Il existe deux types de pandas – le panda géant et le panda roux.

Le panda géant vit dans les forêts de bambous du centre de la Chine, et le panda roux réside dans les forêts de haute montagne en Chine, au Myanmar et au Népal, selon le Encyclopædia Britannica.

3 Panda géant né en 2018 manger et jouer lors d’une fête d’anniversaire de groupe à Shenshuping panda base à Wolong, province du Sichuan, Chine Crédit: Reuters

Comment appelle-t-on un groupe de pandas?

Il y a quelques noms différents pour un groupe de pandas – y compris un embarras.

Ils peuvent également être appelés un bambou de pandas et une armoire de pandas, selon l’un site Internet.

Les pandas géants vivent souvent seuls, selon Britannica.

«Ils passent la plupart de leur temps au sol, mais ils peuvent aussi grimper aux arbres», selon le guide de référence.

3 Cette photo prise le 13 juin 2019 montre des panda en train de manger dans la base de panda de Shenshuping de la réserve naturelle nationale de Wolong à Wenchuan, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Crédit: AFP ou concédants de licence

«Ils mangent principalement du bambou. Les pandas sauvages passent jusqu’à 16 heures par jour à manger jusqu’à 40 livres de bambou.

« Dans les zoos, ils mangent aussi des céréales, des fruits et des légumes. »

Aussi peu que 1800 pandas géants vivent dans leur habitat naturel, tandis que 600 autres pandas vivent dans des zoos et des centres d’élevage, selon le zoo national et l’Institut de biologie de la conservation du Smithsonian.

3 Quadruplés de panda géant, également en Chine Crédit: Splash News

« Depuis que ces ours charismatiques sont arrivés au zoo en 1972, le personnel des soins aux animaux et les scientifiques ont étudié la biologie, le comportement, l’élevage, la reproduction et les maladies des pandas géants », selon le zoo.

«Ces experts mènent également des études écologiques dans l’habitat naturel des pandas géants.

« L’équipe des pandas géants du zoo travaille en étroite collaboration avec des collègues en Chine pour faire progresser les efforts de conservation dans le monde. »

Les pandas rouges, quant à eux, voyagent à deux ou en petits groupes familiaux, selon Britannica.

« Ils mangent du bambou et d’autres plantes, des fruits et parfois de petits animaux », selon Britannica.

« Ils se nourrissent sur le sol la nuit. Pendant la journée, ils dorment dans les arbres. »

