédients. «La meilleure crème solaire est celle que vous porterez réellement», explique Lily Njoroge, esthéticienne et propriétaire du spa médical Skin Wins à Brooklyn. Pour le visage, Love recommande EltaMD’s UV clair SPF 46 et Skinbetter Science Sunbetter pur SPF 70 ou les versions teintées de l’un ou l’autre produit, qui sont moins susceptibles d’être visibles sur la peau. Pour le corps, elle aime Supergoop Play Lotion quotidienne SPF 50 et Crème solaire invisible pour le corps SPF 40, qui ont des formules chimiques résistantes à l’eau et à la sueur. Neutrogena Lotion Gel Aquatique Hydro Boost SPF 50 est une bonne option en pharmacie.

Quel que soit le produit que vous choisissez, il doit être à large spectre, ce qui signifie qu’il protège à la fois contre les rayons UVA et UVB, ces derniers contribuant aux coups de soleil. Le FPS – ou facteur de protection solaire, une mesure de l’efficacité d’un écran solaire contre les rayons UV – devrait être d’au moins 30. Mais Love suggère qu’un FPS de 50 ou plus pourrait être préférable si votre peau est particulièrement sensible en raison de conditions telles que la rosacée ou le lupus, les traitements topiques comme les exfoliants chimiques ou les rétinoïdes, ou l’épilation au laser ou à la cire.