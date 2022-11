Comment AP a décidé que la course au Sénat de Géorgie se dirigeait vers le second tour

WASHINGTON (AP) – La course au Sénat de Géorgie se dirige à nouveau vers un second tour.

Voici pourquoi.

COMMENT AP A DÉTERMINÉ LA COURSE DU SÉNAT DE GÉORGIE EN DIRECTION DU RUNOFF

Il ne restait plus assez de votes en circulation pour compter en Géorgie pour pousser le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock au-dessus du seuil de 50% dont il avait besoin.

Ce déficit est ce qui a conduit AP à déterminer mercredi que Warnock et le challenger républicain Herschel Walker se dirigeraient vers un second tour des élections le 6 décembre.

En vertu de la loi géorgienne, si aucun candidat n’obtient plus de 50% des voix aux élections générales, la course au Sénat se déroulera quatre semaines plus tard entre les deux premiers votants.

Le décompte des voix mardi a montré que Warnock se rapprochait de ce nombre. Mais après que les totaux de deux des quatre comtés restants de la région d’Atlanta sont arrivés mercredi, et que le secrétaire d’État Brad Raffensperger a noté qu’il restait moins de 10 000 votes au total à compter, AP a déterminé que les votes restants ne suffiraient pas à donner Warnock une majorité.

Un double tour de scrutin en Géorgie au début de 2021 a déterminé l’équilibre des pouvoirs au Sénat américain, Warnock et son collègue démocrate Jon Ossoff occupant les deux sièges.

Pour 2022, la présence d’un candidat tiers dans la course donnait à penser qu’à mesure que la course se resserrait, elle se dirigerait également vers un second tour, ni Warnock ni Walker – cherchant à devenir seulement le deuxième membre républicain noir du Sénat américain – capable d’obtenir une majorité.

La dernière ligne droite du concours des élections générales était pleine de vitriol sur le passé de Walker, y compris des accusations selon lesquelles la star du football devenue homme d’affaires aurait encouragé une ancienne petite amie à se faire avorter en 2009, pour laquelle il aurait payé.

Évitant les attaques contre Walker en été et au début de l’automne, Warnock a intensifié ses frappes dans les dernières semaines. Walker, qui soutient une interdiction nationale de l’avortement, a qualifié les allégations de “sottises”.

___

___

Meg Kinnard, l’Associated Press