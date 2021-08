Comment apaiser les symptômes de la variante delta du COVID-19

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Alors que la variante delta continue de se propager aux États-Unis, les infections au COVID-19 sont à nouveau en augmentation. Alors que l’efficacité du vaccin est toujours forte contre la variante delta, qui reste efficace dans la prévention des maladies graves et des hospitalisations, des symptômes bénins causés par une « infection révolutionnaire » peuvent toujours se produire, en particulier dans les zones de transmission élevée.

Si quelqu’un dans votre maison est testé positif pour COVID-19, il est important de prendre les précautions nécessaires pour minimiser la propagation à la fois au sein de votre foyer et au-delà. Il existe également de nombreux éléments essentiels qui peuvent aider à apaiser certains des symptômes de COVID-19, notamment la congestion, les maux de gorge, l’écoulement nasal et plus encore. Voici ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous et de votre entourage.

1. Lingettes et spray désinfectants

Si un membre de votre ménage est malade, le CDC recommande de nettoyer et de désinfecter autant que possible les surfaces, surtout si la personne infectée les a touchées. Cela inclut les surfaces fréquemment touchées comme les tables, les poignées de porte, les interrupteurs, les comptoirs, les poignées, les téléphones, les claviers, les toilettes, les robinets et les éviers. L’Environmental Protection Agency (EPA) a une liste pratique de désinfectants approuvés qui peuvent tuer le coronavirus.

2. Savon pour les mains

Se laver les mains correctement – pendant au moins 20 secondes ou sur l’air de « Joyeux anniversaire » deux fois – est la clé. Le CDC recommande de se laver les mains souvent, mais surtout avant de manger ou de préparer de la nourriture, après être allé aux toilettes, après avoir quitté un lieu public, après s’être mouché, toussé ou éternué, après avoir manipulé votre masque et en soignant une personne malade .

3. Un thermomètre

Une fièvre pourrait être le signe d’une infection au COVID-19. Avoir un thermomètre à la maison est indispensable de nos jours pour surveiller votre température si vous ou un membre de votre famille ne vous sentez pas bien. De plus, il sera également utile pour la saison du rhume et de la grippe.

4. Tissus

Les symptômes de COVID-19 peuvent aller au-delà d’une toux – le CDC énumère d’autres symptômes possibles de COVID-19 comme la congestion, l’écoulement nasal et le mal de gorge, entre autres symptômes. C’est toujours une bonne idée d’avoir une boîte supplémentaire de mouchoirs qui traîne pour couvrir les éternuements ou la toux. Après avoir testé neuf boîtes différentes (et s’être mouché de nombreux nez), nous avons constaté que les mouchoirs Puffs Ultra Soft sont les meilleurs mouchoirs et n’irritent pas votre nez. Assurez-vous d’avoir une boîte supplémentaire qui traîne.

5. Masques faciaux

Bien que la plupart des gens ne portent pas de masques faciaux dans le confort de leur propre maison, si quelqu’un dans votre ménage a COVID-19, vous voudrez commencer. Non seulement les masques faciaux aident à prévenir la propagation du coronavirus, mais ils peuvent également protéger le porteur du virus en réduisant son exposition aux gouttelettes infectées grâce à la filtration du masque, selon le CDC.

Après avoir testé une variété de masques faciaux pour le confort et la protection, nos experts ont trouvé que les masques faciaux non médicaux Athleta étaient les meilleurs. Chacun est à trois couches et est livré avec un embout nasal et des boucles d’oreille réglables. Nous les avons également trouvées confortables et respirantes. Le masque facial en tissu à trois couches Old Navy est une autre excellente option que nous avons testée, à la fois protectrice et respirante.

Vous pourriez envisager d’utiliser des masques jetables si un membre de votre famille a le coronavirus pour les jeter facilement après chaque utilisation. Ce pack de 50 masques jetables de Bigox sur Amazon a une note de 4,5 étoiles sur plus de 11 000 avis et est une excellente option.

6. Humidificateurs et purificateurs d’air

Selon le CDC, les humidificateurs peuvent aider à soulager certains des symptômes du coronavirus comme la toux et les maux de gorge. L’humidificateur Vicks Warm Mist est le meilleur humidificateur que nous ayons jamais testé – il peut fonctionner pendant environ 10 heures à son réglage moyen et crée juste la bonne quantité d’humidité. De plus, il est livré avec un échappement médical pour un soulagement supplémentaire.

Un purificateur d’air est idéal à utiliser en conjonction avec d’autres précautions telles que la distanciation sociale et le port du masque, selon l’EPA. Bien qu’il ne soit pas garanti qu’il prévienne l’exposition au virus, il peut aider à réduire les transmissions aéroportées lorsqu’il est utilisé avec d’autres meilleures pratiques d’assainissement comme le lavage des mains et la désinfection. Le Winix 5500-2 est le meilleur que nous ayons jamais testé car ses filtres sont faciles à changer et il a la capacité de filtrer 99,97 % des agents pathogènes aussi petits que 0,3 micron.

7. Gants jetables

Le CDC recommande de porter des gants jetables lors de la désinfection des surfaces ou de la manipulation d’objets tels que des sacs poubelles, de la vaisselle sale ou des mouchoirs, en particulier lors du nettoyage après une personne malade. Assurez-vous de jeter les gants immédiatement après utilisation et de vous laver les mains lors du retrait pour une meilleure protection. Bien qu’il existe de nombreux excellents gants jetables sur le marché, nous avons trouvé que les gants industriels résistants aux déchirures Venom Steel étaient les meilleurs pour leur confort et leur durabilité lors des tests.

8. Oxymètres de pouls

Pour aider à surveiller les symptômes de COVID-19 pour vous-même ou un membre de votre famille, vous pouvez envisager de vous procurer un oxymètre de pouls. Ces dispositifs médicaux se fixent au doigt pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang, ce qui, selon les experts, peut être un indicateur de la capacité pulmonaire réduite, un symptôme courant du coronavirus. Une saturation en oxygène inférieure à 90 % est considérée comme hypoxique, selon la clinique Mayo, ce qui signifie qu’il y a un niveau d’oxygène inférieur à celui nécessaire dans le sang et peut nécessiter des soins médicaux. Bien que ce ne soit pas nécessaire pour tout le monde, cela pourrait vous aider à avoir l’esprit tranquille.

