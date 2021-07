Comment Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet pourraient avoir un impact sur le rallye du marché S&P

Lundi débute la semaine la plus chargée de la saison des résultats.

Certains des noms de blockbusters à signaler incluent Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook, Amazon et Tesla – ces six à eux seuls représentent près de 10 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Au total, environ un tiers du S&P 500 publiera des résultats.

« Je vais surveiller quatre actions très spécifiquement », a déclaré vendredi Craig Johnson, technicien de marché en chef chez Piper Sandler, à « Trading Nation » de CNBC, désignant Microsoft, Apple, Amazon et Alphabet. Ces quatre actions représentent 20% du poids total du S&P 500. »

La façon dont ces quatre actions évoluent après les bénéfices pourrait générer davantage de gains pour ce rallye du marché ou le faire dérailler, a averti Johnson. Alors que le S&P 500 a atteint des sommets pas plus tard que vendredi, le Russell 2000 plus large n’a pas battu de records depuis la mi-mars. Cela suggère un rétrécissement de l’étendue à Johnson, donnant une influence démesurée aux actions à méga-capitalisation qui stimulent le rallye sur l’indice de référence S&P.

« Ces quatre actions à méga capitalisation vont vraiment être essentielles pour voir si ce marché continue d’aller de l’avant, car nous savons déjà que les estimations de bénéfices sont excellentes et qu’un récit de » tout le pic « flotte en quelque sorte parmi les investisseurs en ce moment. Donc nous continuons d’espérer que ces chiffres seront excellents en haut et en bas », a déclaré Johnson.

Apple, Alphabet et Microsoft feront rapport mardi et Amazon jeudi.

Chad Morganlander, gestionnaire de portefeuille chez Washington Crossing Advisors, voit cependant une saison à élimination directe pour le S&P 500. Sur environ un quart des actions du S&P 500 qui ont publié jusqu’à présent, les bénéfices ont augmenté de 78% et sont supérieurs de plus de 17% aux estimations.

« Cela va être exceptionnellement fort, non seulement sur le chiffre d’affaires avec la croissance des revenus, mais aussi sur les chiffres du BPA en fin de compte. Cependant, tous les regards seront tournés vers les attentes futures, et nous pensons que la direction va guider de manière positive pour l’avenir demande », a déclaré Morganlander lors de la même interview.

En ce qui concerne les risques, Morganlander a déclaré se méfier des coûts plus élevés des intrants et d’une pénurie de main-d’œuvre qui pourraient réduire les marges d’exploitation, bien que cela puisse apparaître dans les résultats plus tard cette année.

Il a dit de s’en tenir à des actions de haute qualité avec des bilans solides pour se protéger contre ce risque – les actions qui correspondent à la facture incluent Microsoft, Alphabet et Pepsi.

« Restez avec des entreprises en croissance constante, toujours rentables et bien capitalisées avec très peu de dettes. Cela devrait vous garder en bonne position », a ajouté Morganlander.

Divulgation : Washington Crossing Advisors détient GOOGL, MSFT et PEP.

